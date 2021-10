Tot half vier alleen tijd voor de leerlingen? Dat was het slechtste advies ooit

‘Leraren veel vakantie? Ze nemen gewoon hun overuren op!’ Deze zin op so­cial media deed me denken aan de bizarre weken voor de zomervakantie. Ouderavonden, schoolfeest, eindmusical, medezeggenschapsvergadering, de uren zijn niet meer te tellen. En een gewone werkdag begint altijd al voor half acht ’s ochtends en eindigt tegen zessen, los van het werk dat mee naar huis gaat.

De meeste werkdruk ervoer ik altijd ná schooltijd, als je tussen half vier en zes een complete werkdag inclusief vergaderingen, administratie en oudergesprekken probeert te proppen. Op de pabo doceerde men: tot half vier is de tijd voor de leerlingen, dan mag je niet met iets anders bezig zijn.

Dat was het slechtste advies ooit. Toen ik na een half jaar eens in de teamkamer vroeg waarom andere collega’s níet op zondag naar school hoefden, kwam ik erachter dat iedereen zijn eigen trucs hanteert. Na­kijken tijdens het Jeugdjournaal, rond­lopen en directe feedback ­geven, ­alles door de leerlingen laten opruimen vóór het einde van de schooldag: ik leerde snel bij.

In mijn eerste jaar zag ik een collega die in haar agenda de weken tussen de vakanties af­telde. Gelukkig is het bij mij nooit zo ver gekomen, maar de vakanties zijn wel een heerlijke ­onderbreking van de hectiek.

Wanhopige ouders gaan van kastje naar muur

Het schoolritme wordt bepaald door de vakanties. Tegelijkertijd is dat een enorme valkuil, want problemen worden vaak te makkelijk doorgeschoven juíst door het vakantieritme. In mijn ondersteuningspraktijk hoorde ik vaak wanhopige ouders die van het kastje naar de muur werden gestuurd als er problemen waren met hun kind. “Ik kijk het eerst tot de herfstvakantie altijd even aan.” “Deze periode met sint en kerst is een gekke tijd, we gaan nu geen onderzoek aanvragen, dat is niet representatief.”

En voor je het weet hobbel je via de meivakantie en de extra juniweek de volgende groep door, ­inclusief de problemen die vorig jaar in september opgepakt hadden moeten worden.

Juist zorgleerlingen plukken soms de wrange vruchten van dit ­vakantieritme en het uitstel van een aanpak. Bij het vermoeden van dyslexie mag de school pas een onderzoek aanvragen als een leerling drie keer achtereenvolgens een laagste, zogenaamde E-score heeft op zijn of haar Cito spelling. Met als ­bizar ­gevolg dat sommige juffen leerlingen aanraden extra fouten te ­maken, omdat als er bij de derde Cito een D wordt gehaald we weer van voren af aan kunnen beginnen met drie E’s halen. Waardoor adequate begeleiding uitblijft.

Maar ook bij ADHD kan een vroegtijdige behandeling veel verschil uitmaken. En vroeg­signalering van autisme en hoog­begaafdheid maakt passend onderwijs mogelijk doordat er ­bepaalde ­arrangementen ingezet kunnen worden.

Een doorgaande zorglijn die níet bepaald wordt door het vakantie­ritme, maar een leerling volgt van groep 1 tot en met 8, liefst in handen van één persoon, zou daarbij helpen. Maar daar maak ik me weer druk over ná de herfstvakantie.

Onderwijscolumnist Sofie van de Waart- Govaert was acht jaar juf op verschillende basisscholen. Daarna begeleidde ze leerlingen individueel, werd onderwijsadviseur en hoogbegaafdenspecialist. Ze woont en werkt in Noord-Brabant. Lees al haar columns hier terug.