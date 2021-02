Scholen vragen zich af: waar blijven de sneltests?

Met de opening van de basisscholen drie weken geleden, zouden ook sneltests beschikbaar komen voor de veiligheid van het personeel. Maar waar blijven ze? CNV Onderwijs vindt dat scholen aan het lijntje worden gehouden. Maandag beginnen pilots op basisscholen met sneltests, maar het gaat nog maanden duren voor de resultaten daarvan beschikbaar zijn. “In december werden deze tests ons al beloofd", zegt een woordvoerder van de vakbond. “In dit tempo wordt het niks. De tijd tikt door.”

Zeker nu vorige week bekend werd dat op basisschool De oostelijke eilanden in Amsterdam 40 leerlingen en 12 medewerkers besmet raakten, en dat het hierbij vooral kleuters en hun leerkrachten betrof, neemt de onrust op basisscholen toe. Kleuters werden als de voor een corona-besmetting meest risicoloze leerlingen beschouwd. Zij mochten aanvankelijk zelfs met snottebellen naar school komen. Of de Amsterdamse leerlingen besmet zijn met de meer besmettelijke Britse variant is (nog) niet bekend.

Behalve CNV Onderwijs, vinden ook lerarenvakbond Aob en de Algemene vereniging van schoolleiders (AVS) dat er nu echt tempo gemaakt moet worden met gewone en kindvriendelijke sneltesten, maar ook met vaccinatie van leerkrachten. Minister Slob wijst voorrang van leraren bij vaccinatie van de hand omdat niet is gebleken dat zij een hoger besmettingsrisico lopen. Maar het is de vraag hoe betrouwbaar die cijfers zijn. Kinderen werden tot voor kort nauwelijks getest, dus bron- en contactonderzoek was er op basisscholen tot enkele weken geleden vrijwel niet.

Bestuurder Arnold Jonk, van de Amsterdamse scholenkoepel Staij, een andere dan waar basisschool De Oostelijke eilanden onder valt, begrijpt ook echt niet waarom het allemaal zo lang moet duren. “Alles wat het voor leerlingen, ouders en leerkrachten veiliger maakt en hen meer vertrouwen geeft, is nu welkom.”

In het Verenigd Koninkrijk gaan de scholen pas op 8 maar weer open, maar daar krijgt ieder gezin vanaf dat moment ook gratis twee sets per week om thuis sneltesten af te nemen. Britten kunnen die online bestellen en vervolgens ophalen op een testlocatie, ook als niemand klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting. “Het is het me een raadsel waarom dat in Nederland niet mogelijk is”, zegt Jonk.

Dat Sigrid Kaag (D66) nu zegt dat er vaccinatiebewijzen en sneltests moeten komen om scholen en de rest van de samenleving weer te openen, vindt CNV Onderwijs volgens de woordvoerder gratuit. “Kaag zit zelf in het kabinet, maak er nu dan gewoon werk van.”

