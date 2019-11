Te weinig jongens maken de pabo af. Maar er is hulp: Meestert!

Initiatiefnemer Robert-Jan Kooiman had de grote banner nog wel zo zorgvuldig opgehangen. Goed in het zicht van de studenten, tussen de twee palen in de gang bij de mediatheek. Op tafel lagen de stickers en de bierviltjes met het logo van Meestert! al klaar.

De landelijk opererende organisatie van meesters zet zich in voor ‘het krijgen en houden van meer meesters in het basisschoolonderwijs’. Vanmiddag zit de Rotterdamse tak van Meestert! als ‘commandocentrum’ klaar om mannelijke studenten te helpen met hun studie.

Maar op deze woensdagmiddag blijft de mediatheek van de Hogeschool Rotterdam leeg. Blijkbaar hebben de mannelijke studenten van de pabo vandaag geen behoefte aan hulp.

Is dat anders wel het geval? “Beperkt”, vertelt Kooiman. “Ons initiatief moet nog wat bekender worden.” De meesters zijn er wel van overtuigd dat jongens hulp op nodig hebben. Vooral met plannen, want “jongens schuiven dingen vooruit”. Ook reflectieopdrachten vinden ze niet zo leuk, vertelt pabo-docent Vincent Bax, die ook is aangeschoven.

Eigen biertje

De afwezigheid van de studenten lijkt de meesters niet te deren. Er is genoeg gespreksstof en bovendien hebben ze vandaag iets nieuws: een eigen biertje, de zogenaamde ‘onderweizen’.

Het is goed om even onder elkaar te zijn, vinden ze. Een van de meesters vertelt met een kronkelend gebaar dat zijn vrouwelijke collega’s nogal van de hak op de tak springen. Ho ho, doet de rest.

“Het gaat ons niet om een battle of the sexes”, benadrukt meester Mark van Zoest. Dat op de pabo en voor de klas meiden in de overgrote meerderheid zijn is jammer, maar “het hele onderwijs moet spannender en creatiever”, vindt hij.

De kleuterklas scheiden van de pabo of de kleuterstage niet meer verplicht stellen vinden deze meesters dan ook geen goede oplossing. “Bij de kleuters leer je veel over de ontwikkeling van het kind”, zegt Vincent Bax. “Dat moet je niet missen.”

Zo kan het ook

Het hangt ook af van bij wie je in de klas komt tijdens je studie, zegt meester Renko Filannino. Hij is vier jaar kleutermeester geweest en koos voor het vak na een stage. “Ik kwam als stagiair bij een meester in de klas. Toen zag ik: zó kan het ook.” Wat deed die meester anders? “Hij had net als ik geen zin in handjeklappen. Er werd gestoeid. Het was veel fysieker.”

De meesters willen vooral een positief verhaal vertellen over het onderwijs. Ze ‘balen’ van het ‘slechte imago’ van het beroep. Meester Jona Baan was zelfs ‘zo klaar met het chagrijn’ dat hij een boek schreef om te laten zien hoe leuk het is om meester te zijn. Trots laat hij een exemplaar rondgaan.

Ja, zijn de mannen aan tafel het met hem eens, het vak van basisschoolleraar verdient meer aanzien. “Het onderwijs moet uit het moeras getrokken worden”, zegt Robert-Jan Kooiman.

Gaan de meesters dat eigenhandig doen? Mark van Zoest ziet het wel zitten. “Het zou leuk zijn als in Rotterdam de revolutie start.” Dan moeten de revolutionairen zich wel eerst even melden.

