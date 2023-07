Scholen puzzelen met lerarenbezetting – kan de school straks open?

Een docent Nederlands, een docent wiskunde en een docent Engels. Ze worden gezocht door het Stanislas Beweeg, een vmbo/mavo-school in Rijswijk, nog voor het komende schooljaar.

Uit nood gaat de school na de zomervakantie over op ‘plan B’. Dat betekent dat andere docenten extra werken in de eerste weken van het nieuwe schooljaar en er voor sommige vakken minder lesuren op het programma staan. Want geschikte kandidaten voor de openstaande vacatures zijn er ook in de laatste week voor de zomervakantie niet gevonden.

Het probleem speelt niet alleen op het Stanislas Beweeg. Met een structureel lerarentekort gaan veel scholen opnieuw met samengeknepen billen de zomer in. Lukt het om open te gaan in september?

Grootste tekort bij informatica

Scholen worstelen dit jaar wederom met de lerarenbezetting. Het lerarentekort is het grootst in het primair onderwijs, waar zo’n 9700 vacatures open staan. Puzzelen met de formatie is daar volgens Sebastiaan de Groot, die met zijn bedrijf Simulinc bemiddelt tussen scholen en leraren, wel iets makkelijker. “In het basisonderwijs kun je makkelijker schuiven met docenten. Dat is moeilijker bij vakdocenten.”

In het voortgezet onderwijs is het tekort aan docenten bij het vak informatica momenteel het grootst, gevolgd door natuurkunde, scheikunde, Duits, wiskunde en Nederlands.

Onbevoegden voor de klas

Bij Lucas Onderwijs, de scholenkoepel waar de vmbo-school in Rijswijk onder valt, hebben ze nét het absolute minimum bijeen kunnen schrapen. “Het goede nieuws is dat al onze scholen na de zomer gewoon open kunnen gaan. Maar op bijna elke school hebben we één of meerdere vacatures die nog niet zijn ingevuld. Dat betekent dat je met onbevoegden en ‘scheefbevoegden’ moet werken”, zegt de voorzitter van Lucas Onderwijs, Ewald van Vliet. “Dan worden bijvoorbeeld onderwijsassistenten ingezet. Of een docent natuurkunde die ook wiskunde kan geven.”

Niet ideaal, maar het is niet anders, zegt Van Vliet. “Het is echt een hele opgave om kwalitatief goed onderwijs georganiseerd te krijgen met zo’n enorm werknemerstekort.”

Lucas Onderwijs had in de laatste weken tot de zomer nog 110 vacatures openstaan op 88 scholen. In de zomervakantie komt daar altijd nog wat bij, zegt Van Vliet. “Er zijn altijd mensen die last-minute afzeggen omdat ze toch besluiten iets anders te doen in het leven. Of er gebeuren ongelukjes in de zomervakantie waardoor een docent uitvalt.”

Vooral in de steden is het puzzelen

De stress rondom de formatie is volgens De Groot van Simulinc ongeveer net zo heftig als vorig jaar. Hij ziet dat het vooral moeilijk is om de wensen en mogelijkheden van scholen en docenten op elkaar aan te laten sluiten. “Als een docent fulltime wil werken maar je ziet het lesrooster en kunt niet meer uren bieden, bijvoorbeeld omdat er te weinig leerlingen zijn, lukt het soms toch niet om iemand aan te stellen.”

De PO-Raad, de werkgeversorganisatie voor primair onderwijs, ziet dat het dit jaar door het hele land knelt. Op de meeste scholen, vooral buiten de grote steden, lijkt het volgens de PO-Raad toch weer goed te komen met de formatie. “Maar in de grote steden is het vlak voor de zomer nog puzzelen”, zegt woordvoerder Thijs den Otter. “Ook op populaire scholen die het relatief eenvoudig hebben mag er niets misgaan.”

