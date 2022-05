Tristan (17) was zenuwen en pissebed de baas tijdens examen Engels

De eindexamens zijn in volle gang. Duizenden leerlingen werken in gymzalen voor een diploma. Hoe gaat het met hen? Tristan Alkema (17) maakte woensdag het eindexamen vmbo Engels.

“Wat is dit nou?, dacht ik.”

Voor Tristan Alkema zijn de examens een goede oefening in kalm blijven. Want als er iets nodig is voor het toekomstige vak van de 17-jarige vmbo-scholier, dan is het wel omgaan met stress. Alkema heeft zich aangemeld voor de studie Veiligheid en Vakmanschap, de opstap om later commando te worden. Een klein beestje zette gisteren in Veendam zijn zenuwen tijdens het examen Engels even op scherp.

“Ik kan echt geen baan doen waar ik stil bij moet zitten”, legt Alkema uit. “Later wil ik graag iets toevoegen, iets terugdoen voor mensen.” Een pittig beroep, waar je mentaal en fysiek stevig voor moet zijn. Dat zit wel goed, denkt hij: “Ik ga bijna iedere dag naar de sportschool en meestal ben ik in stressvolle situaties heel kalm”.

Van een leien dakje

Lukte dat ook tijdens de missie Examen Engels? “Ik ging er redelijk nuchter in. Van tevoren heb ik gezellig een praatje gemaakt met klasgenoten. Het examen zelf ging ook prima.” Met één vraag had hij echt moeite: “Ik kwam voor het antwoord op twee keuzes. Ik was vijf of tien minuten bezig om te achterhalen wat nou de beste optie was.” Verder ging het van een leien dakje.

Totdat de toekomstig commando te maken kreeg met iets wat later in de jungle ook zou kunnen gebeuren. Hij zat gewoon te werken, maar boven hem liep een pissebed over een richeltje en koos precies Tristans haar uit als landingsbaan. “Ik voelde wat op mijn hoofd. ‘Wat is dit nou?’ dacht ik. Toen viel ie op mijn papier.” Hij kon er de humor wel van inzien, maar zou dat in de jungle ook zo zijn? “Dan is het waarschijnlijk een spin. Dat zou ik minder grappig vinden.”

Afleiding door koffie en pissebed

Een belangrijke vraag voor een commando in spe: kun je je in zo’n onverwachte situatie snel herstellen? “Dat wel, maar mijn concentratie was een aardig kwartiertje weg. Eerst die pissebed, maar het was ook halverwege het examen, dus ik was al wat vermoeider. Daarna kregen de surveillanten ook nog koffie. Dat leidde wel af.”

Ondanks dat was de missie een succes, blikt hij terug: “Ik ben eerder weggegaan, ik was gewoon klaar.”

