Raad van State: minister Slob mag financiering Haga Lyceum niet volledig stopzetten

Volgens de rechter heeft de minister zich niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden voor het inhouden van de bekostiging van scholen. De regel stelt dat Slob de financiering in delen moet afbouwen indien een school niet voldoet aan de voorschriften en dus niet in een keer mag stoppen. Daarmee lijkt het volledig dichtdraaien van de geldkraan voorlopig van de baan. De advocaat van de school noemt de beslissing van de Raad van State “volstrekt terecht”. “Het geeft ons de tijd de zaak eerst inhoudelijk te behandelen”, waarmee de raadsman doelt op een zitting bij de rechtbank op 9 december over of de aanwijzing wel of niet terecht is. “Als we die winnen, is het bekostigingsverhaal helemaal van de baan.”

Slob wil de financiering stopzetten omdat het schoolbestuur niet op tijd plaats maakte voor een interim-bestuurder, zoals de minister in een zogenoemde aanwijzing had geëist. De minister verloor het vertrouwen in het schoolbestuur na een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie. De schoolleiding zou optrekken met extremisten, leerlingen de democratische normen en waarden niet overbrengen en onzorgvuldig omspringen met het geld van de school.

Het Haga Lyceum ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Daarom lopen er nog diverse procedures, onder meer over het kritische inspectierapport dat volgens de school niet juist is.

Zwaarste geschut

Het stopzetten van de financiering van een school is het zwaarste geschut dat de minister kan inzetten, en dat had hij nog nooit eerder gebruikt. Maar het geduld van minister Slob (onderwijs) was op met het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische school ligt al jaren met Den Haag in de clinch en de minister vertrouwt het bestuur voor geen cent meer. ‘Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving’, schreef Slob eerder op Twitter. ‘De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daar aan mee te werken.’

De school raakte eerder dit jaar in opspraak omdat leerlingen volgens inlichtingendienst AIVD werden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die banden zouden hebben met jihadisten. Daarna verscheen er een kritisch inspectierapport waarin het bestuur onder meer beticht wordt van financieel wanbeheer en zelfverrijking. Minister Slob gaf de school vervolgens een zogeheten ‘aanwijzing’, een zeldzame maatregel die het bestuur dwingt om op te stappen.

Het bestuur had half oktober plaats moeten maken voor een interim-bestuurder, maar die deadline haalde de school niet. Directeur Söner Atasoy zei meer tijd nodig te hebben om de voorgedragen bestuurder Marcel Heuver aan te stellen. Heuver is sinds het begin als adviseur bij de school betrokken en werd voorgedragen door de ouderraad. Omdat hij geen moslim is, moeten volgens het schoolbestuur eerst de statuten worden gewijzigd. Volgens Slob is daar enkel een gang naar de notaris voor nodig, maar dat spreekt Atasoy tegen. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht hem om bepaalde procedures te volgen, zegt hij, en dat kost meer tijd.