Terug naar normaal voor de zomer, dat willen veel scholen niet meer

Een besluit om de scholen helemaal te heropenen, waarover het kabinet zich zaterdag in het Catshuis beraadt, komt voor sommige scholen te laat om nog te worden uitgevoerd. Ilyas Bagci, directeur van de Rotterdamse scholengroep Lyceum Kralingen en Mavo Centraal, was lang voorstander van het heropenen van het voortgezet onderwijs, maar omdat de zomervakantie er zo snel aankomt, ziet hij geen kans meer de hele organisatie om te gooien. Volgens Bagci zullen zeker vier of vijf andere Rotterdamse middelbare scholen hier ook niet meer toe overgaan. “In een jaar waarin al zoveel veranderd is, kunnen we dit niet nog eens van het team vragen.”

Ook in Eindhoven, Bladel en Geldrop gaan zeker vijftien middelbare scholen niet terug naar het normale schoolrooster, zegt directeur-bestuurder Martin van den Berg van drie Eindhovense scholen. “Het is nog niet veilig. De meeste leraren zijn nog niet gevaccineerd, en ik moet hun als werkgever een veilige werkomgeving bieden. We proberen wel, als de eindexamenkandidaten klaar zijn, de leerlingen vijf dagen per week een dagdeel naar school te laten komen.”

Als het Outbreak Management Team het kabinet vrijdag positief adviseert, zullen scholen waarschijnlijk vanaf 31 mei of 1 juni de anderhalve meter tussen leerlingen mogen loslaten. Tot de zomervakantie resteren dan in de regio’s noord, midden en zuid nog vijf tot zeven schoolweken voor bijna 1 miljoen scholieren. Die zullen dan weer met zijn allen tegelijk naar school kunnen. Bagci: “Het interessante voor onze school is dus vooral of het kabinet een verplichting aan scholen oplegt, of het aan henzelf overlaat.”

Laatste, toch al zware schoolweken

Er zijn meer signalen dat schoolleiders en leraren volledige heropening niet zien zitten. CNV Onderwijs hield een enquête onder 1359 leden, waaruit blijkt dat ook het merendeel van de leraren geen voorstander is van heropening. Een kwart van deze leraren is gevaccineerd, maar van deze groep voelt 24 procent zich nog steeds niet veilig. Een derde vindt openen onverantwoord omdat de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt als er steeds klassen in quarantaine moeten. “Zij voorzien in die laatste, toch al zware schoolweken een grote toename van de werkdruk”, zegt een woordvoerder van CNV Onderwijs. “En dat na een loodzwaar jaar.”

De scholierenbond Laks hoort ook geluiden van scholen die voor de zomervakantie niet meer helemaal open willen. Voorzitter Nienke Luijckx begrijpt dat er dit jaar ontzettend veel is gevraagd van scholen, maar “elke dag dat een leerling nog naar school kan, telt. En alle protocollen liggen al klaar. We gaan weer naar de situatie van voor de tweede lockdown. Alleen schiet het nu wel op met vaccineren en kunnen we met hogere temperaturen beter ventileren.”

‘Een goede afsluiting neemt stress weg’

Luijckx ziet ook veel leraren die juist weer staan te trappelen om te beginnen. Neem geschiedenisleraar Rémy Balistreri. Hij is kritisch op de vakbonden: “Het CNV representeert een smaldeel van het onderwijsveld. Wat zijn 1400 respondenten op de 75.000 leraren in het voortgezet onderwijs? Wij zijn de enige sector die zelf om sluiting gevraagd heeft. Anders dan bij een horecabaas wordt een lerarensalaris dan ook altijd overgemaakt. Dat maakt het nogal makkelijk.”

Hij denkt dat een goede afsluiting veel stress bij leerlingen zou kunnen wegnemen. “Zij maken zich zorgen dat ze dit jaar niet genoeg geleerd hebben, omdat ze vooral achter een scherm hebben gezeten.” Ook vindt hij het belangrijk dat er de komende weken toegewerkt wordt naar een ‘exit’ uit de pandemie na de zomervakantie: “Een school zonder mondkapjes en desinfectiezuilen, waar het gewoon weer ouderwets gezellig wordt”.

Lees ook:



Kindertelefoon: nood scholieren onverminderd hoog

Bij De Kindertelefoon wordt nauwelijks iets gemerkt van de versoepelingen van het kabinet. De stijging van gesprekken over zware problemen zoals depressie en suïcide zet door.

Kabinet legt advies van OMT over sluiting onderwijs naast zich neer

Het kabinet houdt de scholen open, maar legt daarmee een advies van het Outbreak Management team naast zich neer.

Hoe krijg je minder scholieren op een vierkante meter? Vijf manieren op een rij

Het moet leger worden in het schoolgebouw, maar hoe doe je dat als de school ook voor alle leerlingen open moet blijven?