Thijs Roovers won zijn strijd tegen de salariskloof in het onderwijs, maar tegen welke prijs?

Docenten in het basisonderwijs gaan voortaan evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Voor Thijs Roovers, actievoerder en voormalig leraar, gaat daarmee een ‘levensdoel’ in vervulling. Maar tegen welke prijs?

Dinsdagavond had hij ‘een klein beetje ruzie’ met zijn vrouw, bekent Thijs Roovers als hij de deur van zijn werkkamer achter zich dichttrekt. Ze kan ieder moment bevallen, de koffer voor het ziekenhuis is al ingepakt. Dit zijn de laatste windstille dagen voordat de achtbaan van babygeluk en gebroken nachten begint, en dat maakt het niet het ideale moment voor een uitgebreid interview. Zeker niet op Koningsdag.

Maar uitgerekend afgelopen vrijdag werd bekend dat het ministerie en de vakbonden een akkoord hebben bereikt. Basisschoolleraren gaan voortaan evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs, en dat betekent in de praktijk een salarisverhoging van 4 tot 12 procent. Roovers heeft daar jaren voor gestreden, eerst als medeoprichter van protestbeweging PO in Actie en nu als bestuurder van de AOb, een vakbond voor onderwijspersoneel. En dus voelt hij zich genoodzaakt om de media en zijn achterban te woord te staan.

Op de website van de AOb noemt u deze overwinning ‘de kroon op mijn werk’. Wat bedoelt u daarmee?

“Laat ik vooropstellen dat het niet om mij draait, het is iets dat we met ontzettend veel mensen hebben gedaan. Maar inderdaad, ik vecht hier al sinds 2016 voor. Ik heb de salariskloof altijd een groot onrecht gevonden in ons systeem, en ik wilde het heel graag veranderen. Het werd de afgelopen jaren mijn levensdoel. Ik heb het uitgegild toen ik hoorde dat we een akkoord hadden bereikt. Nu is de cirkel eindelijk rond.”

Wat maakt u zo enthousiast over dit akkoord?

“Het is in meerdere opzichten een historisch moment. Alleen al vanwege de enorme omvang: het gaat om een extra investering van meer dan 900 miljoen euro voor salarissen. Maar vooral ook vanwege de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen. Vanaf 2017 zijn leerkrachten massaal gaan protesteren, het kwam echt vanaf de werkvloer. Dat was een belangrijk moment in de emancipatie van de beroepsgroep. Bovendien hebben we alle vakbonden achter hetzelfde doel gekregen, en zelfs de werkgevers spraken hun steun uit voor de lerarenstakingen.”

De loonkloof wordt gedicht onder VVD-minister Dennis Wiersma. Verbaast u dat?

Roovers grinnikt besmuikt. “Ik moet toegeven dat ik compleet overdonderd ben door zijn handelen. In mijn periode als actievoerder heb ik wat ervaring opgedaan met zijn partijgenoot Sander Dekker, die destijds staatssecretaris was. Hem heb ik veel rare dingen horen zeggen, zo erg zelfs dat PO in Actie het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Ik hield dus mijn hart vast toen Dennis Wiersma op deze post kwam. Maar hij is vanaf het prille begin heel open met ons in gesprek gegaan, hij wilde precies weten wat we nodig hadden. Er lag natuurlijk al een regeerakkoord met allerlei beloftes, en dat is ongetwijfeld ook de verdienste van D66. Maar Wiersma heeft het toch verrassend snel waargemaakt.”

Roovers werkte tussen 2010 en 2021 als leerkracht in groep acht van de Leonardo Da Vincischool in Amsterdam. Als zij-instromer vanuit het bedrijfsleven viel hem op met hoeveel passie zijn collega’s zich voor het onderwijs inzetten. Tegelijkertijd viel zijn nieuwe salarisstrookje behoorlijk tegen. Toen hij begreep dat docenten op de middelbare school meer verdienden, was de maat vol. Niet lang daarna was PO in Actie geboren, een actiegroep voor en door leerkrachten uit het basisonderwijs.

Samen met leerkracht Jan van de Ven wist Roovers de beroepsgroep in 2017 te verenigen. Nog datzelfde jaar volgden enkele grote lerarenstakingen voor een ‘eerlijk’ salaris en minder werkdruk, met als hoogtepunt een demonstratie van 60.000 leerkrachten in het Haagse Zuiderpark. PO in Actie werd in razend tempo een serieuze speler in het onderwijsveld, en veroverde een plek aan tafel bij de nieuwe cao-onderhandelingen. Zonder deze grote protesten was het nieuwe akkoord er vermoedelijk niet gekomen.

Thijs Roovers. Beeld Maartje Geels

Wat trof u aan toen u als zij-instromer in het onderwijs begon?

“Het viel mij allereerst op hoe toegewijd de meeste leerkrachten zijn. Ze doen er alles aan om hun leerlingen zo goed mogelijk les te geven, dat is immers hun belangrijkste drijfveer. Tegelijkertijd blijkt dat ook hun grootste valkuil. Het maakt leraren soms te lief, te naïef. Salaris is bijna een bijzaak, er wordt niet snel over geklaagd. Daar is lange tijd misbruik van gemaakt, bijvoorbeeld door de salarissen niet mee te laten groeien met de economie. Maar het leraarschap is een ambacht, daar mag je geld voor vragen.”

Hoe wist u toch zoveel leraren te mobiliseren?

“Een laag salaris zorgt voor een verslechtering van het onderwijs. Goede leraren stromen uit omdat ze met hun lage inkomen geen huis kunnen kopen, en zij-instromers blijven weg omdat ze door hun overstap een grote salarisval maken. Dit lerarentekort leidt vanzelf tot een slechtere onderwijskwaliteit: leerlingen krijgen niet het onderwijs dat zij verdienen. Voor die boodschap bleken veel leraren ineens wel bereid te demonstreren, want ze komen eerder in actie voor de belangen van hun leerlingen dan voor zichzelf.”

Krijgen deze leraren nu waar ze voor hebben gedemonstreerd?

“De salarissen van het primair en voortgezet onderwijs worden nu echt gelijkgetrokken. Dat wil zeggen dat er een gezamenlijk salarisgebouw komt, met gelijke beloning voor vergelijkbare functies. Het systeem is gladgestreken. Het meeste onderwijspersoneel in het primair onderwijs zal er dus flink op vooruitgaan. Mogelijk volgt er in de toekomst ook een gemeenschappelijke cao.”

Hoe garandeer je dat leerkrachten met vergelijkbare taken ook daadwerkelijk in dezelfde salarisschaal komen?

“Dat is inderdaad de belangrijkste vraag. Je kunt het als vakbond en werkgeversorganisatie heel mooi opschrijven, maar uiteindelijk hebben schoolbesturen nog wel de vrijheid om daar creatief mee om te gaan. Leerkrachten zitten weliswaar in hetzelfde salarisgebouw, maar schoolbesturen bepalen zelf hoe hoog ze iemand inschalen.”

In augustus 2021 maakte Roovers een opvallende overstap: de actievoerder en leerkracht werd bestuurder van de AOb, de grootste vakbond voor onderwijspersoneel. PO in Actie leidde toen al enige tijd een sluimerend bestaan. Het was, in de woorden van Roovers, een ‘pop-upvakbond’ geworden, die uit de ijskast kan worden gehaald als de nood aan de man is.

De overstap moet menigeen hebben verbaasd. PO in Actie botste de afgelopen jaren immers regelmatig met de AOb.

“We hebben PO in Actie inderdaad opgericht omdat de traditionele vakbonden − waaronder de AOb − het in onze ogen lieten afweten. Ze waren veel aan het polderen en gingen soms te snel akkoord met halfslachtige maatregelen. Zo stemden de bonden in november 2019 in met een investering van het kabinet, maar dat bleek niet meer dan een boekhoudkundige truc: het budget werd enkel wat vooruitgeschoven. Zo werd de geplande lerarenstaking ondergraven. Dat accepteerden leraren niet. Nou, dan zeiden wij daar natuurlijk ook wat van, dan gingen we er met gestrekt been in.”

Waarom toch deze overstap?

“De AOb is de enige vakbond die deze fout heeft toegegeven. Ze zijn teruggekomen op hun besluit, hebben alsnog hun steun voor de onderwijsstaking uitgesproken, en de toenmalige voorzitter is opgestapt. Op dat moment dacht ik: dit is wat er nu nodig is. De AOb is weliswaar een kolos met heel veel werknemers, maar het geluid van de straat dringt door tot de top. Toen ben ik lid geworden.”

Stel dat andere leerkrachten − buiten de vakbonden om − ook een protestbeweging opzetten, maar dan voor kleinere klassen, meer leraren en minder werkdruk. Waar staat u dan?

“Dan sta ik naast ze op het Malieveld, hopelijk met de hele AOb. Want een vakbond die niet naar zijn eigen achterban luistert, is af.”

Het is duidelijk wat deze campagne u heeft gebracht. Maar wat heeft het u gekost?

“We zijn een onderwijshuishouden, dus we hebben hiervoor gekozen. Maar het heeft me inderdaad ook veel gekost: het is een ontzettende aanslag geweest op mijn privéleven. Ik ben de afgelopen jaren vaak afwezig geweest bij familiegelegenheden. Zo belde mijn zoon me ’s avonds weleens op dat hij bang was en niet kon slapen. Ik ben op dat soort momenten de enige die hem kan troosten, en dan is het afschuwelijk om niet thuis te zijn. Dan sta je daar op die vergadering, met tranen in je ogen.”

Dat moet confronterend zijn: u probeert voor duizenden kinderen het onderwijs te verbeteren, maar tegelijkertijd lijdt uw eigen zoon daaronder.

“Je vaderhart breekt op zo’n moment. Dat zal iedereen herkennen die een publieke functie bekleedt. Nu hij 11 jaar is, kan ik hem gelukkig beter uitleggen waarom ik dit doe. Mijn gezin staat altijd op nummer een, maar ik vind het ook belangrijk dat hij ziet dat je soms opofferingen moet maken voor het grotere goed. Dat je hier niet alleen voor jezelf bent. Daarom is het ook zo belangrijk dat we succes hebben. Ik kan nu tegen hem zeggen: daar heb jij ook aan bijgedragen. Weet je nog dat je me zo hebt gemist?”

