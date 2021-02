Universiteiten en hogescholen willen terug naar halve lockdown

Alle onderzoeken wijzen het uit: studenten hebben het zwaar. En niet zo’n beetje ook, zeggen Pieter Duisenberg en Marja van Bijsterveldt. Zij spreken samen namens het Netwerk Kennissteden Nederland, waarin universiteitssteden, universiteiten en hogescholen zijn verenigd. Ze pleiten ervoor om op 2 maart het hoger onderwijs opnieuw gedeeltelijk te openen.

Dit collegejaar hebben studenten universiteit of hogeschool nauwelijks van binnen gezien. Vanaf september was fysiek onderwijs slechts mondjesmaat mogelijk en in december kwam daar de tweede lockdown overheen. Dat was, stelt Duisenberg, de ‘nekslag’ voor veel studenten.

Met name internationale studenten en eerstejaars het hebben het moeilijk, zegt Van Bijsterveldt. Na een gedeeltelijke opening van de instellingen zouden studenten gemiddeld een keer per week naar de campus kunnen komen, net als voor de huidige lockdown. Dat kan op een veilige manier, denken beiden. Van Bijsterveldt: “We weten van de situatie voor 16 december in Delft dat geen van de besmettingen herleidbaar was tot de universiteit”.

Testen en sociale bubbels

Momenteel lopen er verschillende pilots in het hoger onderwijs die onderzoeken of meer ontmoetingen een mogelijkheid zijn. Zo kijkt de Rijksuniversiteit Groningen of het gebruik van sneltesten meer fysiek onderwijs mogelijk kan maken. In Eindhoven wordt gewerkt met speekseltesten en Rotterdam experimenteert met thuistesten. De TU Delft wil werken met sociale bubbels, waardoor studenten in groepjes practica kunnen uitvoeren.

Mochten de pilots goede resultaten opleveren, dan hoopt de VSNU ernaar toe te werken dat in september de anderhalvemeterregel in het onderwijs kan worden losgelaten. Van Bijsterveldt: “Al is dat afhankelijk van waar we dan staan met het virus en ons vaccinatieprogramma”.

Is dit wel het juiste moment om op te roepen tot heropening van het onderwijs? De cijfers zijn niet denderend en een derde golf hangt in de lucht. “Het welzijn van studenten staat dermate onder druk dat we moeten proberen meer ruimte te creëren”, zegt Van Bijsterveldt. “Het kan dat we na een zekere tijd weer concluderen dat we opnieuw een stap terug moeten zetten. Het is niet in beton gegoten.”

We weten ook dat jongeren het virus makkelijker verspreiden dan ouderen, doordat zij meer sociale contacten hebben. Hoe veilig is het dan om te versoepelen? “Het kabinet heeft ook geconstateerd dat meer ontmoetingen, mits op verantwoorde wijze, heel erg nodig zijn voor de jeugd. Onlangs werd bekend dat ze 58,5 miljoen euro vrijmaakten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden”, zegt Van Bijsterveldt. “Het leven is nu eenmaal nooit zonder risico’s. Je moet dingen afwegen. Het kabinet onderkent dat ook.”

