Studenten maken zich ongerust over privacyschending door Duo

Studentenvakbond LSVb maakt zich zorgen om de privacy van studenten. De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) verzamelde privacygegevens van studenten door middel van volgsoftware in e-mails, blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant.

Met deze software kon de dienst zonder dat studenten het door hadden zien of iemand de mail had geopend, hoe laat dit gebeurde en vanaf welk IP-adres. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens overtrad Duo hiermee mogelijk de privacywetgeving. Duo is tijdelijk gestopt met het gebruik van de volgsoftware en beslist na de zomer of deze tijdelijke stop definitief wordt.

"Ik ben hier echt van geschrokken", zegt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten. "Je verwacht toch dat juist de overheid de privacywet respecteert." Rutten is bang dat Duo de gegevens ook inzet in juridische geschillen met (ex)-studenten over het terugbetalen van de studielening. "Ze kunnen studenten nu voor de voeten werpen dat ze bepaalde mails wel of juist niet hebben gelezen."

Software was niet getoetst

Duo geeft toe dat het de gegevens in theorie in juridische geschillen kan gebruiken. "Maar ik weet niet of dit ook gebeurt ", zegt een woordvoerder van de dienst. "De software moest ons inzicht gegeven over het optimaal gebruik van e-mails. Dus bijvoorbeeld dat er een extra herinnering nodig was bij studenten die een mail niet openden." Het gebruik van de software is niet van tevoren getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "We waren in de veronderstelling dat dit binnen de kaders viel."

Het gebruik van volgsoftware in e-mails is niet nieuw. Al jaren zetten talloze bedrijven het in om meer over de klant te weten te komen. In de Verenigde Staten bevat zelfs 70 procent van de nieuwsbrieven van bedrijven onzichtbare volgsoftware, bleek vorig jaar uit een onderzoek van wetenschappers van de Princeton Universiteit. Een snelle rondgang leert dat ook Nederlandse bedrijven de software gebruiken. Via het programma MailChimp kunnen bijvoorbeeld het Amsterdamse Frascati Theater en brillenwebwinkel Charlie Temple zien of klanten hun e-mail openen. Ook de SP gebruikt dit programma in correspondentie met de leden.

Dit kunnen gebruikers doen

E-mailgebruikers die zich willen wapenen tegen de onzichtbare volgsoftware kunnen verschillende dingen doen. Gebruikers van Gmail kunnen bijvoorbeeld programmaatjes downloaden die de volgsoftware ontmaskeren of blokkeren. Een soort adblockers voor op de mail. Bekende voorbeelden hiervan zijn UglyEmail en PixelBlock. Een andere optie is om over te stappen naar een e-mailprovider waarbij de volgsoftware niet werkt, tenzij de gebruiker zelf de instellingen verandert. Dat geldt bijvoorbeeld voor Thunderbird.

De privacyvoorvechters van Bits of Freedom juichen dit soort maatregelen toe. "Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid niet bij het individu. Duo en de Autoriteit Persoonsgegevens zouden moeten voorkomen dat deze software gebruikt wordt", zegt een woordvoerder. "De overheid wil je kunnen vertrouwen, ook omdat je verplicht bent om zaken met ze te doen. Bij bedrijven kan je nog zeggen, ik ga naar een concurrent die beter met persoonsgegevens omgaat. Maar studenten moeten altijd in zee met de Duo."

