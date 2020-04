VNG en VO-Raad: Opvang kwetsbare scholieren is al voldoende geregeld

Middelbare scholieren die thuis onvoldoende begeleiding krijgen of zich in onveilige situaties begeven, kunnen al terecht bij een noodopvang op school en bij de gemeente. Mede daarom hoeven middelbare scholen niet gelijktijdig met de basisscholen te worden heropend als het RIVM het risico daarvoor te groot acht. Dat stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Woordvoerders van beide organisaties reageren op de oproep van de kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer om ook de ‘kwetsbaarste’ middelbare scholieren zo snel mogelijk terug naar school te halen. Kalverboer vreest dat jongeren die nauwelijks thuisonderwijs volgen en voor een deel zelfs onbereikbaar zijn, bij een langere afwezigheid helemaal niet meer terug naar school gaan, zo zegt Kalverboer vandaag in Trouw.

Groen licht

Basisscholen gaan vanaf maandag 11 mei stapsgewijs open, maar het voortgezet onderwijs moet nog minimaal tot 1 juni wachten op groen licht van het kabinet. Vanwege de regionale functie die middelbare scholen bekleden is het verspreidingsrisico voor deze leerlingen nog te groot, aldus het RIVM.

“Ook wij maken ons zorgen over kwetsbare leerlingen”, reageert woordvoerder Stan Termeer van de VO-raad. “Daarom is het goed dat bij het sluiten van de scholen op 15 maart gelijk is afgesproken dat middelbare scholen sommige leerlingen wel mogen opvangen.”

Volgens Termeer somt kinderombudsvrouw Kalverboer in haar artikel wel op wat de problemen zijn waar sommige middelbare scholieren mee kampen, maar hanteert ze geen definitie van wat kwetsbare leerlingen zijn. De VO-raad heeft die wel, zegt Termeer, overgenomen van minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Onder kwetsbare kinderen schaart de raad kinderen die niet de benodigde apparatuur zoals een laptop hebben, kinderen die thuis te weinig begeleiding krijgen en kinderen in een onveilige thuissituatie vallen onder de kwetsbare doelgroep.

In ieder geval middelbare scholieren in die laatste twee categorieën moeten momenteel binnen hun schoolgebouw al onderwijs kunnen volgen, zegt Termeer. Wie de kwetsbare leerlingen zijn, bepalen de scholen zelf. Volgens Termeer vangen middelbare scholen nu gezamenlijk enkele duizenden leerlingen op, maar concrete cijfers ontbreken.

De leerplichtambtenaar

In het basisonderwijs zijn zo’n 7000 leerlingen van de radar verdwenen en onbereikbaar voor hun scholen. Hoeveel leerlingen dat in het voortgezet onderwijs zijn, is onduidelijk.

Vooral voor hen moeten scholen weer open, stelt kinderombudsvrouw Kalverboer. Volgens VNG-woordvoerder Sonja van der Graaf is al een oplossing bedacht voor onbereikbare leerlingen, namelijk de leerplichtambtenaar, die scholen naar het huisadres van vermiste leerlingen kunnen sturen. “Niet om ze te straffen, maar om samen een oplossing te zoeken en ze te motiveren om weer deel te nemen aan het onderwijs”, zegt Van der Graaf.

Kwetsbare basisschoolleerlingen of kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen sinds de schoolsluiting ook terecht bij een noodopvang van de gemeente. Minimaal 70 tot 80 procent van de gemeenten heeft zo’n opvang, meldt de VNG. Ook middelbare scholieren kunnen daar terecht, al is onduidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk gebruikmaken van de optie, zegt van der Graaf.

Het puberbrein

Volgens Kalverboer is het logischer om middelbare scholieren eerder terug naar school te halen, vanwege de ontwikkelingsfase van het puberbrein. Pubers moeten zich voor de groei naar een eigen identiteit kunnen spiegelen aan rolmodellen buiten het gezin, zegt ze.

Inderdaad belangrijk, maar momenteel geen prioriteit, stellen de VNG en VO-Raad. “Wij willen ook dat het voortgezet onderwijs zo snel mogelijk start, maar als het RIVM het verspreidingsrisico te groot vindt, dan gaat dat nu even voor.”

