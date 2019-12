Slob wil scholen meer ruimte geven, bond is kritisch

Scholen mogen in de toekomst 30 procent van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Momenteel is het lespakket te overladen, terwijl leraren en schoolleiders bij uitstek weten wat hun leerlingen nodig hebben. Dat schrijft minister Arie Slob (onderwijs) in een eerste reactie op de grootschalige curriculumherziening. Die wordt de komende maanden in de Tweede Kamer besproken.

Afgelopen anderhalf jaar werkten 150 schoolleiders en docenten aan een nieuw lespakket voor basis- en middelbare scholen. Vorige maand presenteerden zij hun voorstellen aan de minister. In het nieuwe curriculum komt meer aandacht voor digitalisering en burgerschap (kennis van de democratie, inspraak, democratische cultuur en rechtstaat en belang van vrijheid en gelijkwaardigheid). Verder zijn de Nederlandse taal, rekenen en wiskunde belangrijk.

De eerste reactie van de minister is in lijn met de voorstellen van de coördinatiegroep curriculum.nu. “Het sluit op veel punten aan bij de adviezen die wij gegeven hebben", zegt onderwijskundige Theo Douma, voorzitter van de groep.

Met name het feit dat leraren meer ruimte krijgen hun eigen onderwijs vorm te geven, stemt Douma tevreden. “Momenteel zijn de kerndoelen in het onderwijs erg onduidelijk en vaag. Scholen hebben daarom het gevoel dat ze alles moeten doen, en voelen weinig vrijheid. Dat geldt vooral voor het voortgezet onderwijs.” Daar brengt het nieuwe curriculum verandering in, zegt Douma, doordat de afbakening tussen het verplichte en het keuzedeel veel duidelijker is.

Te ver af van de praktijk

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is minder enthousiast. “Dit is een forse, onherkenbare operatie”, reageert vice-voorzitter Jelmer Evers. Hij benadrukt dat hij een herziening van het curriculum van belang vindt, maar liever niet in één keer. “Gezien alle problemen in het onderwijs, is deze operatie nu onverantwoord.” Hij refereert aan het lerarentekort en aan de zestien Amsterdamse basisscholen die deze week hun deuren dichthouden vanwege dat oplopende tekort. “We hebben grote zorgen. Met deze herziening wordt er nog meer van leraren gevraagd en dat is niet reëel.”

Ook vindt Evers het lastig dat de minister een percentage vastplakt aan onderwijsvrijheid. “Juist in Nederland hebben scholen al veel vrijheid. Een percentage van 30 procent is erg arbitrair.” Inhoudelijk is de grootste onderwijsbond ook kritisch op de nieuwe plannen. “De opdrachten zijn te groot en staan te ver af van de praktijk.”

Slob hecht bijvoorbeeld sterk aan meer aandacht voor digitale geletterdheid en burgerschap in het nieuwe lespakket. Dat laatste vakgebied is al langer onderwerp van discussie. Momenteel hebben scholen zelf de mogelijkheid om het burgerschapsonderwijs vorm te geven. Met als gevolg dat sommige scholen hier uitgebreid aandacht aan besteden en anderen niet. Te vrijblijvend, meent Slob. Daarom stuurde hij onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin de burgerschapsopdracht voor scholen wordt aangescherpt.

