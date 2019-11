Utrechtse school ligt onder vergrootglas van onderwijsinspectie

Jerry Stam kan in mei 2017 zijn geluk niet op als hij een mail krijgt met de bevestiging dat zijn zoon is geplaatst op de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Op dat moment een nieuwe school in Utrecht. Idee achter dit concept: kleinschalige klassen met gemiddeld zestien leerlingen, vier dagen per week les van negen tot vijf. De school is populair. Op andere plekken in Nederland, de eerste opende in Zeeland in 2010, bewezen de SvPO-scholen dat kinderen beter presteren dan het basisschooladvies.

Met vertrouwen zag Stam de middelbare schoolcarrière van zijn zoon tegemoet op de Utrechtse SvPO-school. Hetzelfde geldt voor de dochter van Kersten Meijnen. Zij koos bewust voor het concept van kleine klassen omdat haar dochter verlegen is.

Twee jaar later staan Stam en Meijnen voor de geschillencommissie en klagen de school aan voor het niet naleven van de wet op medezeggenschap. “Het is slechts het topje van de ijsberg, maar het is illustratief voor wat er allemaal mis is op deze school en hoe het bestuur daarin opereert”, zegt Meijnen. Haar dochter zit inmiddels op een andere school, Stam beraadt zich op een andere school voor zijn zoon.

Onderwijsinspectie kritisch over School voor Persoonlijk Onderwijs De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Utrecht is het niet eens met een kritisch rapport van de onderwijsinspectie en stapt naar de rechter om publicatie te voorkomen. “De inspectie volgt de mening van een groep ouders bijna letterlijk”, zeggen Misha van Denderen (oprichter en bestuurder) en Erik Terheggen (bestuurder) per mail over het rapport en de gang naar de rechter. De SvPO-scholen hebben acht vestigingen in Nederland, degene in Utrecht opende in 2017. De onderwijsinspectie startte dit voorjaar een groot kwaliteitsonderzoek naar de middelbare school. Dat gebeurde omdat de Utrechtse SvPO-school relatief nieuw is en omdat de inspectie signalen ontving van ouders over een onveilig sociaal-pedagogisch klimaat. Zo zouden kinderen die hun huiswerk niet af hadden niet mee mogen doen met de Kerstviering. Ook zou volgens ouders worden gedreigd met het niet deelnemen aan een taalreis als de resultaten niet op orde waren. Het is bovendien veelzeggend dat sinds de zomer negen van de veertien medewerkers zijn opgestapt. Hoewel dat volgens het bestuur is toe te schrijven aan verschillende oorzaken. Het rapport van de onderwijsinspectie is af, maar niet openbaar omdat de rechter zich er nog over buigt. Volgens Het Onderwijsblad heeft de school het oordeel zeer zwak gekregen. De inspectie gaat daar niet op in, maar dat het oordeel negatief is, is duidelijk. Een woordvoerder: “De SvPO biedt ander soort onderwijs. De vraag is: voldoet die innovatieve aanpak ook aan de wet?” Bestuurders Van Denderen en Terheggen zijn verbaasd dat er kritiek is op het ambitieuze schoolprogramma. “Hoe kan de inspectie zich keren tegen het onderwijs dat leerlingen alle kans van de wereld biedt en (ook op onze andere scholen) bewezen succesvol is.” Wat de bestuurders ook dwars zit is dat de inspectie hen vraagt “om van ieder kind met zorgindicatie een zwaar bureaucratisch traject te doorlopen. Dit zorgt voor extra kosten, terwijl het in de meeste gevallen helemaal niet nodig is, omdat ook kinderen met zorgindicatie het bij ons prima doen.”

Medezeggenschapsraad

Meijnen wordt in maart voorzitter van de Utrechtse medezeggenschapsraad die bestaat uit één docent, een conciërge, één ouder en een leerling. Volgens Stam en Meijnen verloopt de verkiezingsprocedure ondoorzichtig. De MR wordt tegengewerkt, toezeggingen zouden niet zijn nagekomen en signalen van bezorgde ouders en leerlingen kwamen nooit bij het bestuur terecht, want die wilde simpelweg niet in gesprek met de MR. “Ze hebben ons het recht op inspraak ontnomen”, zegt Meijnen. “De bestuurder maakte mij als MR-voorzitter zelfs uit voor geel hesje.”

Het SvPO-bestuur bestrijdt de kritiek. “We hadden vorig jaar een groep ouders die een ander onderwijsconcept en andere organisatie wilden dan wij bieden”, zeggen Misha van Denderen (oprichter en bestuurder) en Erik Terheggen (bestuurder) per mail. “We hebben een simpele organisatie zonder overhead, docenten doen veel zelf. Daardoor zijn kleine klassen betaalbaar. De groep ouders wilde zowel het onderwijsconcept als de organisatie veranderen en is daartoe druk gaan uitoefenen.”

Volgens Van Denderen en Terheggen heeft dit geleid tot veel gedoe. Inmiddels is er een nieuwe medezeggenschapsraad aangetreden onder leiding van Suzanne den Tuinder. Zij organiseerde de afgelopen tijd bijeenkomsten met ouders. Den Tuinder: “Tijdens die sessies kwam naar voren dat ze positief zijn over de school. Ze vinden dat hun kind goed op zijn of haar plek is op de SvPO.”

Maar de kritiek van Meijnen en Stam staat niet op zichzelf. De onderwijsinspectie concludeerde eerder over een SvPO-school in Geldermalsen dat die flink tekortschoot op het gebied van medezeggenschap: de MR werd gepasseerd en niet gevraagd in te stemmen met voorgenomen besluiten van het bestuur. Het is in strijd met de wet, want een school moet tegenspraak organiseren.

Voor de Utrechtse medezeggenschapsraad was het afgelopen zomer reden het vertrouwen in het bestuur op te zeggen en een zaak aan te spannen bij de geschillencommissie. De ‘verdeel-en-heers-tactieken’, zoals Meijnen het omschrijft, brak hen op.

Stam verwijt zichzelf dat hij in het marketingverhaal van de SvPO is getrapt. “Bij de naam, School voor Persoonlijk Onderwijs, krijg je al allerlei associaties. Maar ik zie eerder een school met kleine klassen en verder niets. Ik ben boos dat zoveel docenten, ouders en kinderen beschadigd zijn geraakt.”

