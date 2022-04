Van zeer zwakke naar goede school: het kán in anderhalf jaar, bewijst De Akkers

Een gedwongen sluiting hing boven de markt, toen directeur Annemieke Waanders en intern begeleider Joanne Buscop in 2016 op basisschool De Akkers in Spijkenisse aantraden. De school functioneerde volgens de inspectie ‘zeer zwak’. “We dreigden de sleutel weer bij het ministerie te moeten inleveren”, zegt Waanders. De citoscores waren laag, en de sfeer in school voelde volgens Waanders niet veilig. De school staat in een van de armste wijken van Nederland en kampt met taalachterstanden en gezondheidsproblemen onder de inwoners. In de wijk heeft 13 procent van de kinderen heeft te maken met jeugdzorg. “De wijk De Akkers werd een excuus voor de zwakke resultaten van de school.”

Focus op een klein aantal, scherpe doelen hielp Waanders en Buscop de school binnen een paar maanden weer op het goede spoor te krijgen. Buscop: “Binnen driekwart jaar steeg onze school in de beoordeling van de onderwijsinspectie van zeer zwak naar voldoende. Weer driekwart jaar later waren we zelfs een ‘goede’ school.”

De doelen richtten zich in het begin vooral op de veiligheid, want kinderen moeten zich zo goed op hun gemak voelen dat ze ook in staat zijn om de lesstof op te nemen. ‘Samen’ werd een motto op school: ouders worden wekelijks op de koffie uitgenodigd en kunnen er taalles, opvoedondersteuning of schuldhulp krijgen. Voor de kinderen is er fysiotherapie of logopedie. Ook praten ouders en leerlingen mee over wat de doelen van de school moeten zijn: verbetering van de citoscores op taal en rekenen was meteen al een hele belangrijke. Die waren na twee jaar voldoende.

Op De Akkers zijn leerkrachten zijn voortdurend bezig met het peilen van stemmingen onder de leerlingen om de sfeer veilig en het leerklimaat optimaal te houden. Beeld Arie Kievit

Thermometers

Maar na de vette jaren, waarin de school met tientallen leerlingen groeide, sloeg de coronapandemie op De Akkers hard toe. De ouders met wie zo’n goede band was opgebouwd, mochten het gebouw niet meer in. De school werd belemmerd in het zicht op de kinderen en hun thuissituatie. Hoe belangrijk die contacten zijn, blijkt in alle lokalen: overal zijn thermometers opgehangen waar kinderen kunnen aangeven hoe ze zich voelen, of ze blij, boos of verdrietig zijn. Leerkrachten spelen voortdurend in op de stemmingen van de kinderen om de sfeer ‘veilig’ te houden en het leerklimaat optimaal. “Deze leerlingen hebben de leerkracht hard nodig”, zegt Waanders. “Ze hebben afgelopen twee jaar achterstanden opgelopen. We werken eraan om die te herstellen, proberen alle ouders weer binnen te krijgen, maar we zijn er nog niet.”

Op de gang komt een juf aangelopen met een hard huilende kleuter op haar arm. Hij slaat wild met zijn armen. “Hij is boos omdat hij niet op het klimrek mocht”, zegt juf. Ze krijgt hem niet tot rust. Waanders neemt het jongetje over. “Een nieuw gezicht kan helpen zo’n situatie op te lossen. Wij kijken niet naar het gedrag van het kind, maar naar welke problemen daar onder zitten. Zodra het team hier binnenloopt, zijn ze nog maar met een ding bezig: wat heeft dit kind vandaag nodig?”

Oekraïne

Waanders en Buscop vrezen voor groeiende armoede onder de ouders in de buurt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die zal zeker haar weerslag hebben op de kinderen. Maar ze gaan ook geen paniekvoetbal spelen: met de vijf doelen die ze zich dit jaar gesteld hebben, bijvoorbeeld het geven van inspraak aan leerlingen over in welke vakken ze beter willen worden, gaan ze stoïcijns door.

Aan de muur van hun kantoortje hangt een groot bord waarop de vijf doelen schematisch in maanden van het jaar zijn weergegeven. “We werken telkens in blokken van zes weken toe naar het jaardoel. Elke week kijken we waar we staan, en of we moeten bijsturen.”

Het gevolg is, zegt Buscop, dat gesprekken altijd heel erg concreet zijn. “Waarom bereikt een leerling zijn doelen niet? Wat is er aan de hand, wat is er nodig? Het gaat dus heel erg over praktische pedagogie en didactiek.” Vergaderingen zijn op De Akkers verleden tijd. Samenwerking tussen collega’s is volgens Waanders en Buscop de beste bijscholing die leerkrachten kunnen krijgen, en bespaart tijd. Dagelijks loopt Waanders als directeur de klassen binnen van haar team, en de leerkrachten kijken iedere paar weken bij elkaar mee. Waanders: “Als je meteen kunt overleggen, hoeft dat niet meer aan het einde van de dag.”

Het lerarentekort toont zich het scherpst op scholen in achterstandswijken. Zo niet op De Akkers. Waanders: “Tot nu toe vinden wij altijd mensen die hier willen werken.”

Lees ook:

Basisvaardigheden scholieren kelderen naar beneden,

Het verbeteren van basisvaardigheden van Nederlandse scholieren heeft topprioriteit, onderstreept de Onderwijsinspectie dit jaar wederom.

Minister Wiersma wil met een nieuw curriculum dringende achterstanden bij leerlingen wegwerken

Minister Wiersma oogst lof met zijn aanpak van de zich voortslepende discussie over een nieuw onderwijscurriculum.