Vol goede moed beginnen universiteiten aan een bijna normaal studiejaar

Universiteiten zijn voorzichtig optimistisch over de vaccinatiegraad onder studenten, die volgens hen waarschijnlijk veel hoger uitvalt dan de gemiddelde 52 procent voor de leeftijdscategorie van 16- tot 25-jarigen waarin de meeste studenten zich bevinden, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op een persconferentie.

In Wageningen is 94 procent gevaccineerd

De WUR in Wageningen hield een enquête onder zo’n zesduizend studenten, waaruit bleek dat 94 procent deels of volledig is gevaccineerd, of een prikafspraak heeft ingepland. 2 procent zegt niet geprikt te willen worden en 3,6 procent van de studenten die reageerde op de enquête die aan alle studenten werd gestuurd, twijfelde nog.

Om medisch-ethische redenen heeft de universiteit niet gevraagd wat de motieven zijn van twijfelaars of weigeraars, laat een woordvoerder weten. Ook heeft de WUR om te privacy van studenten te beschermen een compleet anonieme enquête verstuurd, waarin vragen en antwoorden niet te herleiden zijn naar personen, aldus de universiteit.

Ook de Radboud Universiteit is optimistisch over de vaccinatiegraad na een enquête naar de vaccinatiebereidheid onder studenten, die bijna 90 procent bleek te zijn. Andere universiteiten hebben geen cijfers voorhanden, maar hebben wel signalen dat ‘hun’ studenten zich vaker laten vaccineren dan gemiddeld in die leeftijdscategorie van 16 tot 25. Een verklaring daarvoor, zegt Geert ten Dam, rector magnificus aan de Universiteit van Amsterdam, is mogelijk dat de vaccinatiegraad onder hoogopgeleiden sowieso hoger is dan onder laagopgeleiden.

Een veiliger gevoel voor docenten

Ook de eerste cijfers over besmettingen tijdens de introductieweken stemmen de universiteiten positief. Volgens het Loci, de koepel van introcommissies, raakten in zowel Maastricht als Leiden slechts een handvol van de duizenden deelnemers besmet. Later maandag volgen de landelijke cijfers.

Deze signalen zijn belangrijk voor docenten, die hierdoor wellicht met een veiliger gevoel lesgeven, zeggen de universiteiten. Vorige week nog stapte een UvA-docent literatuurwetenschap op vanwege de versoepelingen: hij vindt het nog te vroeg voor het loslaten van de anderhalve meter en noemt de maatregelen die nog wel gelden, zoals het maximum van 75 studenten in een collegezaal, ‘hygiënetheater’.

Hoewel het onderwijs als vanouds fysiek gegeven wordt, zullen studenten aan alle kanten met het coronavirus geconfronteerd worden. Zij moeten op de gangen een mondkapje dragen, er staan extra ramen open voor de goede ventilatie en zij moeten twee zelftesten per week uitvoeren.

Uit de enquête van de Radboud Universiteit blijkt dat die zelftesten een punt van aandacht zijn. Een derde van de ondervraagde studenten gaf aan zich niet regelmatig te testen. Ook andere universiteiten zien dat en zullen extra benadrukken dat zelftesten óók na volledige vaccinatie van studenten wordt verwacht.

Het studentenwelzijn opkrikken

Ze gaan onverminderd door met campagnevoeren om studenten aan te sporen tot vaccinatie, met name internationale studenten. Bij tien universiteiten staat een mobiele prikbus, of is een tijdelijke vaccinatielocatie geopend waar studenten kunnen binnenwandelen voor een prik, aldus de Vereniging van Universiteiten.

Het extra geld dat universiteiten in de coronacrisis kregen van de overheid, gebruiken zij om onderzoeksvertraging te compenseren en het studentenwelzijn op te krikken, dat flink gekelderd is tijdens de coronacrisis.

Opvallend, zei rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit tijdens de persbijeenkomst, is dat studenten vóór de coronacrisis met name worstelden met de fear of missing out, en de laatste tijd juist vaker met zingevingsvragen aankomen bij studentenpsychologen of -mentoren.

