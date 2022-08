Voor deze kinderen kan het schooladvies niet snel genoeg komen

Koen is een jongen met twee rechterhanden. Zijn ouders hebben een melkveebedrijf en Koen verzorgt het jongvee. Er is niemand die de kalfjes zo goed kan leren drinken als hij. Koen kan supersnel Ikea-kasten in elkaar zetten, kapotte tafeltjes repareren en ziet zelf wanneer het tijd is om de oudpapierbak van het klaslokaal te legen.

Alleen met leren uit boeken heeft Koen moeite. Natuurlijk zit de juf naast hem als hij, veel langzamer dan rest van de klas, aan het lezen is. Natuurlijk helpt zijn moeder hem met het leren van de tafels. Maar het kost hem zóveel moeite, leren is niets voor hem.

Straks is Koen ook eens de snelste

Soms gooit hij uit frustratie een boek door de klas. Hij heeft vaak buikpijn als hij naar school moet. Nog even, dan start Koen op de middelbare school. Dan gaat hij naar het vmbo, profiel Groen zodat hij theoretische vakken kan afwisselen met praktijklessen; ze hebben een miniboerderij op zijn nieuwe school.

Leren over dingen die hem boeien gaat makkelijker, merkt hij. Bovendien zitten hier geen kinderen met een vwo-advies, hij is nu ook een keer de snelste van de klas met het geven van een antwoord. Koen bloeit op, hij voelt zich eindelijk in staat om mee te komen.

In diezelfde klas zit ook Nour. Een meisje uit een Somalische familie, haar hele familie kan makkelijk leren. Haar zus studeert tandheelkunde, dat lijkt Nour ook wel wat. Op de basisschool verveelt ze zich al jaren. Nog voor de rest van de klas zijn boeken open heeft, heeft zij de opdracht al gelezen, begrepen en in haar hoofd beantwoord. Maar dat zegt ze niet. Ze wacht netjes tot iedereen zover is.

Als begrijpend lezen nabesproken wordt doet ze mee, dat duurt veertig minuten. Ze had zelf geen fouten, maar dat weet de juffrouw niet. Ze heeft vaak buikpijn als ze naar school moet en wordt steeds stiller en bleker.

Ze kijkt uit naar de middelbare school. Ze zit dan in de klas met allemaal kinderen met een vwo-advies en al snel merkt ze dat ze niet meer de snelste van de klas is. Ze zal af en toe moeite hebben om het tempo bij te houden en stort zich ’s middags met grote toewijding op haar huiswerk.

Nour bloeit op, ze heeft eindelijk een voldaan gevoel aan het einde van de schooldag.

Ik wil het uitschreeuwen

Deze week is, onder aanvoering van minister Wiersma, weer de discussie losgebarsten om in de strijd tegen kansenongelijkheid het keuzemoment voor de middelbare school naar latere leeftijd te verschuiven. En weer wil ik het uitschreeuwen, zie mijn eerdere columns over dit onderwerp; nee, het is niet de perfecte oplossing voor dit probleem.

Ik ga vanaf volgende week aan de slag voor de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van onderwijs. Een prachtige kans om op te komen voor gelijke kansen voor álle leerlingen, ook voor de moeilijk én makkelijk lerenden.

Sofie van de Waart was juf op verschillende basisscholen. Daarna werd ze leerlingbegeleider, onderwijsadviseur en hoogbegaafdenspecialist. Een eerder pleidooi tegen de verlengde brugsklas voor iedereen leest u hier.

Lees al haar columns hier terug.