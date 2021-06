School voor Persoonlijk Onderwijs opnieuw in opspraak: bestuurder gebruikt stichtingsgeld voor hypotheek kinderen

Schoolbestuurder Misha van Denderen heeft met zijn School voor Persoonlijk Onderwijs een netwerk van stichtingen opgezet dat volgens deskundigen verdachte transacties mogelijk maakt. Hij heeft bovendien de onderwijsinspectie voor de rechter gedaagd, in een poging een kennelijk zeer kritisch rapport over de kwaliteit en de financiën van zijn scholen tegen te houden.

De privéstichting van Van Denderen, bedoeld voor zijn scholen, verstrekte onder andere een hypothecaire geldlening aan zijn twee zonen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Dat is een ‘solide belegging’ met een hogere rente-opbrengst voor de stichting dan de marktrente, stelt Van Denderen in een reactie. “Mijn zonen kunnen tenslotte niet bij een bank terecht omdat ze niet in staat zijn om af te lossen. Maar de bestuurder (Van Denderen zelf, red.) weet wel beter.”

Van Denderen en zijn vrouw Suzan Polet staan aan het hoofd van inmiddels acht middelbare scholen, verspreid over het land. Bij hun scholen voor Persoonlijk Onderwijs zijn de klassen klein en is het huiswerk beperkt, omdat leerlingen langere dagen op school zitten. Dat bekostigt Van Denderen door te snijden in de administratie. Zo kennen de scholen geen decaan, geen zorgcoördinator en geen conrectoren. Dat heeft volgens Van Denderen grote voordelen, want kinderen die binnenkomen met een lager advies stromen volgens hem gemakkelijk door naar een hoger niveau.

Veel twijfels over de constructie

Maar experts hebben veel twijfels over het netwerk van stichtingen dat rond Van Denderen is opgetuigd. “In principe mag je het geld dat binnenkomt beleggen, en dat kan ook een hypothecaire geldbelegging zijn. Maar het is zeer de vraag of je geld moet uitlenen aan je familie”, reageert Martin Jan van Mourik, emeritus hoogleraar notarieel- en privaatrecht.

Ook de positie van de echtgenote van Van Denderen binnen de scholen en de stichtingen (ze coördineert de schoolleiders, en stond eerder bij twee scholen op de loonlijst) roept vragen op. Van Mourik: “De structuur biedt de mogelijkheid tussen de stichtingen en Van Denderen – inclusief zijn echtgenote en zijn kinderen – een economisch verkeer te ontwikkelen dat, al dan niet via zijn privéstichting, vooral ten goede komt aan Van Denderen als privépersoon en/of diens echtgenote en/of diens kinderen.”

Van Denderen legt de constructie zelf anders uit. Dat hij zijn privéstichting in zijn eentje bestuurt komt “omdat het om het beheer van mijn eigen vergoedingen gaat”.

Een keihard oordeel van de onderwijsinspectie

Het is niet de eerste keer dat Van Denderen met zijn Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in opspraak raakt. De onderwijsinspectie oordeelde twee jaar geleden keihard over de school in Utrecht. Die kreeg het predicaat ‘zeer zwak’ vanwege het onveilige klimaat en de kwaliteit van het onderwijs die te wensen overlaat. Ook over de vestiging in Amsterdam kwamen klachten binnen. In Trouw spreken docenten die werkzaam zijn of waren bij de verschillende vestigingen vandaag hun zorgen uit over de gang van zaken.

De onderwijsinspectie besloot vorig jaar al het hele netwerk van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs onder de loep te nemen. Alle acht de vestigingen, die allemaal zijn ondergebracht in een aparte stichting, zijn het afgelopen jaar door inspecteurs bezocht, de rapporten zijn afgerond.

Maar Van Denderen houdt de publicatie ervan voorlopig tegen. Hij is naar de rechter gestapt om de conclusies aan te vechten. Ook is hij een bezwaarprocedure gestart tegen één of meerdere oordelen van de inspectie. Daaruit valt af te leiden dat één of meerdere SvPO-scholen opnieuw het predicaat ‘zeer zwak’ krijgen. Dat is namelijk het enige oordeel van de inspectie dat formeel geldt als besluit en dus aangevochten kan worden.

Naast de inhoudelijke rapporten, is ook onderzoek gedaan naar de financiën van de acht stichtingen en de geldstromen onderling. De Inspectie doet vervolgonderzoek dat zich concentreert op de huisvesting van de SvPO.

