Student Mohammed Elazizi: ‘Ik begrijp niet waarom Duo mij als fraudeur ziet’

Ineens is Mohammed Elazizi (29) een fraudeur. Dat blijkt in ieder geval uit een brief die hij in de zomer van 2019 ontvangt van Duo, de overheidsinstantie die studiefinanciering verstrekt. Na een telefoontje aan Duo begrijpt hij pas waarvan hij wordt beschuldigd: hij zou zich op een ander adres hebben ingeschreven terwijl hij stiekem nog bij zijn ouders woont, om zo een hogere studiebeurs voor uitwonende studenten op te strijken. Toen Elazizi in 2014 met zijn studie begon, was de basisbeurs nog niet vervangen door het leenstelsel.

Maar frauderen doet hij niet, zegt de student. Elazizi is een halfjaar daarvoor écht uit huis gegaan en ingetrokken bij een oom die voor zijn zieke en bedlegerige moeder zorgt, de oma van Mohammed. “Mijn oom is gescheiden en ik dacht dat ik hem kon ondersteunen door daar te wonen.”

Zijn oom is als loodgieter soms al heel vroeg de deur uit, en werkt op andere dagen juist tot laat door. Zelf is Elazizi ook druk. Hij zit in het laatste jaar van zijn hbo-studie commerciële economie, loopt fulltime stage, schrijft zijn scriptie en verdient in de avonduren bij als taxichauffeur. Een paar jaar ervoor is hij doorgestroomd vanuit het mbo. “Ik was nog jong, ik dacht: waarom zou ik nu al stoppen met studeren?”

Maar dan komt de bewuste brief van Duo binnen. De overheidsinstantie controleert sinds 2012 actief op fraude met de uitwonende studiebeurs. Dat was in de jaren daarvoor eigenlijk doodeenvoudig: studenten hoefden zich alleen maar in te schrijven op een ander adres dan het ouderlijk huis om een beurs van bijna 300 euro per maand te krijgen. Controleren deed Duo alleen op papier, en zo streken rond 2010 liefst 40.000 studenten onterecht een hogere beurs op. Onder politieke druk ontwikkelde Duo een fraudemechanisme.

Algoritme maakt een voorselectie, medewerkers doen de rest

Omdat Duo nauwelijks ervaring heeft met het actief opsporen van fraudeurs, moet het controlesysteem vanaf de grond worden opgetuigd. Een algoritme levert een selectie aan van studenten die mogelijk frauderen, waarna Duo-medewerkers door middel van bureauonderzoek bepalen wie ze extra controleren middels een huisbezoek of buurtonderzoek. Sinds 2012 deed Duo bijna 25.000 huisbezoeken, en pakte daarmee bijna 10.000 studenten. Bijna 1800 ‘fraudeurs’ vochten de beschuldiging met succes aan.

Maar het fraudesysteem rammelt, blijkt uit onderzoek van Investico, NOS op 3 en het Hoger Onderwijs Persbureau voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Duo selecteert studenten met een algoritme waarvoor geen duidelijke wetenschappelijke onderbouwing bestaat, trekt soms verregaande conclusies op basis van wankel bewijs en, zo blijkt uit de rondgang onder ruim dertig advocaten die studenten bijstaan: Duo treft hiermee vrijwel uitsluitend studenten met een migratieachtergrond.

Elazizi begrijpt niet hoe de Duo-controleurs tot de conclusie zijn gekomen dat hij fraudeert. Ze zijn niet binnen geweest, hebben nooit met hem of zijn oom gesproken. Waarom zijn ze er dan toch stellig van overtuigd dat hij niet bij zijn oom woont? Hij begrijpt het niet, totdat hij in het rapport van de controleurs leest hoe de overheidsinstantie te werk is gegaan.

Buurtonderzoek doet Elazizi de das om

Handhavers die voor Duo werken, proberen altijd eerst een huisbezoek af te leggen, valt op te maken uit rechtbankverslagen en uit gesprekken met vier oud-handhavers. Als de student of een huisgenoot opendoet, doorzoeken ze het huis. Ze zoeken een tandenborstel, kleding, een bureau om aan te studeren, studieboeken. Alles om erachter te komen of de student daar écht woont.

Als er niet wordt opengedaan, gaan de controleurs over tot een buurtonderzoek. Dat gebeurt ook bij Elazizi. De controleurs hebben drie keer aangebeld, steeds overdag, blijkt uit het verslag dat de controleurs zelf opstelden, en dat door Investico is ingezien. Toen ze niemand aantroffen namen ze bij drie buren een verklaring af. De oom woont alleen, zeggen ze. Dat klopt niet, zegt Elazizi, en bovendien blijkt uit de notities dat de buren zijn oom eigenlijk niet persoonlijk kennen. “Hallo, hallo zeggen. Meer ook niet”, zegt er één bijvoorbeeld.

Echt boos wordt hij van de derde vraag die de handhavers aan de buren stellen: of er ook een student woont? Het antwoord is unaniem: alle drie de buren zeggen dat er geen student woont, blijkt wederom uit de verslaglegging van de controleurs. Elazizi verbaast het niet. Hij woonde er nog maar een halfjaar, was zich nooit komen voorstellen, leefde onregelmatig. En hij ziet er niet uit als een typische student, zegt hij. “Dan denk je toch eerder aan een jongen met blonde haren en blauwe ogen.”

Het woord ‘student’ is sturend

Experts zijn uiterst kritisch over de manier waarop Duo buurtonderzoeken inzet in de fraudebestrijding. “Het woord ‘student’ is sturend”, concludeert universitair hoofddocent Annelies Vredeveldt. Ze wordt als rechtspsycholoog regelmatig gevraagd om de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen te beoordelen. “Wie of wat mensen voor zich zien bij het woord ‘student’ is erg afhankelijk van de persoon”, legt ze uit.

Bovendien is het nog maar de vraag of alle wijken geschikt zijn voor dit type buurtonderzoek, legt ze uit. In sommige wijken staan maar een paar huizen en kent iedereen elkaar. In een flat in een grote stad kun je je afvragen hoe goed mensen elkaar kennen.

Hoe bewijs je dat je ergens wél woont?

Voor de rechter moet Elazizi onomstotelijk bewijzen dat hij wél bij zijn oom woont. En in dit soort zaken is dat ‘gigantisch moeilijk’, vertelt zijn advocaat Niek Vollebergh. Elazizi heeft op dat adres bijvoorbeeld geen aangetekende post ontvangen. Ook de zelf ingebrachte verklaringen van familieleden en buren worden door de rechter niet als objectief bewijs gezien. “Je staat met 3-0 achter”, zegt Vollebergh. Elazizi verliest zijn zaak en moet zijn studiefinanciering van het afgelopen halfjaar terugbetalen: bijna 1300 euro.

Paradoxaal genoeg wint Elazizi een andere zaak tegen Duo wél. De instantie legde hem namelijk ook een boete op vanwege de vermeende fraude, maar die hoeft hij van de rechter niet te betalen. Voor zo’n boete kijkt de rechter namelijk kritischer naar het bewijsmateriaal dan bij een terugvordering. De rechter is duidelijk: het door Duo verrichtte onderzoek biedt ‘onvoldoende feitelijke grondslag’.

“In de ene zaak is het onderzoek van Duo voldoende, in de andere is exact hetzelfde bewijs onvoldoende”, vat Vollebergh de twee uitspraken samen. “Ik snap het vanuit het systeem en het karakter van de wet, maar het is lastig uit te leggen aan je cliënt.”

Algoritme is gebaseerd op ‘ervaringen’ van Duo-medewerkers

Hoe bepaalt Duo überhaupt wie een potentiële fraudeur is? Net als de meeste andere studenten die Investico sprak, weet Elazizi niet hoe de fraudecontroleurs bij hem terechtkwamen. Om niet alle uitwonende studenten te hoeven controleren, werkt Duo met een algoritme dat voor iedere student een risicoprofiel samenstelt. Onder meer leeftijd en opleidingssoort zijn daarbij risico-indicatoren voor fraude. Maar ook ‘studeren aan het mbo’ geldt als risicofactor, met als gedachte dat mbo’ers vaak een opleiding in de buurt van het ouderlijk huis vinden en daardoor minder op kamers hoeven.

Een team van vijf fraude-onderzoekers kijkt vervolgens in de gemeenteadministratie en op sociale media hoe groot het huis is, hoeveel mensen er ingeschreven staan en vooral of de student bij een familielid staat ingeschreven. Duo beslist dan welke studenten een huisbezoek krijgen.

Er ligt geen onderzoek met aselecte steekproef ten grondslag aan de indicatoren van het algoritme. Ze zijn gebaseerd op eerdere ‘ervaringen’ van Duo. “Dat is een groot probleem”, zegt hoogleraar privaatrecht Gijs van Dijck, die onderzoek doet naar de toepassing van algoritmes, “omdat je dan eigenlijk geen idee hebt wat je aan het vergelijken bent. Je kunt prima met een algoritme werken maar je moet wel weten wat dat precies doet om te voorkomen dat je één groep eruit pikt.”

Dat laatste lijkt inderdaad het geval. De studenten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, uitspraken in rechtszaken tegen Duo en interviews met advocaten wijzen allemaal voorzichtig richting een oververtegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond. Om het gestructureerder uit te zoeken vragen we advocaten hoeveel van dit soort fraudezaken zij in totaal voerden tegen Duo, en in hoeveel daarvan hun cliënt een migratieachtergrond had. Samen voerden deze 32 advocaten 376 fraudezaken tegen Duo. In 367 daarvan, dus in meer dan 97 procent van de gevallen, gaf de advocaat aan dat de student een biculturele of migratieachtergrond had. Ter vergelijking: op het mbo heeft zo’n 30 procent van de studenten een migratieachtergrond.

Duo noemt resultaten ‘opmerkelijk’

Duo blijkt niet op de hoogte van de oververtegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond, en benadrukt dat etniciteit of nationaliteit niet in hun algoritme zit. De resultaten vinden ze ‘opmerkelijk’, zo laat de woordvoerder weten. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemt de bevindingen ‘een verontrustend signaal’ en wil ‘grondig nagaan of onze processen wel écht eerlijk zijn’. “We zijn hier als overheid door de toeslagenaffaire echt alert op geworden.”

Discriminatie kan ook indirect zijn, legt Lucas Haitsma uit, die promoveert op algoritmes en discriminatie bij overheidsorganisaties met een handhavingsfunctie. Duo ziet studeren aan het mbo en inschrijven bij familie als risicofactor. Daarmee kan de focus op een bepaalde groep komen te liggen. Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk voegt toe: “Een student met een Turkse of Armeense achtergrond is misschien sneller geneigd bij zijn tante in te trekken”.

Gebrek aan evaluaties is ‘laakbaar’

Sinds de invoering in 2012 heeft Duo geen officiële evaluaties van het fraudebeleid uitgevoerd. De organisatie heeft geen beleid om vooringenomenheid binnen het fraudesysteem te voorkomen. “Wij zijn daar niet mee bezig omdat voor de wet iedereen gelijk is, en wij dat ook zo integer, goed en rechtmatig mogelijk proberen te doen”, aldus de woordvoerder.

Vonk vindt het gebrek aan evaluaties ‘laakbaar’. “De schellen zouden Duo van de ogen moeten zijn gevallen na de toeslagenaffaire. Ze hadden onmiddellijk onderzoek moeten doen.”

In plaats daarvan gaat Duo haar fraudesysteem komend jaar juist flink uitbreiden. Vanaf september krijgen hbo’ers en wo’ers ook weer een basisbeurs, dus ook de kans op fraude neemt flink toe. Het fraudeteam gaat het aantal afgelegde huisbezoeken verviervoudigen, naar zo’n vierduizend per jaar.

Ook voor Elazizi is de kwestie voorlopig nog niet voorbij. Duo vindt dat er wél voldoende bewijs is voor een boete, en ging in hoger beroep. “Mijn beeld van overheidsinstanties is er niet rooskleuriger op geworden”, zegt Elazizi. “Ik vind het erg dat je geen bescherming hebt als burger. Ik kon het betalen, maar wat als iemand de regels niet kent, of krap bij kas zit. Probeer je dan maar eens te verdedigen.”

Verantwoording Investico deed dit onderzoek voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Het Hoger Onderwijs Persbureau en NOS op 3 werkten mee aan het onderzoek. Ze spraken advocaten, experts, voormalig handhavers en (oud-)studenten, en analyseerden ruim tachtig rechtszaken om zicht te krijgen op de werkwijze van Duo en de rechtsgang. Daarnaast deden ze een uitvraag onder advocaten. Ze vroegen hen hoeveel fraudezaken ze in totaal tegen Duo hadden gevoerd, en in hoeveel daarvan het ging om een student met een biculturele of migratieachtergrond.

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij een beurs van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

Lees ook:

Advocaten: fraudecontrole Duo treft opvallend vaak studenten met migratieachtergrond

Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beticht van fraude met studiefinanciering. Dat blijkt uit een rondgang van onderzoeksplatform Investico, het Hoger Onderwijs Persbureau en NOS op 3 langs ruim dertig advocaten die studenten bijstaan in fraudezaken tegen Duo.