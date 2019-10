Studenten verdwalen in het doolhof dat DUO heet

Studenten klagen veel over de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In nog geen week tijd kreeg de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) meer dan honderd klachten binnen over DUO, de uitvoeringsorganisatie van de overheid die onder meer leningen verstrekt aan studenten.

De vakbond lanceerde begin deze week een speciaal DUO-meldpunt om inzage te krijgen in de omvang van de problemen.

Dat zijn er een hoop. DUO ligt al langer onder vuur, onder meer vanwege ict-problemen. Met de invoering van het leenstelsel in 2016 kwamen er nieuwe obstakels bij. DUO-medewerkers kregen extra taken omdat ze grotere sommen geld moesten innen dan voorheen.

Voorzitter van de LSVb, Alex Tess Rutten, zegt dat er structureel iets mis gaat bij de organisatie: “De klachten over tegenstrijdige informatie die studenten ontvangen over financiële zaken, baren ons vooral zorgen. Dit gaat vaak over het aflossen van schulden. Als daar iets mis gaat komen studenten in ernstige problemen.”

De klachten die de vakbond nu ontvangt hebben dan ook betrekking op onjuiste en onduidelijke informatie van DUO-medewerkers. Zo blijkt dat studenten niets wijzer worden van de website, noch van de klantenservice. Ze klagen over lange wachttijden aan de telefoon. Tijdens een Kamerdebat op 16 oktober over DUO hoopt de vakbond dat de klachten worden besproken.

Niet verantwoordelijk

Woordvoerder Tea Jonkman van DUO zegt nog geen inzage te hebben in de meldingen van de studenten. “Wij vinden het heel vervelend als er zaken niet goed gaan. Daarom zullen we alle klachten zorgvuldig behandelen. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het geven van financieel advies aan studenten.”

Wie daar wel verantwoordelijk voor is? “Daar moet de minister zich maar over buigen. Wij gaan alleen over het toekennen van leningen, meer niet”, stelt Jonkman.

De LSVb-voorzitter noemt dat een zure reactie: “DUO is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het ministerie. Als je zelfs geen basisinformatie kan verstrekken aan studenten, dan is dat zorgelijk.”

De Nationale Ombudsman ontving eerder al klachten over DUO. Zo overtrad de organisatie mogelijk de privacywetgeving. Met volgsoftware kon de dienst zonder dat studenten het wisten zien of iemand de verzonden mail had geopend, hoe laat en vanaf welk IP-adres.

Er komt een parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties van de overheid die niet goed functioneren, zoals de Belastingsdienst, UWV, het CBR en DUO.

