Universiteiten lokken voorlopig geen internationale studenten meer

Nederlandse universiteiten benaderen voorlopig geen studenten in het buitenland meer. Alle buitenlandse wervingsactiviteiten staan op dit moment in de ijskast, zegt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het besluit komt na een dringende oproep van minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs en wetenschap), donderdag in de Tweede Kamer.

Dijkgraaf riep universiteiten en hogescholen donderdagavond op tot ‘een algehele stop van actieve werving van internationale studenten’. De tijdelijke wervingsstop zal vermoedelijk tot februari duren. Tegen die tijd hoopt de minister definitieve afspraken te hebben gemaakt met de onderwijsinstellingen over het internationaliseringsbeleid.

De oproep van de minister komt nadat eind vorige maand een motie van de SP en het CDA over het onderwerp werd aangenomen in de Tweede Kamer. Die partijen maken zich zorgen om de rappe internationalisering van het hoger onderwijs: vorig collegejaar stonden er 115 duizend internationale studenten ingeschreven, 3,5 keer zoveel als vijftien jaar geleden.

Dat kan leiden tot hoge werkdruk voor docenten en problemen in de huisvesting, beaamt de minister. In september was er bijvoorbeeld nog een tekort aan bijna 27 duizend studentenkamers, deels door de grote aanwas van buitenlandse studenten.

Veel universiteiten zien internationale student graag komen

Hoewel er in de Tweede Kamer veel steun is voor de maatregel, hebben verschillende universiteiten zich de afgelopen maanden kritisch getoond. Internationale studenten zouden bijdragen aan de Nederlandse economie en het innovatievermogen, schreef een groep bestuursvoorzitters onlangs nog in NRC.

Met name in de grensregio’s bestaat de vrees dat de onderwijsinstellingen in de problemen komen als zij hun ‘internationale profiel’ niet meer kunnen waarmaken. Wat ook meespeelt: buitenlandse studenten brengen veel geld in het laatje, meer dan Nederlandse. Om deze partijen tegemoet te komen, maakt de minister wel een uitzondering voor “zeer beperkte en gerichte werving voor specifieke opleidingen” voor beroepen waar een tekort aan is en in krimpregio’s.

De hogescholen overleggen op dit moment nog of ook zij de internationale werving zullen stopzetten, net zoals de universiteiten. De Vereniging Hogescholen zegt in ieder geval begrip te hebben voor het verzoek van de minister en wil in de komende maanden graag met hem in overleg over het internationaliseringsbeleid blijven.

