Student met een beperking krijgt nog steeds te weinig studietoeslag

Wie studeert en een beperking heeft, kan beter niet in de gemeente Leiden wonen. Daar ontvangt een student namelijk maar 100 euro studietoeslag, terwijl dit eigenlijk het drievoudige zou moeten zijn. Van de vijfentwintig grootste gemeenten keren er nog maar elf de beloofde 300 euro studietoeslag aan functiebeperkten uit, blijkt uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren.

Studenten met een handicap die voorheen een Wajong-uitkering kregen, zijn sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 afhankelijk van ondersteuning door hun gemeente. Omdat gemeenten zeer uiteenlopende bedragen hanteerden voor de studietoeslag, werd er in 2019 een wetswijziging aangekondigd om de bedragen landelijk gelijk te trekken naar 300 euro per maand. Deze wijziging zou op 1 januari van dit jaar van kracht worden, maar werd uitgesteld tot 1 juli. Nu hebben gemeenten opnieuw om uitstel gevraagd tot 1 januari 2022.

Bijbaantje voor deze groep te lastig

Ongeveer 10 procent van de studenten wordt tijdens de studie belemmerd door een beperking, volgens het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). De studietoeslag is bedoeld als aanvulling op de studiefinanciering, omdat een bijbaantje voor deze groep lastig is. Ook studeren zij vaak langer en maken zij extra kosten. Bijvoorbeeld voor een laptop met een spraakfunctie of een aangepaste studentenwoning.

Gemiddeld betalen de vijfentwintig grootste gemeenten van Nederland 242 euro uit aan studietoeslag. Een student met een beperking heeft het meest te besteden in Zwolle, daar is de toeslag 334 euro per maand. Zeven gemeenten keren 150 euro of minder uit. Opvallend is dat dat geldt voor grote studentensteden als Leiden, Den Haag en Delft.

LSVb-voorzitter Lyle Muns: “Het is onbegrijpelijk dat grote studentensteden hun zaken nog niet op orde hebben. Zij zouden als geen ander moeten begrijpen hoe belangrijk toegankelijk onderwijs is.”

Onduidelijkheid kan een drempel vormen om te studeren

Sommige gemeenten zijn niet transparant over de hoogte van de toelage. “Studenten moeten de toelage eerst aanvragen en horen dan pas hoe hoog die is”, zegt CNV Jongeren-voorzitter Justine Feitsma. “Stel dat je twijfelt tussen een studie in twee steden, dan weet je niet hoeveel je krijgt.”

Die onduidelijkheid kan een drempel vormen om te studeren. Sommige studenten kunnen met de studietoelage net rondkomen, maar zullen zonder die bijdrage niet gaan studeren.

Een ander pijnpunt van de regeling is dat de doelgroep slecht op de hoogte is van het bestaan van deze toeslag. Volgens studentenvakbond LSVb doet slechts 7 procent van de rechthebbenden een aanvraag. Daarnaast is de aanvraag zelf te ingewikkeld, volgens Feitsma.

Pleidooi voor een landelijke aanpak

Het is onduidelijk wanneer een student in aanmerking komt voor de toelage. Dat is afhankelijk van leeftijd, andere inkomsten en eigen vermogen. “Mijn frustratie is dat het moeilijk wordt gemaakt voor mensen die het al heel moeilijk hebben”, zegt Feitsma.

LSVb en CNV Jongeren, die al langer pleiten voor een landelijke aanpak, sturen vrijdag een brief aan de gemeenten waarin ze vragen om de toelage op eigen initiatief te verhogen. Ook het ministerie van sociale zaken krijgt een brief.

“Het enige wat moet gebeuren is dat de wetswijziging wordt bekrachtigd door de Eerste en Tweede Kamer”, zegt Feitsma van de LSVb, “maar door corona blijft dat maar uitgesteld worden.”

