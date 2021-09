Tijdens de lockdown raakte dochter (4) achterop in haar grove motoriek, moet ze op ‘remedial teaching’?

Dochter had een teleurstellende eerste week op school: vier dagen na haar vierde verjaardag gingen de basisscholen in lockdown, en zat ze acht weken thuis. Een half jaar later volgde nog een wekenlange coronasluiting van de basisschool. De leerachterstand lijkt mee te vallen, maar onlangs werd het meisje wel geselecteerd voor ‘motorische remedial teaching’ door de gemeente. Het gebrek aan gymlessen heeft haar op achterstand gezet. Balanceren en balvaardigheid blijken onder de maat, rollen lukt nog niet en huppelen is nog niet geautomatiseerd.

En ze is niet de enige. Het Mulier Instituut, een sportonderzoekscentrum, onderzocht de motorische vaardigheden van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud vóór en na de lockdowns. Kinderen als deze dochter kregen in 24 schoolweken maar zes of zeven weken gymles, schetst het Mulier Instituut. Vooral kleuters bleken in coronatijd achterop te zijn geraakt in hun grove motoriek. In plaats van 91,3 procent, houdt nu nog 84,5 procent van de kleuters goed de balans.

Op school is sowieso meer beweging

De onderzoekers zien de oorzaak hiervan niet alleen in het achterwege blijven van gymlessen, maar ook in het missen van het spel dat sowieso plaatsvindt in de kleuterklas. Onderwijs is in groep 1/2 vaak dynamisch: er wordt veel gespeeld en bewogen. Door de sluiting van scholen is voor deze groep dus niet alleen het aanbod van de lessen lichamelijke opvoeding weggevallen, maar ook het ‘de hele dag door mogen bewegen’. De waargenomen verschillen zijn mogelijk deels te verklaren door de manier waarop in de thuissituatie is omgegaan met de lockdown.

Omdat kleuters vaak nog niet zelfstandig naar buiten kunnen of mogen, zijn zij afhankelijk van hun ouders. Welke mogelijkheden hebben ouders gehad om hun kind regelmatig en gevarieerd te laten bewegen, en welke prioriteit hebben ze aan bewegen gegeven?”

Volgens het instituut kan de verminderde motorische ontwikkeling in de toekomst gevolgen hebben, want wat je jong niet of niet goed leert, kan je op latere leeftijd fout blijven doen. Twee uurtjes gymles in de week zijn volgens de onderzoekers niet genoeg om weer ‘bij’ te komen. Onderzoeker Amika Singh raadt daarom aan om op scholen meer vakleerkrachten voor gym in te zetten en een beweegvriendelijke omgeving te creëren, met bijzondere aandacht voor de zwakkere bewegers.

Alles is mooi meegenomen

Dochter mag nu in een speciaal programma van de gemeente Gooise Meren extra gymnastieklessen komen volgen, maar de ouders vragen zich af of dat nodig is: ze zit op zwemles en ballet. Is dat niet voldoende om de bewegingsachterstand in te lopen?

Zwemles en ballet zijn prima, zegt Claudia Niewöhner, jeugdsportcoach in de regio Naarden & Bussum van Gooise Meren Beweegt. “Maar het werkt dan weer niet voor het verbeteren van balvaardigheid.” Wil je dit kind echt op alle fronten helpen, dan kan volgens haar een motorische remedial teaching baat hebben, waarin telkens de diverse vaardigheden ‘herhaald, herhaald, herhaald’ worden.

De ouders overwegen eventueel ook nog judo. “Rollen en balans komen daarin natuurlijk ook wel aan bod, maar de bal dan weer niet. Turnen komt naast gymnastiek nog het meest in de buurt van een sport waar alle aspecten van de motoriek in meegenomen worden.”

Als kinderen de bewegingen niet goed aanleren, lopen ze het risico later niet meer goed mee te kunnen met sport, zegt Niewöhner. “Als je nooit wordt aangespeeld, kan dat wat doen met je zelfvertrouwen. ­Bovendien zien we ook steeds meer het verband tussen motorische en cognitieve ontwikkeling. Extra begeleiding nu is dus niet voor niks.”