Veel schoolleiders hebben geen idee wanneer de ventilatie in de klas op orde komt

Met de zomervakantie in aantocht is er nog weinig zicht op een brede oplossing van het ventilatieprobleem in schoolgebouwen. Heel wat scholen zijn op stoom, of hebben het werk al afgerond, blijkt uit een rondvraag van de vakbond Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Maar bijna de helft van de respondenten gaf aan ‘geen idee’ te hebben wanneer de ventilatie in het schoolgebouw op orde zal zijn. Ook is er nog een flinke groep die denkt een half of heel jaar nodig te hebben. Slechts 41 procent zegt dat de ventilatie inmiddels op orde is.

Een kleine vijfhonderd schoolleiders vulden de enquête in. Dat hoeft niet representatief te zijn voor de duizenden scholen in Nederland, maar het geeft wel aan dat er nog lang niet overal vaart wordt gemaakt. “Met een mogelijk op handen zijnde coronagolf na de zomer, is dit iets waar AVS zich namens onze leden zorgen over maakt”, zegt voorzitter Karin Straus.

Gevraagd naar de belemmeringen geven veel schoolleiders aan dat andere partijen dwars liggen: het overkoepelende schoolbestuur, of de gemeente. Opvallend, in een tijd van personeelsgebrek, is dat slechts 2 procent geen uitvoerder kan vinden voor het werk.

CO2-meters in elk lokaal

Tijdens de coronagolven van de afgelopen twee jaar moesten scholen herhaaldelijk sluiten om de verspreiding van het virus af te remmen. Al met al kregen leerlingen te maken met zo'n veertig weken van hele of gedeeltelijke schoolsluitingen. Hoeveel een betere ventilatie kan bijdragen aan het voorkomen van zulke sluitingen is giswerk, maar epidemiologen zijn het erover eens dat goede ventilatie een wezenlijke bijdrage levert.

Ook CO2-meters, die als eerste stap in elke klas zouden moeten worden geplaatst, zijn er nog lang niet altijd, blijkt uit de rondvraag. Die meters verbeteren niets, maar geven in ieder geval een snelle indruk van de luchtkwaliteit in het lokaal. Het ministerie van onderwijs heeft er geld voor vrijgemaakt, maar de schoolbesturen moeten de meters zelf aanschaffen en het geld voorschieten.

Van de respondenten had 56 procent in elk lokaal inmiddels een CO2-meter. 22 procent van de respondenten heeft er helemaal geen op school, en nog eens 22 procent heeft niet in alle lokalen een meter. Wel gaven veel schoolleiders aan dat de meters in bestelling zijn, maar omdat er een wereldwijde run op is, is het daarmee niet gezegd dat ze er ook komende herfst hangen.

