Studenten hebben te weinig tijd om goed mee te praten op hun onderwijsinstelling

Dat blijkt uit een onderzoek onder studentvertegenwoordigers in decentrale en centrale medezeggenschapsraden en in opleidingscommissies, dat maandag werd aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs. De ervaren invloed is al jaren laag en wil maar niet stijgen, ondanks inspanningen om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. De onderzoekers zien dat de studenten meer invloed ervaren naarmate zij meer uren aan het werk kunnen besteden. Met name aan de universiteit is er ook een samenhang tussen de scholing die medezeggenschappers krijgen voor hun werk en de invloed die zij menen te hebben.

Het Interstedelijk Studentenoverleg, de koepel voor studentenvertegenwoordigers, ziet een duidelijk verband: “Er liggen grote taken op het bordje van onze medezeggenschappers”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. “Om die taken goed uit te voeren en écht invloed uit te oefenen, moet je de ruimte krijgen om stukken te lezen, aan te schuiven bij gesprekstafels en regelmatig met je achterban te spreken. Die ruimte is er onvoldoende; medezeggenschappers geven aan meer tijd nodig te hebben om hun werk ten volle uit te voeren.”

Niet genoeg contact met de achterban

Vooral het contact met de achterban lijkt te lijden onder de tijdsdruk. Nog geen 30 procent vindt dat er voldoende contact is met de achterban. Bij de centrale raden, dus op het niveau van de hele onderwijsinstelling, is dat zelfs maar 20 procent.

Het gebrek aan ervaren invloed raakt trouwens niet heel erg aan de bevrediging die het werk biedt. Maar liefst twee derde van de leden is ondanks alles tevreden over hun werk in de medezeggenschap.

Lees ook:

Na de Maagdenhuisbezetting is nog lang niet iedereen tevreden

Wat heeft de bezetting van het Amsterdamse Maagdenhuis in 2015, voor meer inspraak en diversiteit, opgeleverd? De betrokkenen blikken terug.

Beloofde inspraak van student bij besteding van basisbeursgeld blijft uit



Universiteiten en hogescholen laten na om studenten te betrekken bij de besteding van het geld dat ze krijgen vanwege het afschaffen van de basisbeurs. Dat moet beter, vindt studentenorganisatie Iso.