Van Engelshoven wil prijs van 2,5 miljoen euro uitreiken aan beste docententeam

Het werk van de universitair docent en onderzoeker moet meer gewaardeerd worden. Daarom komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek, en moet de nadruk minder liggen op studentenaantallen, aldus de strategische agenda die minister Van Engelshoven (onderwijs) maandag presenteerde. Het is een vierjaarlijks visie op het hoger onderwijs in Nederland.

“Het piept en het kraakt, studenten ervaren druk, docenten zijn schapen met vijf poten en instellingen worstelen met studentenaantallen”, zei Van Engelshoven tijdens de presentatie. Daarom past de minister de bekostiging voor instellingen aan zodat aantallen studenten minder van belang worden. Een oud stokpaardje van de minister, toegankelijkheid voor iedereen en samenwerking tussen verschillende instellingen, komt ook uitgebreid aan de orde in de nieuwe agenda. “Daar waar het kan, kies ik voor ruimte in plaats van regels. Ik werk liever samen op basis van vertrouwen.”

De minister slaat een nieuwe toon aan

Om docenten meer te waarderen, roept ze een nieuwe prijs in het leven. Een docententeam dat opvalt, bijvoorbeeld vanwege onderwijsvernieuwing, krijgt 2,5 miljoen euro. Van Engelshoven ziet de prijs ‘als steun in de rug.’ Het valt verkeerd bij veel universiteitsmedewerkers die vinden dat je met prijzen de structurele problemen niet oplost.

Universiteiten vragen al langer aandacht voor de hoge werkdruk. Actiegroep WOinActie is momenteel bezig met een witte staking (stiptheidsactie) omdat de problemen nijpend zijn en er volgens de actievoerders structureel geld nodig is. De minister ging daar vooralsnog niet in mee, maar maandag erkende ze in NRC Handelsblad dat er 1 miljard euro nodig is voor universiteiten, het bedrag dat WOinActie al langer noemt. Die 1 miljard is niet opgenomen in haar strategische agenda, maar “ze wil opnieuw de discussie openen”, zegt ze in de krant.

Ook zegt Van Engelshoven dat ze de Lissabon-doelstelling wil halen: de afspraak tussen EU-lidstaten om 3 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan onderzoek en innovatie. Nederland streeft naar 2,5 procent in 2020. Van Engelshoven zei maandag dat dit percentage nog niet gehaald is. “Maar ik ga erg mijn best doen om die ruimte te vinden.”

Met deze beloften slaat Van Engelshoven een nieuwe toon aan: de afgelopen tijd zette ze veel kwaad bloed door geld van de brede universiteiten over te hevelen naar de technische instellingen.

Lees ook:

Ingrid van Engelshoven: een D66-minister gevangen in het regeerakkoord

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) verdedigt volgende week haar onderwijsbegroting. Dat wordt niet makkelijk, want universiteitsbestuurders hekelen haar beleid. Een portret van een minister onder vuur.