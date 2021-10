Recordaantal Turken vraagt in Nederland asiel aan

Uit cijfers van de IND blijkt dat in het derde kwartaal 1814 Turken een asielaanvraag deden, tegenover 250 in het kwartaal daarvoor. Sinds 2018 deden hooguit zo’n 1300 Turken per jaar een eerste asielaanvraag, dat zijn er over 2021 al ruim 2250. Turken vormen na Syriërs en Afghanen inmiddels de grootste groep migranten in Nederland.

“Je ziet een compensatie-effect van de coronaperiode”, zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. “Ook in Frankrijk en Duitsland komen steeds meer Turkse vluchtelingen aan.”

Sinds 2016, toen een couppoging ondernomen werd tegen de regering-Erdogan, is het aantal asielaanvragen van Turken in de EU omhoog gegaan. De regering ziet aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen als brein achter de poging. “Turkije vervolgde aanvankelijk mensen die in verband gebracht werden met de Gülen-beweging, maar inmiddels lopen veel meer mensen gevaar. Ze hebben ook echt wat te vrezen. Hun aanvragen worden in 98 procent van de gevallen toegekend”, zegt Van der Linden. “Het gaat hier niet om economische vluchtelingen.”

De Turken, wiens paspoorten soms zijn afgenomen, komen eerst in Ter Apel terecht. “Journalisten, leraren, mensenrecht-advocaten, eigenlijk iedereen die zich in het maatschappelijk middenveld beweegt, loopt kans te worden opgepakt. Dat zijn vaak hoger opgeleiden. En wie Koerdisch is, en ook maar enigszins politiek actief, is ook niet veilig.”

Sinds deze zomer moeten Turkse asielzoekers, net als nieuwkomers uit bijvoorbeeld Marokko, Zuid-Afrika of India, een inburgeringstraject doorlopen. Zij moeten de taal leren en via werk, stage of vrijwilligerswerk mee te doen aan de maatschappij. Tot 1 mei waren Turken hier niet toe verplicht.

De meeste Turken in Nederland zijn hier echter niet gekomen vanwege asiel, maar vanwege gezinshereniging. Bovendien komt een al paar jaar groeiende groep Turken hier om te werken en te studeren. Turken onderscheiden zich hiermee van Marokkanen of Surinamers, voor wie kennismigratie nog nauwelijks een motief is om naar Nederland te komen.

