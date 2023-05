Schoolbestuurders reageren woest op flexwet Wiersma

Iets meer flexibele contracten, maar vastigheid voor jonge docenten

In het primair onderwijs had in 2017 bijna 90 procent van de werknemers een vast contract. Dat was in 2021 nog zo’n 85 procent. Ongeveer 33 procent van de jonge basisschooldocenten die in 2015 afstudeerden, hadden een halfjaar later een vast contract. Voor afstudeerders in 2021 was dat percentage opgelopen tot 80 procent.

In het voortgezet onderwijs had in 2017 zo’n 86 procent van de werknemers een vaste aanstelling, dat was in 2021 nog rond de 83 procent. Zo’n 74 procent van de jonge docenten die in 2015 afstudeerden, hadden een halfjaar later een vast contract in het voortgezet onderwijs. Voor afstudeerders in 2021 was dat percentage 80 procent.