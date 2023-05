Taalarmoede neemt toe, inspectie roept scholen op meer te doen

15 procent van de leerlingen die een diploma haalden op het mbo-niveau 2 is onvoldoende geletterd. Dit onderwijsniveau geldt als de minimale startkwalificatie om als burger en werknemer volwaardig in de samenleving te kunnen meedoen. Een brief van de overheid of de belangrijkste onderwerpen in de krant zijn voor deze gediplomeerden niet te volgen. Zelf een sollicitatiebrief of appje sturen kan een probleem vormen, met alle gevolgen van dien. “Het kan zelfs gaan om een uitnodiging voor een partijtje”, zegt inspecteur-generaal Alida Oppers. “Ik sprak mensen die hierdoor hun kind niet konden laten meedoen.”

Van de gediplomeerden van mbo-niveau 3, dat geldt als een treetje moeilijker, is 7 procent onvoldoende geletterd. De inspectie kon de taal- en rekenvaardigheid van mbo’ers dit jaar voor het eerst meten met behulp van de ‘referentieniveaus’, een indeling waarmee de ‘basisvaardigheden’ van leerlingen vanaf de basisschool zijn te meten. Volgens de inspectie waren deze in het studiejaar 2021-2022 bij ruim 5500 mbo-gediplomeerden beneden de maat.

En daar blijft het vermoedelijk niet bij. Van alle ruim 150.000 mbo-studenten die jaarlijks instromen verlaat 23 procent de opleiding vroegtijdig. Op mbo-niveau 2 was dat afgelopen jaar zelfs 41 procent. Oppers: “Van hen hebben wij niet kunnen vaststellen of ze voldoende geletterd zijn, maar waarschijnlijk geldt dat voor een groot deel van hen niet. Zo groeit het aantal ongeletterden vanuit het onderwijs.”

De beperkingen van leerlingen en studenten in hun taal- en rekenvaardigheid beginnen volgens de inspectie al in het basisonderwijs, waar te weinig kinderen de gewenste niveaus halen. Lichtpuntje is wel dat met behulp van extra geld voor onderwijsachterstanden leerlingen uit sociaal-economisch zwakkere milieus hun achterstanden afgelopen jaar meer hebben ingelopen dan andere leerlingen. “Speciaal beleid voor deze groepen lijkt zijn vruchten af te werpen”, zegt Oppers.

Meertaligheid

Of de meertaligheid van migrantenleerlingen een van de oorzaken van de beperkte beheersing van de Nederlandse taal is, heeft de inspectie niet onderzocht. “Als je meedoet in de Nederlandse samenleving, moet je de taal voldoende beheersen”, zegt Oppers. “Daar zijn we inmiddels ook allemaal van doordrongen. Nu roepen wij als inspectie op om meer werk te gaan maken van die gecijferd- en geletterdheid in het onderwijs, want tot nu toe gaat het achteruit.”

Het wat ambtelijke woord ‘referentieniveau’ valt daarom vaak in het jaarverslag. Oppers: “Sinds 2010 is in de wet opgenomen dat we doorlopende leerlijnen willen creëren waarmee we de voortgang van de taal- en rekenvaardigheid tot aan het vervolgonderwijs kunnen meten. Je hebt voor Nederlands vier fundamentele niveaus, qua moeilijkheidsgraad oplopend van 1f voor de basisschool tot 4f voor vwo. Je bent voldoende gecijferd en geletterd met een niveau van 2f, dat past bij vmbo en mbo 1,2 en deels 3.”

Op basisscholen worden deze niveaus goed gemeten en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ook, vindt de inspectie. “Maar daarna maken scholen en onderwijsinstellingen er nauwelijks meer werk van. Daarom is het nu bijzonder dat we voor het eerst inzicht hebben in de behaalde referentieniveaus op het mbo.”

Onvoldoende voor Nederlands

Oppers kan het niet met zekerheid zeggen, maar veronderstelt dat de passende taal- en rekenniveaus die horen bij gediplomeerden op havo, vwo, hbo en wo ook vaak niet gehaald worden. “Op havo- en vwo-niveau verlaat 20 procent van de leerlingen de school met een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. In het vervolgonderwijs klagen docenten dat de taalvaardigheid van hun studenten verslechtert. Ook geven studenten dit over zichzelf aan. Wij hopen dat onderwijsbesturen meer ambitie aan de dag gaan leggen om de referentieniveaus ook bij hun leerlingen en studenten te meten.”

De kwaliteit van de docenten is hierbij van groot belang, want ook zij beschikken niet altijd over de benodigde taal- en rekenkennis. 13 procent van de beginnende leraren geeft zelf aan niet voldoende kennis en vaardigheden te hebben om taal te kunnen uitleggen.

Lees ook:

Lage leesvaardigheid? Laat docenten Nederlands dan ook hun werk doen

Zelfs het CPNB denkt dat kinderen het vak Nederlands ‘te saai’ vinden. Maar dat is het probleem niet, denkt leraar Nederlands Luck van Leeuwen.