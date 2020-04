‘Thuis werken is moeilijk, dan ga ik gamen’

Efe (12) en Angelo (12) zijn ruim een half uur te laat. Hoe dat komt, blijft onduidelijk. Angelo mompelt iets over een vader in het buitenland en Efe buigt zijn hoofd. Haastig kruipen de jongens op veilige afstand van elkaar achter twee tafels in de grote hal die ook als bibliotheek fungeert. Terwijl Efe een filmpje over de Tweede Wereldoorlog bekijkt, slaat Angelo zijn taalhuiswerk open.

Voor basisschool Wereldwijs in de Amsterdamse Bijlmer is het sinds de sluiting flink aanpoten. Van de 370 kinderen is bijna de helft een zorgleerling. Of zoals directeur Paula Hoonhout het liever noemt: een ‘doelgroepleerling’. Dat zijn leerlingen met risico op een onderwijsachterstand. Daar kunnen allerlei dingen debet aan zijn, somt Hoonhout op. “Van sociale tot financiële armoede, ouders in de schuldsanering, laaggeletterdheid. We zien ook misbruik, of eenoudergezinnen met een moeder die drie baantjes heeft. Het is een complex geheel.”

De school heeft inmiddels met alle kinderen contact. Dat was geen sinecure, zegt Hoonhout, een spraakzame vrouw met lang grijs haar en een blauwe jurk. Na twee weken hadden ze 20 procent van de kinderen nog nauwelijks bereikt. “Ouders verwisselen hier net zo snel van telefoonnummer als van onderbroek, zeggen we in Zuidoost. Zonder het door te geven. Verschrikkelijk. Daarom houden we álle nummers bij die we kennen. Van tantes tot vrienden van ouders. Dat heeft ons deze periode erg geholpen.”

Het is niet verwonderlijk dat de school zich nu extra zorgen maakt om de kwetsbare leerlingen. Zij vormen een risicogroep en zijn landelijk nog niet overal goed op de radar, bleek deze week uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ruim 5000 kinderen zijn ‘kwijt’.



Om hun eigen leerlingen in het vizier te houden, hanteert Wereldwijs een ruimhartig opvangbeleid. Kinderen met een onveilige thuissituatie houden ze waar mogelijk op school, samen met de kinderen van ouders met vitale beroepen. Kinderen die thuis te weinig begeleiding krijgen, komen twee keer per week langs in groepjes van vijf.

Angelo (12) maakt huiswerk bij basisschool Wereldwijs in Zuid-Oost. Beeld Olaf Kraak

Een van die kinderen is Angelo, een jongen met halflang zwart haar en een donkerblauwe polo. Hij drukt een emmertje stoepkrijt tegen zich aan dat hij van de juf heeft gekregen. Zijn ouders spreken geen Nederlands en kunnen hem dus niet helpen, zegt hij. “Mijn moeder komt uit Slowakije en mijn vader uit Colombia. Papa zit nu in Slowakije omdat zijn auto daar is. Mama werkt in een hotel. Ze is veel weg. Dan past een vriendin van haar op ons.”

In een andere hoek zit Precious (11), een meisje met een hoofd vol zwarte knotjes. Ze is volgens Hoonhout leergierig, maar komt thuis niet goed uit de verf. Ze mist school, zegt Precious terwijl ze aan een dictee werkt. “Het is een beetje raar nu. Corona is wel eng... Een buurmeisje heeft gisteren op me geniest en ik weet niet wat ze heeft. En van mijn oma mag ik geen honden meer aaien.”

Eigenlijk hadden er vandaag vijf kinderen aanwezig moeten zijn in plaats van drie, zegt Hoonhout. Efe (12) appt een vriendje om te vragen waar hij blijft. Het vriendje antwoordt dat hij van zijn moeder niet hoeft te komen. Het betreft een ‘moeilijk geval’, weet Hoonhout. Een jongen met een stiefvader in de gevangenis en een moeder die net bevallen is. Een juf belt hem, maar krijgt geen gehoor. De uitgestoken hand vindt niet altijd grip.

Efe lijkt er niet mee te zitten. Hij heeft het op school wel naar zijn zin, zegt hij terwijl hij aan een opstel over de Tweede Wereldoorlog werkt. “Mijn moeder spreekt geen Nederlands en mijn vader werkt. Hier aan school werken is makkelijker en leuker. Thuis werken is moeilijk, want dan ga ik gamen. Hier kan ik naar de juf lopen om dingen te vragen.”

