Studenten worden de dupe van uitval treinen en bussen: ‘Na de zomer worden ze daar hard door geraakt’

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (Job MBO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) vrezen dat de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk komt te staan door het uitvallen van bus- en treinverbindingen. Daarom startten zij donderdag een petitie. Daarin roepen de organisaties het kabinet op om meer te doen om het openbaar vervoer te ondersteunen.

De verwachting is dat in het regionale openbaar vervoer de komende tijd nog steeds fors minder reizigers gebruik zullen maken van bussen en treinen dan voor corona. CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur) zegde vorige week daarom 150 miljoen euro aan overheidssteun toe, genoeg om ongeveer twee derde van de verliezen te compenseren.

Dat geld zal niet voldoende zijn om het openbaar vervoer volledig op peil te houden en volgens LSVb-voorzitter Joram van Velzen zullen studenten daardoor in de problemen raken. Nu al melden studenten bij zijn organisatie dat ze met regelmaat uren moeten wachten en te laat zijn voor colleges door uitval van treinen of bussen. “Als er nog een enorme krimp gaat plaatsvinden, zoals de OV-bedrijven zeggen, dan zullen studenten daar na de zomer hard door worden geraakt”, zegt hij.

Ook belangrijk vanuit klimaatperspectief

De studentenorganisaties willen dan ook dat de staatssecretaris een reddingsplan opstelt om te voorkomen dat de krimp in het openbaar vervoer gevolgen heeft voor studenten en scholieren die afhankelijk zijn van trein of bus.

"Als een bus die nu vier keer in het uur gaat nog maar één keer per uur gaat rijden dan betekent dat voor studenten dat ze veel eerder van huis moeten”, zegt Job-voorzitter Jelmer Becker. Volgens hem is het ‘ook vanuit klimaatperspectief’ van belang dat zoveel mogelijk te voorkomen. “Anders gaan meer mensen een scooter of een auto aanschaffen. Het is iets heel moois dat we in Nederland toegankelijk openbaar vervoer hebben. Dat moeten we juist versterken.”

De studentenorganisaties willen de petitie in september, op Prinsjesdag, overhandigen aan de staatssecretaris.

