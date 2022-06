Veel stagiairs krijgen niets betaald

Voor Samia Boukhizzou was een stagevergoeding nooit een optie

Samia Boukhizzou (19) is student onderwijsassistent aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Al bijna een jaar loopt ze twintig uur per week stage op een basisschool. Ze kijkt toetsen na, geeft af en toe Engelse les en als de docent is gevloerd door corona, wordt zij gevraagd om in te vallen. Haar stagevergoeding? Helemaal niets. “Het is normaal onder mijn medestudenten dat je niets betaald krijgt, ik heb het nooit als optie gezien.”

Om rond te komen naast haar studie en stage werkt ze in de weekenden in een drogisterij. Vier weken geleden ging dat mis. “Ik stond van maandag tot zondag aan. Ik kon alleen nog maar in bed liggen en zelfs daarna voelde ik me nog steeds uitgeput.” Dat ging ten koste van haar studie: “Als examen- opdracht moest ik een buitenschoolse activiteit voor kinderen organiseren. Ik zag ze rondrennen en wilde ze helpen, maar ik kon mezelf er fysiek niet toe bewegen.”

Toch zou ze niet voor een andere stageplek kiezen. “Door twee jaar corona kon ik mijn stageverplichting niet vervullen, dus ik was al ontzettend blij dat ik überhaupt een plek heb.” Ze was al meerdere keren afgewezen.

Ze is, hoewel ze geen stagevergoeding krijgt, wél positief over haar huidige stageplek. “Ik word persoonlijk begeleid en ik kan het gewoon aangeven als er wat is.” De oplossing ligt volgens haar bij de opleiding. “Ze vragen te veel van ons. Te veel examens en te weinig begrip voor coronastress.”