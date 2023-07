Toen er veel jonge vluchtelingen kwamen, haalden sommige ouders hun kind van school

Basisschool Het Avontuur in Meppel stelde zich ruimhartig open voor jonge vluchtelingen. Die solidariteit komt met een prijs: ‘De hectiek van de vluchtelingencrisis heeft de overhand genomen'.

Op het schoolplein hangen twee kinderen met elkaar verstrengeld aan een rekstok. Het zijn Zeina en Zeinab, bijna-naamgenoten en goede vriendinnen. De meiden kunnen individueel al heel aardig om de stang buitelen, maar samen ziet het er helemaal kunstig uit. Dan wiegen ze in de wind als een vogelnestje aan een boomtak.

Eenmaal veilig op de grond wil Zeina wel iets kwijt. “Mijn Arabisch is niet zo goed meer”, zegt ze, eerder verbaasd dan bezorgd. “Ik praat hier op school zoveel Nederlands dat ik niet meer op de Arabische woorden kan komen. Als papa en mama Syrische televisie kijken, begrijp ik niet altijd wat er wordt gezegd.”

Kort geleden was Zeina nog vluchteling. Inmiddels is ze hard op weg om Nederlands staatsburger te worden. Hier op openbare basisschool Het Avontuur in Meppel zet ze haar eerste stappen in de samenleving. En dat gaat dus zó vlot dat ze ook zichzelf verbaast. En haar ouders. Die sturen haar eens per maand naar een Syrische vereniging zodat ze haar Arabisch niet volledig verleert.

Aantal nieuwkomers groeide snel

Maar achter het integratiesucces van Zeina gaan heel wat strubbelingen schuil waarvan het jonge meisje zich gelukkig niet bewust is. Naast Zeina zitten op dit moment namelijk nóg 59 nieuwkomers op Het Avontuur, van de 160 leerlingen in totaal. En Promes, de scholengroep waartoe het Avontuur behoort, telt er in totaal 105. Dat waren er twee jaar geleden nog maar acht.

“De opvang van jonge vluchtelingen past bij onze missie als openbare school”, zegt Niels Strolenberg op een bankje op het schoolplein. Hij is bestuurder van Promes, dat naast Het Avontuur nog twee dependances met nieuwkomers telt. “Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was het niet de vraag of we Oekraïense kinderen konden opvangen, maar hoe.” Daarbij ging de school uit van het Pippi-Langkous-principe: ze hadden het nog nooit gedaan, dus dan moest het vast lukken.

Grenzen aan de solidariteit

Maar er zit een grens aan die solidariteit, moet hij nu met pijn in het hart concluderen. De komst van steeds meer nieuwkomers bezorgt het kleine schooltje groeipijn. En dat krijgt hij ook steeds luider en duidelijker te horen van ouders met kinderen die wél in Meppel zijn geboren. Enkele ouders stemden met hun voeten: zij brachten hun kroost over naar een andere school in de omgeving.

Schoolbestuurder Niels Strolenberg: ‘Ik moet mijn team beschermen. Ze willen nu al meer bieden dan in hun macht ligt.’ Beeld Herman Engbers

“Dat deden ze niet uit racistische motieven, maar uit oprechte zorgen”, verduidelijkt Strolenberg direct. “En ik kan ze niet eens ongelijk geven. Ook de kinderen uit Meppel komen naar onze school om goed Nederlands te leren. Nu er op ons schoolplein zoveel verschillende talen worden gesproken, vragen ouders zich af: heeft dit geen negatieve invloed op de leerprestaties van mijn kind? De balans is zoek.”

En dus trekt Promes nu een streep in het zand: er komen voorlopig geen nieuwkomers meer bij. Het is de enige manier om de onderwijskwaliteit op peil te houden, denkt Strolenberg. En het moet voorkomen dat nog meer geboren en getogen Meppelse kinderen hun heil elders zoeken.

Landelijk probleem

De Drents-Overijsselse scholengroep is geen uitzondering. In vrijwel het hele land hebben basisscholen en middelbare scholen de grootst mogelijke moeite om plek te bieden aan alle jonge nieuwkomers. Het onderwijs wordt toch al geplaagd door een chronisch lerarentekort, maar daar komt nu nog eens de zorg bovenop voor jongeren die geen Nederlands spreken en regelmatig met oorlogstrauma’s kampen. Die verdienen speciale aandacht, maar de scholen en docenten die dat kunnen bieden worden ernstig overvraagd.

Veel jonge vluchtelingen belanden daarom eerst op een wachtlijst voordat ze naar school kunnen. Andere scholen hanteren – net als Het Avontuur – zelfs een tijdelijke opnamestop. Vooral in het voortgezet onderwijs is de situatie nijpend: daar krijgen zo’n 2000 nieuwkomers nu geen onderwijs omdat er geen plek voor ze is. Maar ook in het primair onderwijs geeft al een derde van de ondervraagde basisscholen aan dat ze een wachtlijst hanteren. Veel jongeren wachten zelfs langer dan drie maanden op een plekje in de schoolbanken, terwijl dat het wettelijk maximum is.

‘Heimwee kennen ze allemaal’

Op de eerste verdieping van Het Avontuur spelen Jenny en Eileen memory. Een voor een draaien ze plaatjes om, totdat ze een gelijk paar vinden. ‘Rondkijken’, staat er op het eerste plaatje dat Jenny omdraait. En dat doet ze dan ook met al haar jeugdige enthousiasme. Als ze haar hoofd heen en weer beweegt, rikketikken de gekleurde kraaltjes in haar vlechten tegen elkaar. “Die heeft mama in mijn haar gedaan.”

Dan draait Eileen een kaartje om. ‘Bonzen’, staat er dit keer op het kaartje. Maar Eileen is wat bedeesder en niet uit hetzelfde hout gesneden als haar klasgenootje. Ze herhaalt het woord op fluistertoon en slaat nauwelijks hoorbaar met haar knuistje op de tafel. Met een grote glimlach kijkt ze op: missie volbracht. Zo leren de kinderen de zintuigen kennen, verduidelijkt Kim Bouw.

Ze is juf van één van de twee nieuwkomersklassen, die vrijwel permanent in beweging zijn. Sommige kinderen zitten er al een jaar, anderen pas drie of vier weken. En er stromen regelmatig kinderen uit naar een ‘gewone’ schoolklas.

Toch gaat het wonderwel goed in deze duiventil, zegt Bouw optimistisch. “Nieuwe kinderen worden gemakkelijk opgenomen in de groep. Hier hoef je je niet te schamen als je verdrietig bent, want alle kinderen weten hoe heimwee voelt.”

Docenten willen soms meer dan in hun macht ligt

Buiten het klaslokaal vertelt Strolenberg dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Zijn docenten staan niet voor niets voor deze klassen: ze zijn idealistisch, willen iets voor de doelgroep betekenen, en daarom specialiseerden ze zich in Nederlands als tweede taal (NT2) en ‘traumasensitief lesgeven’. Maar met het groeiende aantal leerlingen neemt ook de druk toe.

Nieuwe leerlingen van Het Avontuur beschrijven het lawaai, de rook, het vuur in Oekraïense steden die door Russische militairen onder vuur werden genomen. Ze proberen onder woorden te brengen welke doodsangsten ze uitstonden toen ze aan boord van gammele bootjes de Middellandse Zee overstaken. En een enkeling verstopt zich onder tafel als op de eerste maandag van de maand het luchtalarm wordt getest.

Strolenberg stroopt zwijgend zijn hemdsmouwen op en laat zien wat dit soort verhalen nog altijd met hem doen. De witte haartjes op zijn onderarm staan recht overeind. En dan is hij slechts de bestuurder die het zaakje van een afstand beziet en de meeste verhalen uit tweede hand hoort. Zijn docenten zitten er iedere dag middenin.

“We zouden er in theorie nog een klas bij kunnen plaatsen”, vervolgt hij. “Maar ik moet mijn team beschermen. Ze willen nu al meer bieden dan in hun macht ligt, en dat leidt tot verdriet en frustratie.” En soms tot erger: een van de leerkrachten in het nieuwkomersonderwijs viel onlangs uit met burnout-verschijnselen.

Onbevoegde docenten voor de klas

Hoe moet het dan wél? Hoe kunnen Nederlandse scholen de komst van een groot aantal nieuwkomers verwerken in tijden van chronisch lerarentekort? Dat is een bijna onmogelijke opdracht, moest ook het ministerie van onderwijs onlangs concluderen.

Toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma greep in juni naar een paardenmiddel. Wat hem betreft mogen voortaan ook onbevoegde docenten onderwijs geven aan jonge asielzoekers, als er voor die kinderen geen plek is in het reguliere onderwijs. Op die manier zitten zij in ieder geval geen duimen te draaien in een asielzoekerscentrum of noodopvang.

Basisschool Het Avontuur telt op dit moment zestig nieuwkomers. Dat is het maximum, heeft de scholengroep onlangs besloten. Beeld Herman Engbers

Het voorstel leidde tot kritiek van mensenrechtenorganisaties. Die vrezen dat jonge asielzoekers steeds vaker een soort tweederangsonderwijs krijgen vergeleken met hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Dat zou een vlotte integratie in de Nederlandse samenleving in de weg staan.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf haalde begin juli de scherpe randjes van het wetsvoorstel af, kort nadat hij de taken van de inmiddels opgestapte Wiersma had overgenomen. Hij liet aan de Kamer weten dat een zogeheten ‘tijdelijke nieuwkomersvoorziening’ nooit langer dan vijf jaar mag bestaan. Dat moet voorkomen dat jonge vluchtelingen te lang verstoken blijven van kwalitatief goed onderwijs. Maar het valt nog te bezien of er met de huidige vluchtelingenaantallen wel een alternatief is.

Aparte school voor nieuwkomers

In Meppel maakt scholengroep Promes zich ondertussen op voor een tweede ingrijpende verandering. Niet alleen komt er een tijdelijke aanmeldstop voor nieuwkomers, de scholengroep wil de leerlingen met een buitenlandse afkomst ook gaan samenbrengen op één locatie, samen met het middelbaar onderwijs. De gemeente heeft inmiddels nieuwe huisvesting toegezegd.

Het zou betekenen dat Zeina, Zeinab, Jenny en Eileen niet langer op Het Avontuur hun onderwijs genieten, maar op een aparte locatie met alle andere kinderen van vluchtelingen, expats en arbeidsmigranten. Ze zien pas weer Nederlandse kinderen op het schoolplein als ze overstappen naar een reguliere basisschool, maar daarvoor moeten ze eerst voldoende Nederlands spreken.

Strolenberg nam de beslissing met een zwaar gemoed, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat nieuwkomers het best de taal leren op een school waar ook Nederlandse leerlingen komen. Dat is voor jonge immigranten de rijkste leeromgeving.” Een aparte school voor nieuwkomers noemt hij dan ook ‘second best’, een oplossing waarvoor hij zijn pedagogische principes aan de kant moet zetten.

“De hectiek van de vluchtelingencrisis heeft de overhand genomen”, blikt hij terug op de afgelopen jaren. “Als we nu niet uit de crisisstand komen, dan houden we dit als scholengroep niet vol. De enige manier waarop dat gaat lukken is om de scholing van nieuwkomers op een regionale en robuuste manier te organiseren, in één gebouw en samen met het middelbaar onderwijs. Ik zie op dit moment geen andere oplossing.”

Lees ook:

Jonge nieuwkomers krijgen waarschijnlijk vaker les van onbevoegde leerkracht

Jonge asielzoekers kunnen in de nabije toekomst ook les krijgen van onbevoegde leerkrachten. Dat is volgens minister Dennis Wiersma noodzakelijk om achterstanden weg te werken.