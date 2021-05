Universiteiten verwachten meer studenten, en de campussen zullen tot 2027 almaar voller raken

Opnieuw meldt een fiks aantal studenten zich aan voor een wetenschappelijke studie. Universiteiten verwachten dat het aantal nieuwelingen volgend studiejaar met 5 procent uitdijt, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De Vereniging Hogescholen (VH) ziet juist de tegenovergestelde beweging: de instroom van hbo’ers lijkt met bijna 7 procent te dalen ten opzichte van het jaar dat nu wordt afgerond.

Het zijn ramingen, benadrukken beide verenigingen. Aanmeldingen leiden niet altijd tot daadwerkelijke inschrijvingen. Zo geven met name internationale studenten zich vaak vooraf op voor meerdere opleidingen, om pas later de knoop door te hakken. Ook halen niet alle toekomstige studenten hun eindexamen.

De stijging is minder fors dan vorig jaar. Afgelopen september startte een ongewoon hoog aantal studenten. Universiteiten en hogescholen kregen pakweg 10 procent meer aanmeldingen dan in studiejaar 2019-2020. Onderwijsinstellingen wezen de pandemie aan als oorzaak. Door het rondwarende virus gingen de centrale examens niet door, waardoor meer leerlingen slaagden. Ook namen minder geslaagden een tussenjaar.

Terug naar vóór de pandemie

“We gaan nu langzaam terug naar het niveau van voor corona”, zo duidt VH-voorzitter Maurice Limmen de krimpende aanwas op het hbo. Het valt hem op dat het aantal aanmeldingen voor medische studies ondanks de algehele daling stabiel blijft. “Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig.” Ook zien hogescholen, net als de universiteiten, een groei van het aantal buitenlandse studenten.

De VSNU heeft nog geen verklaring voor de minder harde groei van het aantal eerstejaars aan universiteiten, ten opzichte van piekjaar 2020-2021. Misschien zijn meer vwo’ers van plan om te gaan reizen, nu het vaccineren op stoom komt. “We weten het simpelweg niet”, zegt woordvoerder Gijs Dupont. “De toename is in elk geval weer normaal, op peil met waar we vóór corona gebleven waren. Het aantal aanmeldingen stijgt al jarenlang.”

Die trend zal tot 2027 aanblijven, verwacht de VSNU. De vereniging baseert zich op een vorige maand naar buiten gebrachte prognose van het ministerie van onderwijs. Daarin schatte het departement dat de studentenpopulatie de komende jaren groter zal worden, waarna die eind dit decennium weer langzaam slinkt. Het aantal 17- tot 25-jarigen neemt dan namelijk af.

Toenemende werkdruk op de campus

“Die aanhoudende groei van studenten baart ons wel zorgen”, zegt Dupont. “De werkdruk voor docenten is nu al enorm, universitair personeel werkt structureel over. Ook zal het drukker worden op de universiteiten. Afgelopen jaar werd vrijwel al het onderwijs online gegeven, maar de verwachting is dat studenten aankomend studiejaar ook meer offline les krijgen. De komende jaren zullen de campussen ongetwijfeld voller worden.”

De VSNU waarschuwt voor een verdere uitholling van de bekostiging van universiteiten. De rijksbijdrage per student is sinds het begin van deze eeuw met een kwart gedaald en volgens een studie van advieskantoor PwC komt het wetenschappelijk onderwijs structureel 1,1 miljard euro tekort. Zonder investeringen van het kabinet zullen die problemen door de groei van studenten verergeren, vreest de VSNU. “Op termijn kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.”

