Scholen hadden op meer gehoopt: ‘Goed onderwijs is onmogelijk op anderhalve meter ’

Voor veel scholen zal het een teleurstelling zijn als het kabinet dinsdagavond aankondigt dat de anderhalve meter tussen leerlingen in acht moeten worden genomen. Dat zal betekenen dat kinderen gemiddeld anderhalve dag per week naar school kunnen.

Volgens Kim Wannet, directeur van de Amsterdamse middelbare school IVKO, is dat niet voldoende. Zij ondertekende vorige week samen met negentig Amsterdamse en Rotterdamse schoolleiders een brief om een volledige heropening te bepleiten, waarbij scholen de anderhalvemeterregel tussen scholieren los zouden laten. “Het is onmogelijk om onderwijs in al zijn facetten op een goede manier aan te bieden op anderhalve meter van elkaar”, schrijven de directeuren. “Laten we met elkaar gewoon erkennen dat de leerlingen weer naar school moeten en dat dit risico’s met zich meebrengt, voor leerlingen én medewerkers.”

Met een kleine school van 525 leerlingen kan Wannet straks iedereen twee dagen ontvangen. Dat was ze sowieso wel van plan. Kwetsbare kinderen mochten al komen, maar, zegt Wannet: “Alle kinderen vallen inmiddels onder de noemer kwetsbaar”.

Angsten

Volgens Ilyas Bagci, directeur van de scholengroep Lyceum Kralingen in Rotterdam, hebben de briefschrijvers van directeuren uit het hele land steun ontvangen. De noodkreet komt vanuit de directies, en is niet overlegd met de lerarenteams. Want, moet Bagci erkennen, daar leven natuurlijk toch ook altijd angsten.

Daar kan directeur Kees Versteeg van het Griftland College in Soest over meepraten. Al in oktober werd zijn school getroffen door een grote corona-uitbraak met zeker zeventig besmettingen. “De vrees onder leraren is reëel. De ene is angstiger dan de ander, de een wordt zieker dan de ander. Het is op school net zoals in de gewone samenleving. Op basis van mijn ervaring denk ik dat je de anderhalve meter niet moet willen loslaten. Geef leraren gewoon voorrang met vaccineren om het hele onderwijs weer te kunnen openen.”

Wannet heeft ouders gevraagd haar op de hoogte te houden in het geval van besmetting. “In deze lockdown hebben we tot nu toe waarschijnlijk één besmetting gehad. Laat dus gezonde pubers in een gezonde thuissituatie weer gewoon naar school komen. Ik vertrouw erop dat positief geteste kinderen thuisblijven, of bij ziekte, en dat kinderen die in quarantaine moeten dat ook echt doen. We zijn als school een gemeenschap, veiliger dan een evenement. We hebben een vertrouwensrelatie en daar moet je ook op kunnen bouwen.”

Versteeg en Bagci verschillen van mening over de opvoedkundige waarde van de afstandsregel op school. Versteeg: “Als het op school niet meer hoeft, doen ze het ergens anders ook niet”. Maar Bagci maakt zich geen illusies: “Buiten school zoeken ze elkaar sowieso meteen weer op”.

Lees ook:

Middelbare scholen zijn de hoofdpijn nog lang niet voorbij

De open dagen van middelbare scholen moeten waarschijnlijk digitaal gebeuren, in ieder geval voor de ouders. Plannen zijn in de maak.