Terug naar school in halve klassen: ‘Hopelijk kom ik bij mijn vriendjes in de groep’

Met ingehouden adem en nootjes op schoot zaten ze in Laren klaar voor de persconferentie van premier Rutte. Zouden Lucas, Yago, Felipe en Isis weer naar school mogen?

In een Larens huis met een puntdak woont de Braziliaans-Nederlandse familie Renooij. Stipt om zeven uur ’s avonds ploft het gezin op de bank om de persconferentie van premier Rutte te kijken. Het is volle bak: naast vader Gerrit, moeder Ivone en zoons Lucas (14) en Yago (11), zijn ook neefje Felipe (13) en nichtje Isis (11) aangeschoven. De kinderen zijn uitgelaten, met uitzondering van de 14-jarige Lucas. Hij trekt zijn capuchon over zijn hoofd en houdt zich afzijdig. “Hij is een beetje een puber”, verontschuldigt moeder Ivone zich. “Je weet hoe dat gaat.”

Het zijn lastige weken geweest voor het gezin, stelt Ivone, zeker in het begin. “De kinderen dachten eerst dat het een lange uitslaapvakantie was. Het was nog knap lastig ze aan het werk te krijgen.”

Haar nichtje Isis vond de ‘intelligente lockdown’ aanvankelijk wel fijn, vertelt ze aan de keukentafel. “Je mag lekker later beginnen dan normaal: niet half negen, maar negen uur. En je kan gewoon in je pyjama aanschuiven.” Maar school vanaf de computer is ook best lastig, voegt ze eraan toe. “Als je één kleine vraag hebt, moet je de juf al bellen. Soms duurt het lang voordat je antwoord krijgt.” De kinderen zijn het eens: ze willen weer naar school. “De sfeer zoals in de klas, die is hier niet”, zegt Felipe. “Die mis ik wel.”

Hopen op een versoepeling

Het thuisonderwijs leverde nogal wat spanningen op in het gezin, erkent Ivone. “Wij werken thuis, dan is het huis al snel vrij klein. Gelukkig hebben de kinderen hun eigen kamer. Maar de verveling heeft toegeslagen, dus zo nu en dan ontstaat ruzie.”

De familie hoopt dus op versoepeling, als Rutte zijn persconferentie begint. Ze kijken aandachtiger dan normaal; de kinderen krijgen een bakje nootjes op schoot. “Het is net alsof we een film gaan kijken”, zegt Yago. “Alleen vertelt iemand nu gewoon het nieuws.” Lucas kijkt van een afstandje naar de persconferentie, tot hij wordt gesommeerd op de bank te gaan zitten voor de foto.

Aanvankelijk roepen de kinderen door elkaar heen, maar als de premier over het sporten begint, is het stil. Zowel Felipe, Yago als Isis zit op voetbal. “Ik hoop dat we weer mogen gaan trainen”, zegt Isis. “Al is het maar in kleine groepjes.” Als Rutte groen licht geeft, steekt Felipe zijn vuist euforisch in de lucht.

Twintig minuten houden de kinderen de persconferentie vol. Dan is het genoeg geweest, weer tijd om te spelen. Nog één vraag dan: zijn Yago en Isis, die samen in groep 7 zitten, blij dat ze weer af en toe naar hun klasgenoten mogen? “Ik hoop vooral dat ik in de groep kom met mijn vriendjes”, peinst Yago. Isis noemt het ‘een gek gevoel’. “Dat je de ene dag thuis werkt en de andere dag niet.” Het is beter dan niets, vinden ze.

Vooral moeder Ivone is tevreden: “Af een toe naar school geeft de kinderen structuur. Ook voor ons ouders is die rust best fijn.”

Op basisschool De Windroos in Zaandam kijkt directeur Bernadette von den Benken (midden) met collega’s Trix Groenewold (links) en Suheda Sarikya dinsdag naar de persconferentie van premier Rutte over de coronacrisis. Beeld Patrick Post

De juffen van De Windroos ontvangen de kinderen straks met open armen: ‘Ik heb ze gemist’

Op basisschool De Windroos in Zaandam overheerst opluchting na de laatste persconferentie van premier Rutte. Wel wordt het nog flink aanpoten om alles op tijd weer op de rails te krijgen.



Ze vindt het een vreselijk beeld, al die stoeltjes op tafel. Dat daar na de meivakantie eindelijk verandering in komt, doet Bernadette von den Benken deugd. “We missen de kinderen echt”, verzucht de directeur van basisschool De Windroos in Zaandam, wijzend naar de galerijflat aan de overkant van de straat. “Veel van onze leerlingen wonen hiernaast. Sommigen zijn al vier weken niet naar buiten geweest, omdat ouders bang zijn voor de vieze lift. Misschien moeten we de gemeente bellen om te vragen of ze hem schoonmaken.”

Samen met twee andere docenten zit ze in het lokaal van groep 6 klaar voor de persconferentie. Trix Groenewold, een oudere leerkracht van groep 7, schrijft druk mee, als Rutte als eerste punt de versoepeling van de maatregelen voor basisschoolleerlingen aankondigt. Basisscholen en kinderopvang mogen na de meivakantie geheel of gedeeltelijk open. Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer de helft van de tijd naar school.

Daarbij hoeven de kinderen straks geen anderhalve meter afstand te houden, maken de leerkrachten op uit de woorden van de premier. Een enorme opluchting, vinden ze. “Dat was niet te doen geweest”, zegt Von den Benken. Ook niet voor de leerkrachten. “Kinderen horen zich veilig te voelen op school, en daar hoort fysieke nabijheid bij. Een aai over de bol en een hand op je rug.”

De leerkrachten voorzien dat alle groepen straks in tweeën worden gesplitst. De ene helft krijgt ’s ochtends les, de andere ’s middags. “We moeten wel voorkomen dat er een gezamenlijke pauze is en ze gaan dollen op het schoolplein”, zegt Groenewold. “En opletten dat het niet te druk wordt met ouders, broertjes en zusjes.”

Sommige leerlingen spreken in deze periode helemaal geen Nederlands

Zeker voor leerlingen van De Windroos is het fijn dat ze op korte termijn weer naar de les kunnen, zegt Suheda Sarikaya, een jonge leerkracht van groep 5 met zwart haar en een rode blazer. De school staat in een achterstandswijk en heeft veel Turkse en Syrische leerlingen met een taalachterstand. Ouders kunnen hun vaak niet helpen en sommige leerlingen spreken tijdens de zelfquarantaine zelfs helemaal geen Nederlands meer.

Groenewold ziet leerlingen van groep 7 soms in pyjama of in dekbed in de videoles verschijnen, om vervolgens nonchalant uit beeld te lopen, terwijl ze zich ongezien wanen. Ze glimlacht. Het is moeilijk om grip op iedereen te krijgen. “Ik ben heel blij dat ik ze straks weer in de ogen kan kijken.”

De komende dagen worden een race tegen de klok om alles in de steigers te zetten voor een gesmeerde opening na de meivakantie, zeggen de docenten. Von den Benken somt op: er moet een brief voor de ouders komen, desinfectiemiddelen, een nieuwe opstelling van de tafels, we moeten bedenken welke leerlingen wanneer op school mogen komen. Op alfabet, luidt het voorlopige idee.

En, niet onbelangrijk, er moet een nieuw opvoeringsplan komen voor de musical ‘De Feestplaneet’ van groep 8. De voorbereidingen waren voor de coronacrisis al begonnen en de docenten zijn blij dat de oudste leerlingen straks toch feestelijk afscheid kunnen nemen. En al mogen de ouders er straks niet bij zijn, er komt hoe dan ook een opvoering, zegt Von den Benken. “Desnoods via een livestream.”