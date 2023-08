Stapels schoolboeken belanden in de kliko

Veel ouders zullen het herkennen: verbazing over schoolboeken van hun kinderen die ze na een jaar al weg kunnen gooien, soms met het plastic er nog omheen. Het systeem dat scholen elk jaar voor iedere leerling nieuwe boeken moeten aanschaffen zorgt voor papierverspilling, stellen belangenverenigingen van ouders en docenten in het onderwijs.

De drie belangrijkste schoolboekenuitgeverijen zijn in de afgelopen vijf jaar overgestapt op een model waarbij scholen jaarlijks per leerling betalen. Daarvoor krijgen scholen met een licentie toegang tot online lesmateriaal en elk jaar een nieuw leerwerkboek. Voor scholen is het een voordeel dat ze geen boeken meer in hoeven nemen aan het einde van het schooljaar, en dat ze direct met uitgevers onderhandelen, zonder tussenkomst van een distributeur.

Maar onderwijsorganisaties betwijfelen of die voordelen opwegen tegen de nadelen. “Het gaat om publiek geld en deze papierverspilling is niet goed”, zegt een woordvoerder van onderwijsbond AOb. Stichting Ouders&Onderwijs en de Stichting Voor Werkende Ouders zien de papierverspilling toenemen.

Duurzamer en betaalbaarder

Het nieuwe systeem is niet alleen papierverslindend, maar ook duurder voor scholen, stelt demissionair minister van onderwijs Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. Hij start een onafhankelijk onderzoek om inzicht te krijgen in de prijsontwikkeling. Hij wil weten hoe de leermiddelenmarkt duurzamer én betaalbaarder kan worden.

Het kostbare systeem leidt er ook toe dat docenten volgens Dijkgraaf minder vaak de leermiddelen kunnen kiezen die ze zelf willen, omdat soms simpelweg het geld op is. Schoolbesturen ontvangen jaarlijks ruim 300 euro per leerling van de overheid voor leermiddelen, maar een licentie voor één vak kost nu soms al zo’n tientallen euro’s per leerling per jaar.

Docent economie Pieter Uittenbogaard op het Sint-Maartenscollege in Voorburg legt uit hoe het in de praktijk werkt. Hij baalde enorm dat de methode Praktische Economie waar hij jarenlang prettig mee werkte werd veranderd in een nieuwe methode die elk jaar opnieuw aangekocht moet worden. “De prijs van het vorige boek dat wij jarenlang hebben gebruikt was eenmalig tegen de 100 euro, maar de werkelijke kosten waren veel lager omdat we het boek zo’n tien jaar hebben gebruikt.”

Op kosten gejaagd

Zijn school betaalt nu jaarlijks rond de 30 of 40 euro per leerling voor zijn vak. Het boek los aanschaffen kan niet meer. De stof die digitaal te vinden is, komt er automatisch bij, ‘maar die gebruik ik niet’, zegt Uittenbogaard. Volgens de docent is zijn school door deze verandering veel duurder uit en wordt de publieke sector op kosten gejaagd.

Aan het nieuwe systeem is voor scholen lastig te ontkomen. De drie uitgeverijen die de markt beheersen, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Malmberg, werken er allemaal mee. Scholen hebben met hen vaak langlopende contracten afgesloten, in ruil voor kortingen.

De drie uitgeverijen zeggen in een reactie dat de nieuwe leerwerkboeken milieuvriendelijker zijn om te produceren dan de oorspronkelijke leerboeken met een harde kaft. Ook wijzen ze erop dat bij de traditionele lesboeken ook werkboeken zaten die ieder jaar opnieuw moesten worden aangeschaft. In de nieuwe boeken zijn die tekst- en werkboeken in elkaar gevlochten.

Daardoor wordt minder papier gebruikt dan mensen misschien denken, zeggen de uitgevers, al erkennen ze dat ze er meer papier doorheen gaat dan in het oude systeem. Of dat niet anders kan, moet blijken uit het onderzoek van Dijkgraaf.

