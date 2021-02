Vijftig organisaties doen dringende oproep: middelbare scholen langer dichthouden is ‘onverantwoord’

De maatschappelijke druk om middelbare scholen per direct te heropenen neemt toe, nu vijftig organisaties deze dringende oproep doen aan het kabinet. ‘Nog langer thuiszitten is gewoon onverantwoord.’

Vijftig partijen waaronder Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, KidsRights en Unicef vinden de sluiting van middelbare niet langer houdbaar. “Het trage tempo waarin heropening wordt overwogen, is funest voor de mentale gezondheid van jongeren. Toch lijkt de ernst nog steeds niet tot de politiek doorgedrongen”, schrijven zij in een alarmerende oproep.

De organisaties wijzen op de gezondheidsrisico’s voor jongeren. De middelbare scholen zijn al sinds 16 december dicht. Voor de maandenlange sluiting betalen de scholieren volgens de partijen een hoge prijs. Unicef, kartrekker van de oproep, spreekt van “een kantelpunt”. “De signalen dat meer jongeren suïcidaal zijn, eetstoornissen ontwikkelen en zich eenzamer en verdrietiger voelen worden steeds sterker”, licht Valeska Hovener van Unicef toe namens de ruim vijftig organisaties.

Alternatieve manieren

In de oproep wordt aangedrongen op oplossingen om de situatie voor jongeren draaglijker te maken. De partijen achter het statement geloven dat er alternatieven zijn om leerlingen weer naar school te kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld door klassen op verschillende dagen in te roosteren, leegstaande schoolgebouwen te gebruiken of lessen te geven in de buitenlucht.

Half januari deed Unicef al een soortgelijke oproep voor het heropenen van de basisscholen. Ook toen vroegen zij om alternatieven en werd gewezen op de “enorme ontwikkelingsrisico’s van kinderen en jongeren”. Inmiddels zijn de basisscholen sinds vorige week weer open.

Leerlingen een dag per week les

Hoewel de VO-raad de oproep niet officieel onderschrijft, ondersteunt de vertegenwoordiger van middelbare scholen de doelstellingen uit het statement wel. “Ook wij pleiten ervoor om de scholen zo snel mogelijk te heropenen”, zegt woordvoerder Stan Termeer. Vrijdag deed de belangenorganisatie een voorstel om leerlingen minimaal een keer per week fysiek naar school te laten gaan. Termeer ziet dat de zorg om leerachterstanden verschuift naar de zorg om de sociale en emotionele kant van scholieren. “De leerlingen zitten al sinds half december thuis. Dat zijn twee grote zomervakanties. Nog langer thuiszitten is gewoon onverantwoord.”

De VO-raad vindt dat er vooral moet worden gekeken hoe de scholen weer open moeten. “Daar kan wel wat creatiever mee worden omgegaan. Het uitgangspunt moet worden: scholen moeten open, en hoe kunnen we dat doen met inachtneming van het OMT-advies?”

Jongeren betrekken bij maatregelen

De vijftig organisaties die de handen ineen hebben geslagen willen ook aandacht voor het betrekken van jongeren bij de coronamaatregelen en de versoepeling ervan. Uit een steekproef die Unicef onder 900 jongeren deed zou blijken dat een derde van de zestien- en zeventienjarigen vindt dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. “Dat kan ik mij heel goed voorstellen, die signalen horen wij ook”, zegt Nienke Luijckx, voorzitter het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). “Wij proberen dat gevoel weg te nemen door op het hoogste niveau namen hen mee te praten en onze stem te laten horen.”

LAKS ziet dat mede door deze oproep de maatschappelijke druk om te scholen te heropenen toeneemt. De komende dagen moet blijken of de oproep effect heeft gehad. Vandaag komt het OMT bij elkaar om zich te buigen over een nieuw advies en dinsdag volgt een persconferentie over de coronamaatregelen. Luijckx: “Het wordt een heel spannend weekend.”

