Privéschool EuroCollege maakt belofte niet altijd waar

Het EuroCollege, een particuliere hbo- en mbo-opleiding met vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, ligt onder vuur van voormalige medewerkers, leerlingen en ouders. Zij klagen dat studies uitlopen doordat begeleiding tekort schiet. Volgens een interne notitie van EuroCollege is de school ‘structureel onderbezet’.

EuroCollege is een van de tientallen private beroepsopleidingen die de afgelopen decennia in Nederland zijn ontstaan. Voor ruim 20.000 euro per jaar belooft het de ongeveer vijfhonderd studenten een intensieve, versnelde opleiding in onder meer hotelmanagement en International business & entrepreneurship. Voor de hbo-opleiding staat 2 jaar en 8 maanden, zo meldt de school op haar website. Tot voor kort claimde EuroCollege dat 80 procent van de hbo-studenten binnen drie jaar afstudeert. Die claim werd na vragen van de site gehaald.

Uit gesprekken door platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en de Groene Amsterdammer met dertig (oud-)studenten, ouders en oud-medewerkers van EuroCollege blijkt dat bij veel studenten de opleiding uitloopt. Soms zijn de kosten van die uitloop voor rekening van de student. Dat bedrag komt bovenop de ruim een halve ton die studenten dan al hebben betaald voor de opleiding.

Directeur vertrekt uit protest

De directeur van de Amsterdamse vestiging, Willem Herselman, stapte dit voorjaar samen met drie stafmedewerkers op, omdat de school volgens hem de beloftes aan studenten niet nakomt en geen gehoor gaf aan zijn interne klachten. “Als tien procent de eindscriptie binnen de tijd haalt, is het veel”, stelt hij.

Directeur en eigenaar Edu van de Walle van EuroCollege erkent dat op de vestiging in Amsterdam dit jaar geen enkele student binnen 2 jaar en 8 maanden is afgestudeerd. Volgens hem is in Amsterdam ‘het EuroCollege-concept niet goed uitgevoerd.’ Hij stelt dat het slagingspercentage van 80 procent in Rotterdam wel wordt gehaald. De nieuwe vestiging in Utrecht heeft nog geen examenjaar gehad.

Uit de gesprekken met (oud-)studenten, ouders en oud-medewerkers blijkt echter dat de problemen met studie-uitloop en slechte begeleiding al langer dan een jaar spelen, en op zowel de Amsterdamse als de Rotterdamse vestiging. “Op het hbo wordt in het eerste jaar goed begeleid, maar daarna is daar geen tijd meer voor”, zegt Karlijn van Doorn, oud-directeur van de Rotterdamse vestiging. “Dat vind ik een wanprestatie van de opleiding.”

Een interne notitie van de school, in handen van Trouw, stelt dat er problemen spelen bij ‘alle divisies’ van de school. De notitie spreekt van ‘structurele onderbezetting op de werkvloer’ en stelt vast dat ook ‘de kwaliteit van het examenbureau tekortschiet’. ‘De werkdruk wordt als hoog ervaren, wat zorgt voor stress, burn-outs en uitval’ en er is ‘een grote uitstroom onder personeel’.

Bestreden claims op de website

Op zijn website claimt het EuroCollege dat het mbo-onderwijs ‘ver boven gemiddeld’ scoort in een enquête van Job, een belangenorganisatie van mbo’ers. Maar Job zegt dat deze enquête op het EuroCollege nooit is afgenomen. Ook stelde de school tot voor kort dat zij ‘als eerste particuliere instelling het bijzondere kenmerk Beste Presterende School’ ontving van accreditatie-organisatie NVAO. ‘Dat kenmerk bestaat niet’, zegt een woordvoerder van de NVAO.

Van der Walle noemt de tekst over het kenmerk ‘een ongelukkige formulering’. Het beeld van een te hoge werkdruk, herkent hij niet. Klachten over studie-uitloop vindt hij onterecht. Die komen volgens hem voort uit de hoge eisen die EuroCollege stelt aan studenten. Volgens de school zijn haar opleidingen juist van hoge kwaliteit.

De kwaliteit van de drie hbo-opleidingen van EuroCollege is als ‘voldoende’ of ‘positief’ beoordeeld door accreditatieorganisatie NVAO, waardoor ze hbo-diploma’s kunnen afgeven. Volgens een woordvoerder toetst de NVAO alleen de ‘basiskwaliteit’, en niet of de beloftes die in marketing aan studenten worden gedaan ook worden waargemaakt.

Verantwoording Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer kregen via betrokkenen inzage in interne correspondentie en stukken van het EuroCollege. De journalisten spraken met dertig betrokkenen: veertien (oud-)studenten, tien oud-medewerkers en zes ouders. Ongeveer de helft van hen was betrokken bij de Amsterdamse vestiging, de andere helft bij de Rotterdamse. Velen van hen willen anoniem blijven, omdat ze nog studeren aan het EuroCollege, bang zijn voor rechtszaken of niet publiekelijk geassocieerd willen worden met de school. De namen van de anonieme bronnen zijn bekend bij de hoofdredactie van Trouw. Voor een geannoteerde versie van dit verhaal met bronvermelding, ga naar platform-investico.nl.

