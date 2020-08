Studentenverenigingen zijn dit jaar razend populair

Studentenverenigingen trekken dit jaar meer belangstelling dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen hielden een aantal studentenverenigingen online ‘voorinschrijvingen’, zodat studenten tijdens de introductieweken in augustus niet allemaal tegelijkertijd naar de sociëteiten zouden komen. Bij het Utrechtse Veritas hadden ze vier dagen uitgetrokken voor die inschrijvingen, “maar binnen een half uur zaten we al vol”, zegt vice-praeses Noëna van Schaik.

Ook bij het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) meldden zich veel meer dan de 400 leden die het corps jaarlijks kan plaatsen, zegt president Guido van Winden, die precieze aantallen in het midden laat. “Het waren er in ieder geval veel meer dan normaal. Wij denken dat het komt omdat al die studenten die eigenlijk een tussenjaar in het buitenland hadden willen nemen, nu toch gaan studeren.”

In Tilburg hebben zich bij St. Olof al anderhalf keer zoveel leden gemeld als gewoonlijk, en vice-praeses Kayleigh Schmitz verwacht dat er nog meer dan de huidige 170 aanmeldingen volgen. “Mensen hebben lang thuisgezeten, hebben er goed over nagedacht of ze bij een vereniging willen. Ze hebben ook behoefte aan een studentenleven”, zegt Schmitz.

Kleinschalige zomerborrels

Dat merken ze ook bij de Leidse vereniging Quintus, waar weliswaar geen voorinschrijvingen waren, maar disputen kleinschalige zomerborrels organiseerden om aankomende studenten bekend te maken met de vereniging. “We zien dat nieuwe studenten al maanden voor het begin van het collegejaar naar Leiden zijn gekomen om de stad en de mensen te leren kennen”, zegt vice-voorzitter Amy van Rossum. “Tijdens de introductieweek mogen we ook maar een dag studenten ontvangen, dus we hebben minder mogelijkheden tot kennismaking. Onze borrels worden de hele zomer al goed bezocht.”

Volgens de Landelijke Studentenvakbond komt de binding van de eerstejaarsstudenten met de universiteit of hogeschool in gevaar als de introductieweken grotendeels online gehouden worden. “Wij zijn bang dat eenzaamheid op de loer ligt voor deze generatie studenten als er geen fysieke ontmoeting kan plaatsvinden”, zegt LSVb- voorzitter Lyle Muns. In Rotterdam, Leiden en Wageningen zijn bijvoorbeeld wel wat mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten in het kader van de introductieweek, maar in Amsterdam dan weer helemaal niet.

Hoewel universiteiten en hbo’s wel extra aandacht willen gaan besteden aan eerstejaars, zal het fysieke contact het eerste semester ook heel beperkt zijn. RSC-voorzitter Guido van Winden: “Ik kan me goed voorstellen dat de populariteit van studentenverenigingen nu mede te danken is aan de geringe contactmomenten die de universiteiten en hbo’s gaan bieden”.

