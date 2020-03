Van basisschool tot universiteit: zo beïnvloedt de coronacrisis het onderwijs

Basisschool

Veel achtstegroepers zullen een gat in de lucht springen. Er komt dit schooljaar geen eindtoets, besloot minister Arie Slob van basis- en voortgezet onderwijs woensdag. Volgens Slob hebben leraren hun handen vol aan de opvang van kinderen en het organiseren van afstandsonderwijs voor thuiszitters.

Het advies dat leerlingen eerder dit schooljaar van de juf of meester hebben gekregen wordt nu leidend. En op de middelbare school wordt straks extra goed gekeken of de kinderen op de juiste plek zitten.

“Dit geeft duidelijkheid”, reageert een woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “Op deze manier weten we waar we aan toe zijn, en kan het overleg met het voortgezet onderwijs opgepakt worden om de overgang goed in te richten.”

Op 88 procent van de scholen is het afstandsonderwijs (bijna) helemaal gerealiseerd, blijkt uit een peiling van de AVS onder 752 schoolleiders. Op 11 procent is het nog in ontwikkeling, 1 procent heeft geen afstandsonderwijs. Per school zijn er de afgelopen dagen gemiddeld 5 kinderen opgevangen van ouders met vitale beroepen.

Middelbare school

Vooral voor scholieren in hun examenjaar is het een spannende tijd. Of de centrale eindexamens doorgaan, wordt pas op 6 april besloten. Tot die tijd mogen schoolexamens voor middelbare scholieren wel doorgaan, op voorwaarde dat alle betrokken leerlingen en docenten volledig klachtenvrij zijn. Vanaf 30 maart beginnen vmbo’ers in principe al aan hun praktijkexamens en digitale examens. Scholen mogen daarvoor zelf een geschikt moment kiezen.

De prioriteit ligt nu bij de leerlingen die eindexamen doen, vindt het ministerie van onderwijs. Voor hen wordt ‘alles in het werk gesteld om ze examens te laten maken’. Dat betekent dat scholen voor deze groep weer open mogen, mits iedereen zich aan de hygiënevoorschriften houdt. Leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten, krijgen op een later moment de kans om hun schoolexamens af te ronden. Dat moet dan wel gebeuren voordat het centrale eindexamen begint. Dat staat gepland vanaf 7 mei.

Het mbo

De studenten die hun opleiding dit jaar afronden, krijgen voorrang. Zij moeten als het even kan hun diploma kunnen halen, aldus het ministerie van onderwijs. De mbo-instellingen bepalen zelf hoe ze de examens vormgeven en wat haalbaar is. Te denken valt aan examens online, op het stageadres, of op school, mits voldoende afstand wordt bewaard.

Het zogenoemde bindende studieadvies kan dit studiejaar worden uitgesteld. Concreet betekent het dat studenten die onvoldoende vooruitgang hebben geboekt, niet direct van de opleiding worden afgestuurd. Ook mogen nieuwe mbo-studenten zich een maand later inschrijven dan gebruikelijk.

Wat opvalt in de mbo-plannen is dat de stages doorgang vinden. Grote kans dat het desbetreffende stageadres de deuren heeft gesloten: restaurants, Ikea, De Bijenkorf. Opleidingen moeten dan zelf bepalen of de studenten voldoende praktijkervaring hebben opgedaan. Als dat niet het geval is, moeten ze de stage later inhalen. Er zijn ook veel mbo-studenten die stage lopen in ziekenhuizen, ook over de grens in Duitsland. Die stages gaan vooralsnog door omdat het gaat om vitale beroepen.

Hogescholen en universiteiten

Hoe de rest van het collegejaar eruit ziet voor studenten op hogescholen en universiteiten, is onduidelijk. Donderdag worden maatregelen verwacht. Op de agenda staan: het bindend studieadvies (bsa), tentamens, afstuderen en studieleningen. De Hogeschool Rotterdam besloot het bsa dit collegejaar niet toe te passen. Dat betekent dat een student niet wordt weggestuurd van de opleiding als hij of zij niet het gewenste aantal studiepunten heeft gehaald. Grote kans dat meer opleidingen volgen – minister Van Engelshoven is nooit voorstander geweest van het bsa.

En wat heeft uitloop voor consequenties bij tentamens, afstudeerders en het oplopen van de studieschuld? Dan zijn er ook nog de problemen met Nederlandse studenten die nu in het buitenland zitten en met de buitenlandse studenten die hier studeren. Als zij hier in aanmerking willen komen voor een studielening, moeten ze werken. Ook dat levert in de huidige crisis problemen op, want er is amper werk.

