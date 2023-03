Veel signalen van stagediscriminatie op multiculturele mbo-scholen

Mbo-studenten krijgen vaak te maken met stagediscriminatie. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau SEO in opdracht van het ministerie van onderwijs. Het bureau nam een enquête af onder ruim 800 stagecoördinatoren die werkzaam zijn op mbo-scholen in het hele land. Maar liefst drie op de tien hebben afgelopen jaar signalen over stagediscriminatie ontvangen.

Vooral op multiculturele mbo-scholen veel signalen

Voornamelijk studenten met een migratieachtergrond lijken daarvan de dupe te zijn. Op scholen waar meer dan een derde van de studenten een migratieachtergrond heeft, zegt een kwart van de stagecoördinatoren dat er zelfs ‘regelmatig of vaak’ sprake is van stagediscriminatie. Zo worden studenten met een niet-westerse achternaam of pasfoto niet teruggebeld na een sollicitatie, of zijn een hoofddoek en gebrekkige taalvaardigheid een reden voor afwijzing, signaleren de stagecoördinatoren.

Dit probleem speelt minder bij vrij homogene studies. Voor opleidingen waar minder dan een op de acht studenten een migratieachtergrond heeft, meldt 57 procent van de stagecoördinatoren dat discriminatie ‘zelden tot nooit’ voorkomt. Ter vergelijking: bij opleidingen met veel allochtone jongeren is dit percentage 30 procent.

Minder discriminatie op scholen die studenten aan stage helpen

Uit het onderzoek blijkt ook dat er minder discriminatie wordt gemeld op scholen die een actievere rol spelen bij het vinden van een stageplaats. Helpt de mbo-school bij ‘matching’ tussen student en leerbedrijf, dan geeft 60 procent van de coördinatoren aan dat er niet of nauwelijks discriminatie voorkomt. Scholen die de selectie volledig overlaten aan het stagebedrijf scoren slechter: in die gevallen rapporteert 53 procent van de coördinatoren geen signalen van discriminatie.

Onlangs spraken het ministerie, mbo-instellingen en bedrijven af om stagediscriminatie harder aan te pakken. In een ‘stagepact’ beloofden alle mbo-scholen om vaker stagematching toe te passen. Het kan discriminatie verminderen, maar heeft volgens de stagecoördinatoren niet alleen maar voordelen, blijkt ook uit het SEO-onderzoek. Zo kennen zij hun studenten en de leerbedrijven niet altijd goed genoeg om de juiste student aan het juiste bedrijf te koppelen.

