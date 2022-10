Tientallen studenten raken mastertitel kwijt door fout Open Universiteit. ‘Volledig onze schuld’

De Open Universiteit vergat goedkeuring aan te vragen voor twee opleidingen. Daarvan zijn in totaal 121 (oud-)studenten nu de dupe. “De studies zijn aan het zicht ontsnapt.”

Door een fout van de Open Universiteit blijkt de mastertitel van 66 studenten ongeldig. Ze rondden weliswaar netjes hun studie af, maar naar nu blijkt heeft de Open Universiteit niet bijtijds goedkeuring aangevraagd voor de twee betreffende studierichtingen.

De oud-studenten mogen zich door deze administratieve fout geen master meer noemen. Het gaat om de studies Master of Business Administration (MBA) en Master Loopbaan Management (MLM), die alleen gevolgd konden worden als contractonderwijs. Dat betekent dat studenten niet aan de universiteit staan ingeschreven maar steeds betalen voor de vakken die ze volgen – vaak naast een baan.

De fout heeft ook gevolgen voor 55 studenten die de studies nog niet hadden afgerond. De Open Universiteit overlegt met hen of in op welke manier ze de studies willen afmaken.

Universiteit zag nieuwe wet mastertitels over het hoofd

Volgens de Open Universiteit komt de vergissing voort uit nieuwe wetgeving, waardoor sinds 2017 elk programma dat eindigt met een mastertitel een accreditatie nodig heeft van de Nederlands-Vlaamse instelling die toeziet op de kwaliteit van het hoger onderwijs. Voorheen waren alleen de titels Master of Arts (MA) en Master of Science (MSc) beschermd.

De Open Universiteit had daarop moeten besluiten of ze accreditatie wilde aanvragen, of ze had moeten stoppen met het verlenen van de MBA- en MLM-titels. Dat gebeurde niet; de programma’s liepen door zoals daarvoor. “Het is een heel onverkwikkelijke zaak, en de schuld ligt volledig bij ons”, zegt Frank van der Duyn Schouten, interim-voorzitter van het college van bestuur.

De twee studies zijn ‘aan het zicht van het college van bestuur ontsnapt’, zegt Van der Duyn Schouten. “Onze commerciële opleidingen zaten ver weggestopt in de faculteiten. Daar gaan we nu anders mee om, we zien er als college beter op toe.”

De Onderwijsinspectie wees de universiteit deze zomer op de fout. De Open Universiteit gaat niet alsnog accreditaties aanvragen voor de opleidingen. De opleiding MLM accepteerde sinds 2019 al geen nieuwe inschrijvingen meer, omdat er te weinig interesse was. De studie MBA krijgt een andere vorm, en accepteerde daarom ook geen nieuwe studenten.

Gebruik titel kan tot juridische problemen leiden

De studenten hoeven hun bul niet in te leveren, maar de Open Universiteit heeft hen wel geïnformeerd ‘dat ze juridisch problemen kunnen krijgen als ze de mastertitel voeren’. Ze kunnen hun diploma omruilen voor eentje met exact dezelfde inhoud maar zonder master-titel, onder de noemer ‘leergang executive management'.

“Sommige studenten hebben echter aangegeven dat de mastertitel voor hen essentieel is”, zegt Van der Duyn Schouten. “We gaan kijken of dat kan via onze managementopleiding die wel geaccrediteerd is.” De studenten moeten dan waarschijnlijk wel aanvullende vakken volgen. Van der Duyn Schouten verwacht dat dit vooral interessant is voor studenten die de opleidingen nog niet hebben afgerond.

De universiteit gaat met studenten in gesprek om hun maatwerk te bieden. Van der Duyn Schouten sluit niet uit dat die gesprekken ook tot een vorm van financiële compensatie leiden.

Advocaat Rein Kronenberg, die eerder twee studenten bijstond aan wie de hogescholen Windesheim en Inholland geen diploma wilden uitreiken, kan zich voorstellen dat studenten van de Open Universiteit naar de rechter stappen. “Dit is heel merkwaardig. Die studenten waren in de veronderstelling dat ze een masteropleiding deden. Ik zou razend zijn”, zegt hij. “Ze zijn van harte welkom om contact met me op te nemen.”

