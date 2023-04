Vakbonden willen af van flexcontracten op universiteiten. ‘Ze lijden aan een flexverslaving.’

Ze wil heel graag een kind, maar ze durft het niet aan. Dat zegt Corinne DeVault, een jonge Amerikaanse die als junior docent lesgeeft aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Zelf is ze er klaar voor, dat is het probleem niet. En haar man ook. Maar door geldzorgen staat de kinderwens van het echtpaar voorlopig in de ijskast.

DeVault werkt namelijk op een tijdelijk contract. Hoewel ze lesgeeft aan soms wel honderden studenten, eindigt haar aanstelling over twee jaar, zonder kans op verlenging. Dat is zacht gezegd nogal balen. Niet alleen vindt ze het werk hartstikke leuk, ook blijkt het vrijwel onmogelijk om met haar contract een hypotheek te krijgen. Door het gebrek aan stabiliteit wacht ze liever nog even met kinderen.

Stress, ziekteverzuim en burn-outs

Het is een veelgehoorde klacht aan universiteiten, blijkt dinsdag tijdens een demonstratie op de VU. Op de binnenplaats van de universiteit protesteren zo’n honderd mensen met trommels en vlaggen voor een betere universitaire cao. Een van de belangrijkste eisen: een vaste aanstelling voor mensen die structureel werk verrichten, dus ook voor DeVault en al die andere junior docenten.

De universiteiten leiden aan een flexverslaving, vinden vakbonden FNV en AOb. “Het is voor een universiteit natuurlijk gemakkelijk om een grote flexibele schil aan te houden”, zegt Jan Boersma, hoofdonderhandelaar namens FNV. “Want op die manier kun je bij veranderende studentenaantallen snel je organisatie inkrimpen. Maar het leidt wel tot enorme stress, ziekteverzuim en burn-outs bij werknemers.”

Bijna de helft heeft een tijdelijke aanstelling

De vakbonden hebben de statistieken aan hun kant. Tussen 2005 en 2021 groeide het aantal medewerkers met een tijdelijk contract op de Nederlandse universiteiten veel harder dan het aantal met een vast contract. Op dit moment heeft zo’n 43 procent van de medewerkers aan de universiteit een tijdelijke aanstelling. Onder docenten is dat op sommige universiteiten zelfs meer dan 70 procent.

Universiteiten moeten afkicken van hun flexverslaving, vinden vakbonden FNV en AOb. Beeld Joris van Gennip

Het zorgt voor een ‘ongelooflijk onveilige en toxische’ werksfeer, zegt Tim de Winkel als hij het podium heeft beklommen. De Winkel is medeoprichter van 0.7, een actiegroep die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden op universiteiten. “Mensen op flexcontracten durven zich niet uit te spreken tegen misstanden omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. En als ze van buiten de Europese Unie komen, dan raken ze soms niet alleen hun baan kwijt, maar ook hun werkvisum.”

Vast contract, tenzij...

Dat is niet alleen voor werknemers een slechte deal, zegt Sara Palacin, een Spaanse collega van DeVault die ook bij de demonstratie aanwezig is. “Ook de universiteit schiet er weinig mee op. Junior docenten zoals wij moeten eerst een onderwijscertificaat halen en de universiteit leren kennen. En net als we goed op stoom zijn, vervang je ons door nieuwe docenten die nog van niets weten. Dat is toch zonde?”

“Ik schrik van de verhalen”, zegt Margot van der Starre, vice-voorzitter van de Universiteit Utrecht, als zij namens de universiteiten een petitie in ontvangst neemt. Op 8 mei onderhandelen de vakbonden en universiteiten verder. “We nemen de signalen serieus, want sommige praktijken zijn niet meer van deze tijd. Wat mij betreft gaan we toe naar een systeem van apply or explain: iedere werknemer krijgt een vast contract, tenzij je kunt onderbouwen waarom dat in een bepaalde situatie niet verstandig is.”

Lees ook:

Universiteiten minachten hun tijdelijke docenten

De arbeidsomstandigheden van tijdelijke docenten zijn misschien wel het grootste schandaal aan de Nederlandse universiteiten, schreef columnist Hieke Huistra.