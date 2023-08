Van schooltas naar de kliko, schoolboeken gaan nu één jaar mee

In een mum van tijd zat haar hele kofferbak vol. Nienke Lurvink reed midden in de zomervakantie van Groningen naar Alkmaar met een auto vol afgedankte schoolboeken. Lurvink kon het niet verkroppen dat bijna alle schoolboeken van haar dochter na een jaar, sommige zelfs ongebruikt, in de bak voor oud papier werden gedumpt.

Ze zocht een plek waar de boeken een tweede leven zouden krijgen en bracht ze naar de loods van Ruth Groenewoud van Stichting MissIQ. Groenewoud zamelt afgedankte schoolspullen in voor het Caribisch gebied. In oktober gaan er weer acht containers die kant op.

Nooit opengeslagen

Tussen de metershoge gestapelde tafels en stoelen staan ook dozen vol schoolboeken, sommige leermethodes nooit opengeslagen en nog in het plastic. Groenewoud trekt het tape van één van de dozen af. Er verschijnen twee stapels gekleurde boeken van Noordhoff van de rekenmethode Reken Zeker voor basisscholieren. “Mooi. Daar hebben ze op Aruba wat aan. Ik begreep dat ze daar verlegen zaten om materiaal voor wiskunde en rekenen.”

Volgens Groenewoud is er een enorm tekort aan leermiddelen in het Caribisch gebied. “Vervelend dat er in Nederland zoveel wordt weggegooid, maar vertel het maar niet verder. Ik ben er hartstikke blij mee.”

Wet Gratis Schoolboeken

De reden dat Groenewoud tegenwoordig naast tafels en stoelen ook hele lesmethodes krijgt aangeboden, is de snel veranderde leermiddelenmarkt. Voor 2008, toen de Wet Gratis Schoolboeken in werking trad, moesten ouders zelf betalen voor schoolboeken. Dat was een kostbare aangelegenheid en om de kansenongelijkheid tegen te gaan, ging het systeem op de schop.

Sindsdien krijgen scholen per jaar ruim 300 euro per leerling van de overheid om materiaal in te slaan. Omdat het om grote bedragen gaat, doen scholen dat via een aanbesteding.

Waar voorheen de lokale boekhandel een graantje mee kon pikken van de verkoop van schoolboeken, maken de drie grootste uitgevers - Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Malmberg - nu de dienst uit. Er zijn ook nog wat kleinere spelers op de markt, maar de meeste scholen bestellen hun boeken bij de grote drie.

Leer- en werkboek ineen

Die hebben het tekstboek met de harde kaft dat jarenlang mee kon, in veel gevallen vervangen door een leer- en werkboek ineen dat ieder jaar geactualiseerd wordt.

Dat betekent dat een schoolboek van pak ’m beet 80 euro, dat voorheen zes jaar werd gebruikt door verschillende leerlingen, nu vervangen is door een licentie waar scholen per leerling per vak 30 tot 50 euro voor kwijt zijn. Die licentie geeft toegang tot een digitale leeromgeving en eventueel een wegwerpschoolboek. En dat ieder jaar opnieuw.

Bij sommige uitgevers krijgen scholen een korting als zij voor meerdere jaren afnemen. Als zij voor het einde van de looptijd over willen stappen, volgt er een boete.

Boeken kaften niet meer nodig

De tweedehandsmarkt voor schoolboeken is daarmee ingestort. Leerlingen kaftten boeken om ze netjes te houden en leverden ze aan het einde van het schooljaar weer in bij de conciërge. Het jaar erop ging het boek naar een volgende leerling. En zo rouleerden boeken jarenlang.

Ook dat had nadelen. Scholen waren veel tijd kwijt aan logistieke activiteiten, zeker als leerlingen niet goed met spullen om waren gegaan. Dan volgden er boetes. Vrijwilligers hadden er hun handen vol aan. Een ander nadeel was dat het lesmateriaal niet altijd actueel was. En ouders met een kleine beurs hadden meer moeite om al het spul in te kopen.

Toch is er veel twijfel of het huidige systeem beter is dan het oude. De VO-raad voor voortgezet onderwijs twijfelt of de voordelen van dit model opwegen tegen de nadelen. De raad wil dat er een onderzoek komt om te zien of scholen hierdoor niet benadeeld worden. Sommige docenten waarschuwen dat al die licenties scholen veel te veel geld kosten.

Lesmateriaal altijd actueel

Voorstanders werpen daar tegenin dat scholen zich niet meer druk hoeven te maken om de inname van boeken. Bovendien is het lesmateriaal altijd actueel en krijgen docenten en leerlingen met de digitale licentie toegang tot alle leerjaren, dus mochten zij vooruit willen werken dan zou dat kunnen.

Maar volgens docent economie Adam van Dijk op het Elde College in het Brabantse Schijndel komt er in de praktijk weinig terecht van dat mogelijke vooruit werken. “Via deze methodes zouden leerlingen persoonlijke leerroutes kunnen volgen. Maar docenten moeten aan de ene kant zoveel mogelijk les erdoorheen jagen en aan de andere kant wordt hen gevraagd om heel erg op individueel niveau les te geven. Die twee gaan helemaal niet goed samen.”

Weg kwijt in digitale leeromgeving

Volgens Van Dijk hebben leerlingen en docenten ook nog moeite met het vinden van de weg in de digitale leeromgevingen. “Mijn zoontje is de weg volledig kwijt in zijn geschiedenisboek en docenten die ik spreek, vinden het ook niet makkelijk.”

Hij vindt bovendien dat de vernieuwde wegwerpboeken, waarbij tekst- en werkboeken in elkaar gevlochten zijn, geen schoonheidsprijs verdienen. Volgens hem zijn de wijzigingen die ieder jaar worden doorgevoerd verwaarloosbaar en wordt er daardoor publiek geld en papier verspild. “De kwaliteit van die boeken wordt er niet beter op. Ik heb in al die jaren nog nooit iets nieuws gelezen waarvan het echt cruciaal was dat het werd aangepast.”

‘Gejat belastinggeld’

Voor zijn zoontje ontving de docent economie onlangs een nieuwe stapel boeken voor het komende schooljaar. Dertien stuks mogen aan het einde van het jaar worden weggegooid, drie moeten er terug. “Het lijkt niemand meer te boeien wat het allemaal kost. Wat mij betreft, wordt hier belastinggeld gejat dat voor onderwijs is bedoeld.”

Die mening deelt Theo Witte, vakdidacticus en lerarenopleider. Hij is mede-oprichter van het RED-Team Onderwijs, een club met onderwijsprofessionals die kritisch naar nieuw beleid kijken. “Dit systeem krijgt van ons een rode kaart. De uitgevers presenteren dit model als eigentijds, flexibel en goedkoop, maar dat is een illusie. Scholen zijn alleen maar meer geld kwijt en de uitgeverijen verdienen eraan.”

Volgens Witte zorgt het licentiesysteem voor verschraling van het onderwijs. “Door die abonnementen is het budget voor leermiddelen al met een paar grote vakken op. Voor de kleinere vakken zoals kunst blijft er dan niks meer over.”

Duurzaamheid

De algemene onderwijsbond AOB vindt dat scholen in hun aanbesteding meer moeten kijken naar duurzaamheid. Ook in de Tweede Kamer zijn daar vragen over, de Groep Van Haga bijvoorbeeld vroeg zich vorig jaar af hoe het systeem van wegwerpboeken te rijmen valt met de circulaire economie. Er is nog geen onderzoek naar de duurzaamheid van de leermiddelenmarkt, het ministerie is daar op dit moment mee bezig.

Ondertussen zijn bij de dochter van Nienke Lurvink ook de boeken voor het komende schooljaar aangekomen. Een hele stapel waarvan het merendeel aan het einde van het schooljaar weer weg kan. Ze kan de boeken natuurlijk ook houden als naslagwerk, maar dat is volgens Lurvink geen doen. Dan staat haar hele huis zo vol.

Lurvink had laatst nog kaftpapier gekocht, maar direct daarna vroeg ze zich af waarom eigenlijk. “Ik heb gezegd: ga eerst maar naar school en dan hoor je wel van je docenten welke ook echt gebruikt worden.”

