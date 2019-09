Scholen tevreden over aanpak van de hoge werkdruk

De PO-Raad en onderwijsvakbonden maakten begin vorig jaar afspraken met minister Arie Slob (onderwijs) over het verlichten van de werkdruk op basisscholen. De minister stelde 237 miljoen euro beschikbaar, 155 euro per leerling. Acht op de tien schoolbesturen geeft aan dat het de bedachte plannen om de werkdruk te verlichten heeft kunnen uitvoeren.

De meeste basisscholen besloten het geld te besteden aan extra handen in de klas. Zo maakten ze gebruik van extra onderwijsassistenten (78 procent), extra leraren (56 procent) en vakleerkrachten zoals gymdocenten (49 procent). De uitkomsten van de PO-Raad stroken met een peiling die PO in Actie, een beweging van basisschooldocenten, vorig jaar al deed via Facebook. Daaruit kwam ook naar voren dat de meeste scholen de middelen met succes en naar eigen inzicht hebben ingezet. “Het helpt echt dat schoolteams met elkaar in dialoog gaan over de werkdruk en zelf oplossingen aandragen", zegt Thijs Roovers van PO in Actie.

Dat onderschrijft Bert Melissen van Innovo, een schoolbestuur met ruim veertig scholen in Midden- en Zuid-Limburg. “Het feit dat de scholen zelf mochten invullen hoe het geld besteed werd, droeg met name bij aan die verlichting. De ene school koos voor een gymleraar, de andere voor extra onderwijsassistenten.”

Net als Innovo is ook het Amsterdamse schoolbestuur ‘Samen tussen Amstel en IJ’, verantwoordelijk voor 20 openbare basisscholen, te spreken over de extra middelen om de werkdruk te verlagen. Schoolbestuurder Arnold Jonk: “Op één van onze scholen werd een vakdocent beeldende vorming aangenomen. Dat is niet alleen goed voor de leerlingen, het geeft de leerkrachten ook even tijd om de administratie te doen en na te denken.”

De meeste schoolbesturen staan positiever tegenover extra middelen om de werkdruk te verlagen dan in andere jaren. 90 procent denkt dat het extra geld ook daadwerkelijk iets oplevert, vorig jaar lag dat percentage nog op 80.

Meer leraren aantrekken

Met deze positieve cijfers in de hand hoopt de PO-Raad dat het vak van leraar aantrekkelijker wordt. “De hoge werkdruk was altijd een barrière om in het onderwijs aan de slag te gaan”, zegt een woordvoerder. “Als die verlicht wordt, wordt het vak aantrekkelijker. Het aantal zij-instromers neemt nu al toe, dat heeft ook te maken met een beter salaris.”

Dat betekent bij lange na niet dat de problemen zijn opgelost. 60 procent van de schoolbesturen is van mening dat er nog meer moet gebeuren om de werkdruk te verlichten, en de beloning moet verder verbeterd.

De 37 openbare basisscholen in Utrecht die onder het schoolbestuur SPO vallen, hebben het extra werkdrukgeld voornamelijk geïnvesteerd in het aannemen van meer leerkrachten. “Dat betekent dat onze scholen iets ruimer in hun formatie zitten", zegt bestuurder Eric van Dorp van SPO Utrecht. “Maar het heeft ook een andere kant. Doordat er extra leraren zijn aangenomen, is de markt opgedroogd. De mensen die in eerste instantie nog zieke leerkrachten vervingen, maken nu deel uit van die grotere formatie. Als er nu een griepgolf komt, dan zitten we weer met tekorten.” Melissen van het Limburgse Innovo vult aan: “Als ik kijk naar de toekomst, wordt de werkdruk alleen maar groter. We komen honderden leraren tekort. We moeten echt gaan nadenken over andere oplossingen. Bijvoorbeeld minder lesuren, net als in de ons omringende landen.”

Lees ook:

Geen vierdaagse schoolweek meer op Zaanse basisschool, wel grotere klassen

Leerlingen van basisschool de Tamarinde in Zaandam gaan weer vijf in plaats van vier dagen per week naar school. Voorlopig althans.