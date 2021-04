Studenten beleggen met de centen van ome Duo: ‘Nu gebruik ik het op een nuttige manier’

In pre-coronatijd betaalde Jelle Vintges (22) rondjes in de kroeg van het geld van zijn Duo-lening. En zijn huur, zorgverzekering en Netflix-abonnement, natuurlijk. Sinds vorig jaar oktober gebruikt hij zijn lening om te beleggen. Vintges hield namelijk ineens veel geld over sinds de lockdown. “Voorheen ging ik twee of drie keer per week naar de kroeg, verder ging ik nog uit en had ik activiteiten van mijn studievereniging waar ik geld aan uitgaf. Dat viel weg en toen dacht ik: wat kan ik met dat geld?”

Vintges besloot zijn lening van 800 euro per maand niet stop te zetten, maar te gaan beleggen. Kennis over de beurs, aandelen en obligaties had hij niet, maar toen hoorde hij van een vriend over beleggen en ging hij zelf onderzoek doen. Hij raakte al snel enthousiast en besloot geld van zijn lening en bijbaan te investeren. “Mijn gedachte hierachter is dat als ik Duo-geld inzet, ik meer vermogen voor mijzelf kan creëren voor later. Ik heb 35 jaar om die lening terug te betalen en de rente is 0 procent.”

Inmiddels investeert Vintges zo’n 600 per maand, waarvoor hij grotendeels het geld van zijn bijbaan voor gebruikt. “Het loopt wel een beetje door elkaar, hoor, dus heel precies durf ik het niet te zeggen.”

Geschiedenisstudent Jelle Vintges belegt met geld van zijn studielening. Beeld Privéfoto

Maximaal lenen, op rijst leven en investering

Verschillende beleggingsclubs voor studenten herkennen dat beleggen erg in trek is. Voorzitter Roemer Tissingh van B&R Beurs Eindhoven zag het aantal nieuwe inschrijvingen bij ‘zijn’ vereniging het afgelopen jaar met 80 procent stijgen. Vincent Pater, secretaris van vereniging Duitenberg in Enschede, ziet dat er inderdaad studenten zijn die het geld van hun lening gebruiken. “De meesten van onze actief beleggende leden investeren maandelijks met zo’n 200 of 300 euro, een deel hiervan doet dat met geleend geld. Ik ken ook wel studenten die maximaal lenen en vervolgens van rijst leven, zodat ze genoeg overhouden om te investeren. Maar ja, er zijn ook studenten die maximaal lenen en vervolgens maximaal zuipen.”

Hoewel Vintges niet bij een beleggingsclub is aangesloten, vindt hij het wel leuk om zijn enthousiasme over het beleggen met anderen te delen. Dat doet hij onder meer via zijn podcast De Zolderbeleggers, maar voornamelijk via zijn Instagram-account ‘Beleggen met ome Duo’. Hoewel de naam van het Instagram-account van Vintges het al een beetje verraadt, is hij er terughoudend in om te delen dat hij met geleend geld belegt. “Ik wil niet dat beginnende beleggers mijn voorbeeld zomaar volgen, zonder eerst zelf onderzoek te doen. Beleggen met je lening voelt toch net wat risicovoller dan met geld dat je nooit hoeft terug te betalen.”

Manier om een huis te kopen

Vintges wijst op de oplopende studieschuld, waardoor het in de toekomst lastiger wordt om een huis te kopen. “Als ik eerlijk ben, zie ik mijzelf als student geschiedenis sowieso geen huis kopen in de komende tien jaar. Maar ik moet toch wat. Dit is voor mij de manier om toch wat vermogen te creëren, zodat ik misschien ooit wél een huis kan kopen.”

Lector schuldhulpverlening Nadja Jungmann begrijpt dat studenten met geleend geld beleggen. Er zijn meer mensen die dat doen, vertelt ze. “Zij lenen vaak van de bank. Daar zitten meer risico’s aan, omdat je bij de bank vaak vastgestelde bedragen per maand moet terugbetalen.” Jungmann legt uit dat bij een Duo-lening het bedrag dat je moet terugbetalen gebaseerd is op de hoogte van je inkomen. Daarnaast is de rente 0 procent. “Daardoor kun je het in principe altijd terugbetalen, zonder in de problemen te komen.”

Jungmann vindt wel dat je een ethische vraag kunt stellen, namelijk: mag je beleggen met geld dat daar eigenlijk niet voor is bedoeld? Daar maakt Vintges zich niet zo druk over. “Normaal gesproken betaalde ik er ook dingen van die niet noodzakelijk waren. Nu gebruik ik het op een nuttige manier.”

