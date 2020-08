‘Toen de Onderwijsinspectie niet op de urennorm controleerde, ging het ook goed’

Peanuts, niets meer dan dat. Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens (Tilburg University) heeft geen reden om aan te nemen dat scholieren de komende tijd op grote schaal lesuren zullen missen. “Laat het een paar uur per maand zijn. Daar moet je niet om gaan piepen. Iedereen snapt dat we in een uitzonderlijke situatie zitten, waarin scholen hun uiterste best doen om de boel draaiende te houden. Dan moet je soms een beetje inschikken.”

Bij dat inschikken hoort dat de Onderwijsinspectie tijdelijk geen actie onderneemt als de urennorm in het geding komt, bijvoorbeeld door zieke leraren of een virusuitbraak op een school. De Algemene Onderwijsbond liet al weten bang te zijn voor de gevolgen, zoals slechtere eindexamenresultaten en problemen op vervolgopleidingen. Zoontjes denkt dat het zo’n vaart niet loopt. “De urennorm is in 1993 in de wet opgenomen, maar tot 2006 handhaafde de inspectie nauwelijks. In die jaren zijn studenten ook gewoon door het hoger onderwijs gekomen.”

Ook emeritus hoogleraar onderwijsbeleid Sjoerd Karsten vindt dat de inspectie op dit moment niet anders kan. “Als ze nu streng gaat optreden, krijg je alleen nog maar meer onrust bij scholen. En vergeet niet dat de urennorm tamelijk hoog is in Nederland.” Anders dan Zoontjens maakt Karsten zich wel meer zorgen over de komende tijd. “Niet over de leerlingen op het gymnasium, wel over de kansarmen. We zagen voor de vakantie al dat door de lesuitval de ongelijkheid toenam. Wie veel hulp van ouders kreeg, nam een flinke voorsprong.”

Niet laconiek

“Je kunt in algemene zin niet zeggen dat we een generatie krijgen die straks minder weet of kan. Maar mijn angst is dat in lagere sociale milieus wel problemen zullen ontstaan. Veel lesuitval kan aan de motivatie van leerlingen raken. Weinig contacturen leidt soms tot schooluitval. Daar moeten we niet laconiek over zijn. De situatie is echter dat leraren momenteel al gespannen genoeg zijn. En ze zijn zich echt wel bewust van dat gevaar. Als de Onderwijsinspectie nu ook nog eens strenger gaat zijn, leidt dat tot nog meer stress en ziekteverzuim.”

Dat maakt het besluit om mild te zijn voor scholen tot een keuze die goed verdedigbaar is, zegt Zoontjens. “De Onderwijsinspectie zal signalen hebben gekregen dat scholen wellicht niet aan de norm kunnen voldoen. Daaruit heeft ze de conclusie getrokken dat ze coulant moet zijn. Ik vind dat goed. Elke school in Nederland wil er iets van maken. Ik zie en spreek alleen maar mensen die begaan zijn met het onderwijs en blij zijn dat de scholen weer open kunnen. De motivatie is enorm, niemand wil opnieuw sluiten en leerlingen naar huis sturen. Daar hoort nu even bij dat je bij problemen dan ook naar bevinding van zaken moet handelen.”

