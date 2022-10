Volgens minister Wiersma krijg je een permanente leercultuur niet cadeau

Opleidingen genoeg. Het ministerie van onderwijs inventariseerde er ruim 70.000, publiek en privaat, van een cursus tot een meerjarige studie. Allemaal toegankelijk voor alle leeftijden. Alleen wordt er nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt.

Want Nederlanders staan een beetje stil na de opleiding die ze als jongvolwassene krijgen. De helft gaat daarna niet meer iets anders leren, constateert minister Dennis Wiersma van onderwijs. En dat is bij lange na niet genoeg voor de ambities van het kabinet om een permanente leercultuur te krijgen, het zogenoemde ‘leven lang ontwikkelen’. “Bovendien is die helft niet gelijk verdeeld”, zegt Wiersma, die dat onderwerp in zijn portefeuille heeft. “De drempel om door te leren is hoger voor mensen met een mbo-opleiding dan universitair geschoolden.”

Als je de weg kent, kom je er wel

Dat zit hem voor een groot deel in de ondoorzichtigheid van al die opleidingen en van de regelingen die beschikbaar zijn om die te betalen, denkt de minister. “Nu is het: als je de wegen kent, kom je er wel. Maar we zien dat dit voor heel veel mensen niet geldt en dat is scheef. We kunnen het ons ook niet permitteren. We hebben iedereen nodig.” Hij verwacht veel van een nieuwe website die maandag wordt gelanceerd, leeroverzicht.nl, die dat aanbod van opleidingen en subsidies inzichtelijk moet maken.

Een goed voorbeeld daarvan is het Stap-budget, een laagdrempelige, jaarlijks aan te vragen subsidie van 1000 euro voor bijscholing. Het is populair, maar komt dus niet vaak terecht bij de mensen die het het hardste nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. “We leren daarvan”, zegt Wiersma. Het kabinet gaat nu extra Stap-geld oormerken voor mensen met een mbo-opleiding.

Het perspectief van de werkzoekende

Dat was een leerzame ervaring in wat de minister een zoektocht noemt, voor zowel de werkzoekende als opleiders en overheid. “Je kunt zo snel verdwalen op de arbeidsmarkt. Als je baan uitsterft en wordt overgenomen door een computer, dan voelt dat heel eenzaam. Wie gaat je dan helpen om de volgende stap te zetten? Want je hoort wel dat er heel veel banen zijn, maar hoe kom jij nou aan die baan? Dat moet het perspectief zijn: mensen laten zien wat er allemaal is aan opleidingen en dat matchen met financiering en een hulplijn voor ondersteuning.”

Dat is niet alleen een kwestie van de juiste vakopleiding, ook randvoorwaarden voor die opleiding spelen een grote rol. Nederland telt volgens de stichting lezen & schrijven 2,5 miljoen laaggeletterden, dat is een grote drempel voor de meeste opleidingen. Ook voor dat probleem maakt het kabinet extra geld vrij. Dat gaat in eerste instantie naar gemeenten om taalcursussen aan te bieden. “Er zijn al heel veel mogelijkheden voor cursussen, maar de worsteling is zorgen dat mensen het weten en ook willen. Want als je niet goed begrijpt wat je leest, dat is dat niet iets waar je mee te koop loopt. We moeten allemaal hard aan die toegankelijkheid werken.”

De arbeidsmarkt is er nu perfect voor

Economisch is het in ieder geval het juiste moment voor leven lang ontwikkelen. Niet alleen is de arbeidsmarkt krapper dan ooit, er is ook sprake van een mismatch: mensen zijn vooral hard nodig in een aantal ‘tekortsectoren’ waar nu te weinig goed opgeleide mensen voor zijn. Wie in dat gat weet te springen, heeft een heel grote kans op een baan, denkt Wiersma.

Hij wijst op tal van initiatieven waarbij nieuwkomers alvast de werkvloer op kunnen terwijl ze in het vak worden opgeleid, van de ict tot de bouw. “Dit is de kans om iets anders te leren, waarbij je vooraf al weet dat het gewaardeerd wordt en dat je ook nog eens een baan hebt. Daarvoor is de drempel nog nooit zo laag geweest.”

Wat daar wel voor nodig is, is dat je die oudere studenten ook een passende opleiding kunt aanbieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er meer in modules gewerkt zal moeten worden in plaats van meerjarige opleidingen. “Als je aan de bak wilt als heftruckchauffeur heb je geen compleet diploma nodig, maar een kortere opleiding. Die moet dan wel aangeboden en als certificaat erkend worden. Daar zitten de twee problemen.”

Dat zal een hele omslag vergen, niet in de laatste plaats in hoe de overheid het onderwijs aanstuurt, beseft ook Wiersma. “We betalen als overheid nu vooral complete opleidingen. Daar willen we deze kortere trajecten naast zetten. Want dit onderwijs wordt grotendeels publiek bekostigd. Dan voel ik me zeer verantwoordelijk om dat ook te ontsluiten voor alle Nederlanders. En dat doen we nog niet genoeg.”

