Scholieren willen ook seksuele voorlichting in de bovenbouw

Rutgers liet jongeren zelf onderzoeken hoe het beter kan. Ze missen informatie over homoseksualiteit, genderdiversiteit of over hoe je met elkaar omgaat in een relatie of tijdens seks. “Ja, homoseksualiteit bestaat wel, maar we praten er niet echt over”, zeggen jongeren in het rapport.

Jongeren vinden seksuele vorming zeker belangrijk, maar het huidige programma is te beperkt. Hoe het beter kan, liet het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers onderzoeken door zeventien jonge co-onderzoekers die spraken met in totaal driehonderd leerlingen op hun eigen middelbare scholen.

Nu wordt seksuele vorming vooral gegeven in de hogere klassen van de basisschool en in de onderbouw van de middelbare school. “Daarna is er nog nauwelijks aandacht voor”, zegt Marianne Cense van Rutgers. Scholieren worden vaak pas in de hogere klassen seksueel actief en krijgen dan ook andere vragen. Volgens co-onderzoeker Izy Dekker (19) hebben scholieren dan behoefte aan een ‘opfriscursus’. “In de onderbouw willen leerlingen feitelijke informatie over anatomie en praktische kanten van seks. In de bovenbouw is er behoefte aan herhaling en meer informatie over sociale en relationele aspecten. Het is belangrijk dat jongeren dan ook nog vragen kunnen stellen.”

De leuke kanten worden vaak vergeten

Regelmatig aandacht voor seksuele vorming maakt het makkelijker om er over te praten, zeggen de jongeren. Bovendien is er te weinig positieve aandacht voor seksualiteit. “De leuke kanten worden vaak vergeten”, zegt Dekker die een profielwerkstuk schreef over het onderzoek en vorig schooljaar slaagde voor haar VWO-diploma.

Op zoek naar informatie komen pubers vaak in aanraking met pornografische websites. Van de jongens tussen de twaalf en veertien jaar heeft 41 procent weleens porno gezien en 7 procent van de meisjes. Volgens Dekker zijn de lessen ook daarom belangrijk. “Seksuele vorming is nodig om leerlingen voor te breiden. Als porno je enige bron is, heb je een verkeerd beeld van de waarheid.” Het meest opmerkelijke vond Dekker dat geen enkele jongere seksuele vorming overbodig vond. “Soms lijkt het alsof pubers het ‘allemaal onzin’ vinden, maar dat is dus niet zo.”

Morgen komen docenten met een advies aan minister Arie Slob van onderwijs over de herziening van de kerndoelen in het onderwijs naar aanleiding van het onderzoek curriculum.nu. Dat is een uitgelezen kans om de lessen seksuele vorming te verbeteren, ook in de bovenbouw, schrijft Rutgers in een brief aan de minister.

Lees ook:

Seksuele voorlichting? Jongeren vinden de informatie zelf wel

Seksuele voorlichting op scholen is onder de maat, vinden jongeren. Online is er steeds meer te vinden, zoals de nieuwe campagne #kutvoorlichting, maar niet alles is even geschikt, zegt Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit. Hoe komen jongeren dan aan informatie over seks, en wat vinden ze er zelf van?