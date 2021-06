Universiteiten komen door ministerie in de knel met budget, waarschuwt Rekenkamer

“We weten wel wat we uitgeven, maar niet wat het kost.” Zo vatte een ambtenaar de methode van financiële ramingen op het ministerie van onderwijs tegenover de Rekenkamer samen. Die methode deugt niet, concludeert de Rekenkamer.

In de financiële ramingen − de verwachte uitgaven en inkomsten bij ongewijzigd beleid, eigenlijk de basis voor een begroting − wordt uitgegaan van een werkelijkheid van veertig jaar geleden.

Daardoor krijgen budgetten, zoals die van Onderwijs, in de werkelijkheid van nu ongewenste effecten. De gevolgen zijn merkbaar op de universiteiten. De groeiende studentenaantallen zorgen voor een verschuiving van de middelen naar onderwijs, zonder dat de bestedingen voor onderzoek − toch ook een kerntaak van de universiteiten − meegroeien.

Het budgetrecht van de Kamer

Het is slechts een van de voorbeelden die de Rekenkamer geeft in zijn rapport over de meerjarenramingen, die alle departementen maken. Dat rapport is er gekomen op vraag van de Tweede Kamer, die meer inzicht wil in de onderliggende aannames van de begrotingen die het kabinet opstelt. De Kamer heeft budgetrecht, en mag dus verlangen dat ze goed wordt geïnformeerd.

Dat is nu niet het geval, concludeert de Rekenkamer. De uitgangspunten voor de financiële verplichtingen voor de komende jaren blijven buiten het zicht van het parlement. Het ministerie van financiën zou die helder moeten maken in de begrotingscyclus.

Enorme groei van het aantal studenten

Het is financiële techniek allemaal, maar de gevolgen zijn voelbaar. Dat weten de universiteiten als geen ander. Onder de begroting van het wetenschappelijk onderwijs ligt nog steeds een meting die uitwees dat medewerkers van universiteiten 35 procent van hun tijd besteden aan onderwijs en 65 procent aan onderzoek. Maar dat is een meting van vier decennia geleden. Door de enorme groei van het aantal studenten, is die verhouding op zijn kop gegaan: academici zijn nu het grootste deel van hun tijd druk met onderwijs, voor onderzoek rest volgens de Rekenkamer nu nog maar 45 procent van hun uren.

In de begroting wordt ieder jaar wel rekening gehouden met het aantal studenten, en dus ook met groei daarvan. Maar dat gebeurt nog steeds met de aanname dat die groei slechts 35 procent van de universitaire begroting treft; het onderwijsdeel uit een ver verleden. Met dit voorbeeld bevestigt de Rekenkamer een klacht die het academische veld al jaren uit: er komt steeds minder ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en steeds minder budget per student.

